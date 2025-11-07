GODIVA麵包店GODIPAN3號店進駐西武池袋，鬆軟Q彈生甜甜圈和限定巧克力麵包吃起來吧。

世界知名巧克力品牌 GODIVA的烘焙店開了第三間，11月初插旗東武池袋，除了經典的巧克力風味麵包外，還特別推出東武池袋店的限定款。

頂級巧克力品牌GODIVA旗下的烘焙店進軍東京池袋！「GODIVA Bakery GODIPAN西武池袋本店」，於11月5日在西武池袋本店本館地下1樓正式開幕。這是，為東京再添一處能輕鬆品嚐GODIVA巧克力魅力的麵包店據點。

「GODIVA Bakery GODIPAN」以「街角麵包店遇見GODIVA」為概念，讓消費者在日常生活中就能享受融入GODIVA巧克力的美味麵包。自2023年8月有樂町一號店開幕以來就廣受好評，2025年3月名古屋二號店開幕後同樣造成轟動，證明了這個結合頂級巧克力與親民麵包的創新概念深獲人心。





▲ GODIPAN繼有樂町一號店和名古屋二號店後的第三間分店插旗池袋。



池袋三號店的特色在於店內設置了烘焙廚房和專為巧克力設計的低溫廚房，不僅能提供剛出爐的新鮮麵包，更能使用店內現場製作的巧克力和奶油，為每一款麵包注入最新鮮的美味和最講究的品質。這種對食材的堅持，正是GODIVA一貫的品牌精神。現在就來看看





#推薦01：螺旋麵包（巧克力）

店內最值得推薦的就是。蓬鬆柔軟的布里歐許麵包體內，藏著充滿可可香氣的巧克力卡士達奶油和黑巧克力棒，頂部還撒上可可碎粒增添口感。一口咬下，綿密麵包、滑順奶油、濃郁巧克力和酥脆可可粒，四種不同質地的巧克力在口中交織，創造出層次豐富的美妙體驗。





▲ GODIPAN引以為傲的「巧克力螺旋麵包」口感 蓬鬆柔軟，還有濃郁奶油和巧克力滋味。





#推薦02：可可果實奶油麵包

這款奶油麵包的特色在於將可可果實醬揉入卡士達奶油中，創造出獨特的風味。可可果實帶有天然的果香和微酸，與卡士達的甜美完美平衡，打造全新味覺體驗。





▲ 將可可果實醬揉入卡士達奶油中，創造出獨特的風味。





#推薦03：巧克力師傅的咖哩麵包

將巧克力加入咖哩餡料中是這款麵包的創意所在。可可麵包體包裹著融入巧克力的特製咖哩內餡，巧克力的微苦與咖哩的香辛料巧妙融合，創造出意想不到的深邃風味，顛覆了傳統咖哩麵包的印象。



▲想知道在咖哩鹹味麵包加入巧克力會是怎樣的風味嗎， 微苦與辛香料巧妙融合。





#推薦04：池袋店限定商品 巧克力圓麵包

這款池袋限定的圓形菓子麵包，以蓬鬆的麵包體為基底，頂部覆蓋著酥脆的可可麵包皮，就像戴了頂帽子般可愛。酥軟雙重口感的組合，讓簡單的麵包也充滿驚喜。



▲ 池袋限定口味，麵包體為基底覆蓋酥脆可可麵包皮，簡單的麵包也充滿驚喜。





#推薦05：巧克力師傅的牛肉燉菜麵包

另一款池袋限定商品將GODIVA的巧克力運用在鹹食上。柔軟的麵包中填入以巧克力作為隱藏調味的特製牛肉燉菜，巧克力為燉菜增添了深度和圓潤感，創造出層次豐富的美味。這種創新的鹹甜搭配展現了GODIPAN對於麵包創作的無限可能。



▲ 將GODIVA的巧克力運用在鹹食上。加入無限創新GODIPAN麵包充滿驚喜。



池袋店共推出約20種麵包品項，從GODIPAN的經典人氣商品到池袋限定款式，每一款都融入了GODIVA對巧克力的專業堅持。無論是喜愛甜點的人還是偏好鹹食的消費者，都能在這裡找到心儀的選擇。







GODIVA Bakery GODIPAN西武池袋本店 店舖資訊

地點：西武池袋本店本館地下1階＝デパチカスイーツ＆ギフト（東京都豊島区南池袋1-28-1）

營業時間：10：00～20：00

※依照西武池袋本店為準

公休日：依照西武池袋本店為準







跨界開餐廳，這些品牌很有梗

推薦閱讀：英倫龐克老牌Vivienne Westwood也開咖啡廳了，東京青山兩層樓旗艦店新開幕，限定司康餅和周邊商品不容錯過。

推薦閱讀：日本首間Tiffany咖啡廳開幕，銀座Blue Box Café由米其林主廚監修，少女心爆發。

推薦閱讀：東京原宿新地標Q-ROOMS主題飯店，知名甜點飾品品牌9間主題房都是驚喜。

推薦閱讀：關西首間波音737模擬器咖啡廳在大阪開幕，前進共享休息室裡體驗開飛機、喝啤酒。

推薦閱讀：日本充電器龍頭Anker跨界開咖啡廳，每個座位都有無線充電，根本就是打工人的天堂。