泡芙控、草莓控都超愛！每個月都帶給泡芙控滿滿驚喜的beard papa’s，在12月將人氣超高的草莓泡芙強勢回歸，微酸微甜的爆漿草莓內餡，爺爺泡芙鐵粉年年敲碗想吃的經典款。並同步推出全新限定「蜂蜜奶油泡芙派皮」，帶有酥脆奶香的新派皮，只要是泡芙控就不能錯過。







重磅回歸的beard papa’s草莓泡芙，內餡是嚴選草莓果餡、草莓粉作成草莓口味卡士達醬，無論是搭配哪一種派皮的泡芙，都是最療癒的下午茶享受。這次更加碼推出限定蜂蜜奶油派皮，以經典日式泡芙為基底，沾上特製蜂蜜奶油醬，出爐後不僅多了微酥微脆的口感，也多了一絲蜂蜜奶油的香氣，即便是搭上經典香草卡士達也很推。







除了新口味草莓泡芙、新派皮蜂蜜奶油之外，beard papa’s在帶有濃濃感恩氛圍的聖誕節中，也推出滿額送奶酥醬優惠，只要在12/1~12/3期間，指定門市單筆消費滿599元，就加碼送獨家自製beard papa’s香草奶酥醬。並於官方粉絲團中推出抽獎活動，電子泡芙優惠券、papa帆布袋等好禮等大家來拼人品。



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beard papa’s草莓泡芙 販售資訊

販售日期：12/1~12/31

售價：75元起



beard papa’s蜂蜜奶油泡芙派皮

售價：70元起

限定門市：誠品站前店、SOGO天母店、微風南京店、環球南港車站店、CityLink松山車站店、三井OUTLET林口店、宏匯廣場店、統領桃園店、SOGO中壢店、中壢大江購物中心店、新竹巨城city super店、台中勤美店、台南南紡店、高雄夢時代店



beard papa’s優惠活動

活動時間：12/1~12/3

活動內容：於指定門市單筆消費滿$599，即可獲得beard papa’s香草奶酥醬一瓶。(每人最多贈2瓶，售完贈完為止。)



beard papa’s聖誕抽獎

活動內容：活動期間至指定網頁製作聖誕卡片後截圖上傳至beard papa’s粉絲專頁，並留下祝福話語，還將抽出電子泡芙優惠券、papa帆布袋等好禮。