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想吃法朋蛋糕！16種草莓甜點「法朋烘焙甜點坊」限定開吃，首推秒殺單品草莓大福、草莓千層。

2023-12-01 文字：編輯 李維唐 圖片：法朋 人氣：732
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編輯 李維唐

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一不小心就是買到停不下來！台北超人氣糕餅甜點店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」搶攻草莓季必吃清單，特別推出16款草莓甜點，要用從草莓千層、草莓純生鮮奶油蛋糕、草莓22階、草莓芙蓮到開店就近乎秒殺的殿堂級草莓大福，搶攻草莓控的必吃清單。

推薦閱讀：beard papa’s草莓泡芙回歸！限定「蜂蜜奶油泡芙派皮」療癒加倍，加碼再送奶酥醬。
法朋草莓季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
法朋草莓季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

首推必吃「草莓千層」法式千層派的酥脆度最重烘烤時間的拿捏，香草穆斯林奶油霜和自製草莓玫瑰醬的搭配，外酥內軟滑的質地，濃郁果香與奶香在口中不斷徘徊，而最上層鋪上玫瑰花瓣，呼應每一口都吃得到的自製草莓玫瑰，讓「草莓千層」更添增浪漫氣息。
法朋草莓季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此外，還有「草莓純生鮮奶油蛋糕」使用日本的OMU純生鮮奶油所打發的鮮奶油，質地特別滑順，蛋糕中層的草莓果醬、日式修多蛋糕與底層的草莓乳酪塔，將日式與法式甜點手法巧妙結合起中，入口鮮奶油奶味、草莓酸香在嘴中擴散，視覺和味覺都獲得滿足。

當然還有「草莓22階」以含黑醋栗酒的森林莓果奶餡，夾層在22層的手工法式薄餅法式手工可麗餅堆砌而成，馬斯卡邦香草餡與莓果香提一樣分層堆疊其中，口感紮實且富有彈性，入口後蛋香與果香四溢，濃密香柔。以及最受矚目的「草莓大福」，過去每年「草莓季」期間，幾乎每周都能賣出兩、三千顆，因嚴選各地最優質草莓，因而大福x裡的果肉口感較一般草莓更細膩多汁，還未入口就有撲鼻而來的花香，捨去一般「大福」內餡的豆沙，改以卡士達餡與起司蛋糕，加上自製草莓醬，只要吃過一次、就回不去了。
法朋草莓季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

 


 

法朋「草莓季」

活動期間：12/1起至2/29日止，限時限量售完為止
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號
官網：https://lerubanpatisserie.com/


法朋 草莓千層

6吋-1650元、8吋-2250元、獨享款-220元
訂購天數需要4-5個工作天（不含訂購當天）


法朋 草莓純生鮮奶油蛋糕

5吋-1180元、7吋-1680元、9吋-2480元、切片-200元
此蛋糕製作需要3-4個工作天（不含訂購當天）


法朋 草莓22階

7吋-2200元、切片-220元
訂購天數需要4個工作天（不含訂購當天）


法朋 草莓芙蓮

5吋-1080元、8吋-1680元、10吋-2480元、獨享款-180元
訂購天數需要3-4個工作天（不含訂購當天）


法朋 草莓布丁

單個-150元
訂購天數需要 5個工作天（不含訂購當天）


法朋 草莓大福

單盒(三入) -255元
訂購天數需要3個工作天（不含訂購當天）

 

 

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#草莓
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草莓 千層 法朋 草莓甜點 more
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