洋菓子Colombin期間限定「宛如草莓蛋糕」餅乾罐，元祖草莓蛋糕品牌獻上奢華好滋味。

人見人愛的草莓又推出經典口味！ 百年老舖Colombin將去年大受歡迎的 草莓蛋糕風味餅乾再期間限定推出，嚴選食材、典藏包裝讓人好想收藏喔。

日本首創草莓蛋糕的百年老舖Colombin，於即日起至2026年3月14日期間限定販售「草莓蛋糕餅乾」。這款去年推出就廣受好評的商品，以餅乾形式重現Colombin招牌草莓蛋糕的美味，讓人在品嚐餅乾的同時，也能感受到如同吃蛋糕般的幸福滋味。

百年老舖重現經典草莓蛋糕風味

全新上市的「草莓蛋糕餅乾」正是Colombin百年技藝的結晶，將品牌對草莓蛋糕的深厚堅持與熱情，完整濃縮在這一罐精緻餅乾中。從配方到包裝都經過精心設計，展現了日本草莓蛋糕元祖的自信與驕傲。



▲將草莓蛋糕情感與口味濃縮在這一罐精緻餅乾中。





多層次草莓風味完美重現

這款餅乾的靈魂在於對草莓蛋糕風味的精準還原。餅乾本體加入了草莓果泥、冷凍乾燥草莓和煉乳，創造出「草莓牛奶」般溫和香甜的基底風味。外層包裹著如同鮮奶油般滑順的白巧克力，完美模擬了草莓蛋糕上那層綿密的鮮奶油口感。



▲浸漬巧克力的日本國產草莓「紅臉頰」品種成為整個餅乾的點睛之筆。



最特別的是頂部裝飾，使用浸漬巧克力的日本國產草莓「紅臉頰」品種。這種草莓以香氣豐富著稱，經過巧克力浸漬後風味更加濃郁，成為整個餅乾的點睛之筆。一口咬下，草莓的酸甜、煉乳的香醇、白巧克力的滑順和餅乾的酥脆，四種風味層次在口中完美交融，彷彿真的在品嚐一塊精緻的草莓蛋糕。



▲頂部裝飾使用浸漬巧克力的日本國產草莓「紅臉頰」，成為整個餅乾的點睛之筆。





精美罐身設計值得收藏

包裝罐身印有優雅的草莓蛋糕圖案，質感高級細膩。光是看到外盒就能感受到滿滿的期待感，打開前的那份雀躍心情也是享受這款餅乾的重要一環。吃完後的罐子還能當作收納小物的容器，延續這份美好體驗。



▲精美鐵盒印製可愛的草莓，呈現滿滿的高級感很可以收藏。



無論是表達日常感謝、慶祝生日紀念日，還是作為情人節和白色情人節的禮物都非常適合。由日本草莓蛋糕發明者親自研發的餅乾，本身就是最好的品質保證，送禮絕對體面又有誠意。





商品 資訊

商品名稱：草莓蛋糕餅乾（ショートケーキクッキー）

販售期間：2025年11月1日～2026年3月14日

販售價格：6個 2,160日圓 （含稅）

販售店舗：コロンバン直営店舗（コロンバン原宿サロン、コロンバン原宿、東京駅 グランスタ店、京王新宿サロン、羽田空港SMILE TOKYO店、池袋東武店、イオン成田店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店）、コロンバンオンラインショップ、カスミ、紀ノ国屋、マルエツ

官方網站







經典伴手禮甜點還有這些

推薦閱讀：日式和菓子進化特輯，最新IG爆紅和菓子、羊羹提拉米蘇、巧克力最中等新世代和風甜點掀起話題。

推薦閱讀：東京自由之丘老店龜屋萬年堂推新品，和風夾心巧克力「東京最中」期間限定，日式甜點新滋味。

推薦閱讀：北海道伴手禮推薦 SNOWS 冬季限定開賣！新千歲機場也有，超搶手 雪之球 必買。

推薦閱讀：東京必買伴手禮！Pearl 洋菓子店 瀨戶內檸檬蛋糕必買，東京首店在這邊。

推薦閱讀：東京車站最新人氣伴手禮TOP10出爐！超強焦糖奶油塔、開心果夾心餅等，和洋融合出多種誘人甜點。