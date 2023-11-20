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草莓芋泥甜點神組合！食芋堂「草莓芋泥系列」10款甜點開搶，浮誇雙層草莓蛋糕、草莓芋泥裸蛋糕欠吃。

2023-11-20 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：食芋堂 人氣：1,584
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

芋泥甜點專賣店「食芋堂」攻陷草莓控的甜點胃！寒流來襲，就代表吃草莓的季節到了，草莓控和芋頭控最期待的「食芋堂草莓芋泥季」也強勢回歸，推出10款草莓季限定芋泥甜點，包括派對必備的迷你雙層蛋糕「塔羅小姐」、水晶裸蛋糕「草莓啵啵」，用滿滿浮誇的草莓芋泥甜點，同時滿足芋頭控和草莓控的甜點胃。



一年一度的食芋堂草莓季，除了有經典必吃的草莓芋頭泡芙、草莓芋大福、草莓芋泥球、草莓芋泥盒之外，今年再加碼推出多款草莓芋頭甜點新品。年底聖誕聚餐激推「塔羅小姐Miss Taro」，浮誇的迷你雙層蛋糕，以新鮮草莓妝點，配上招牌芋泥、手工布丁、果物內餡等組合，從視覺到味覺一次滿足。而首次推出的裸蛋糕「草莓啵啵」，不使用鮮奶油，雙層香濃芋泥蛋糕體，上面用一顆顆新鮮草莓鋪滿滿Q彈果凍。



除了多人分食的草莓芋泥蛋糕之外，也有小份量的「草莓半芋燒」，鬆軟蛋糕上擠滿牛奶芋泥，再擺上產地直送的新鮮草莓，大口咬下超過癮。並加碼推出台中限定「草莓芋泥脆皮泡芙」，是去年熱賣到缺貨的人氣款，有著碎杏仁果的手工脆皮泡芙中，有著芋泥、卡士達和一排酸甜多汁新鮮草莓，讓人吃完一根再續一根。

推薦閱讀：中壢人的聖誕節！大江購物中心「夢幻雪之城」7米聖誕樹、星空泡泡屋必拍，浮誇草莓蛋糕強勢回歸。




 

食芋堂 草莓芋泥系列

塔羅小姐Miss Taro 4"＋8"／NTD.1999元；6"＋10"／NTD.2799元
草莓啵啵 6"／NTD.1099元
草莓半芋燒 NTD.140元／盒，4入
草莓芋泥脆皮泡芙 (台中限定) NTD.400元／３條；NTD.145元／條
草莓芋泥泡芙 花心版 NTD.140元/ 顆，NTD.400元/ 3顆
草莓芋泥盒 NTD.295元/ 盒，NTD.550元/ 2盒
草莓芋泥球 NTD.120元/ 每盒3入
 

食芋堂 門市資訊

營業時間：每日12:00－18:00 國假日12:00－17:00
行天宮概念店：台北市中山區松江路297巷5號
仁愛總店：台北市大安區仁愛路四段345巷5弄7號
台中週末店：台中市西區中興街142號 （僅五、六、日營業）
電話：02-7716-3336

 

更多食芋堂 草莓芋泥系列照片：





 

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#食芋堂
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食芋堂 芋頭 草莓 草莓甜點 more
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