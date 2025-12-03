桃園聖誕車站免費拍！大江聖誕節超好拍，快閃聖誕市集加碼吃。

大江購物中心以聖誕夢幻車站為主題打造沉浸式場景，集結桃園限定品牌、美食市集與義賣活動，吃喝玩樂一次滿足。

桃園人衝大江打卡、過聖誕！大江購物中心今年以「501號聖誕夢幻車站」打造全新沉浸式節慶場景，從巨型火車頭到互動熊站長都充滿拍照亮點。館內近四成為桃園獨家品牌，讓民眾不用特別奔波就能逛到限定店櫃。隨著節慶到來，12月起陸續登場的聖誕慶優惠與「一星衣益」義賣活動，也替整個商場增添暖心氛圍。加上全年停車免費的貼心措施，讓逛街、拍照、吃大餐都變得更輕鬆。從場景布置到活動企劃，一站式的吃喝玩樂購體驗，讓民眾在桃園就能感受滿滿儀式感。

▲大江購物中心以「501號聖誕夢幻車站」打造全新沉浸式節慶場景。 ▲大江購物中心聖誕裝置，以歐洲車站為主題，搭配紅磚拱門、復古站燈以及顯示奇幻目的地的電子時刻表。





桃園人都衝 大江聖誕節！ 巨型火車頭、互動熊站長與歐風月台

今年的大江購物中心中庭換上冬日限定場景，以鮮紅車身與金色燈飾打造的聖誕列車成為最吸睛的焦點，後方的巨型禮物盒更替畫面增添節慶感。民眾最喜歡的互動式「熊站長」售票亭也同步登場，只要按下按鈕，站長就會出現不同動作，還會隨機介紹館內特色品牌，讓大小朋友都玩到不想離開。整體以歐洲車站為主題，搭配紅磚拱門、復古站燈以及顯示奇幻目的地的電子時刻表，像是LAPUTA、NEVERLAND等字樣，都讓人瞬間掉進童話旅程。從視覺到互動都相當細緻，是今年桃園最不能錯過的聖誕拍照點。

▲大江購物中心聖誕市集，邀請人氣甜點快閃。





名人二手拍限時三天，一折起義賣讓愛心在聖誕蔓延

迎接歲末節慶，大江購物中心在12月12日至14日推出「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，邀請館內近300家品牌響應，捐出上千件全新商品，以一折起的公益價格開賣。三天活動所得將全數協助在地社福單位，替弱勢團體帶來冬日的實際支持。這項計畫已連續舉辦九年，不僅象徵商場長期深耕地方的承諾，也讓逛街民眾能在購物之餘為社會盡一份心力。從節慶裝置、快閃市集到公益義賣，大江購物中心以不同方式延伸聖誕暖度，讓歡樂與善意一同在桃園蔓延。

▲大江購物中心聖誕市集「花甜」繽紛胖卡龍。







大江購物中心 聖誕場景與市集

主題：501號聖誕夢幻車站

日期：即日起至2026年1月6日

地點：桃園市中壢區中園路二段501號大江購物中心一樓中庭







大江購物中心 館內優惠

大江玉山聯名卡餐飲消費回饋12％

全年停車免費





大江購物中心 聖誕快閃市集品牌

Magi Planet星球工坊、菓風小舖、花甜、花語烘焙工坊、蛋白工坊





一星衣益暨名人二手拍 義賣活動

日期：12月12日至14日

活動內容：公益價一折起，義賣所得全數捐助桃園在地社福機構。





北部聖誕節必拍景點推薦！

推薦閱讀：圓山施展聖誕魔法！6公尺聖誕樹亮眼搭配甜點麵包與DIY課程，體驗歐洲節慶氛圍。

推薦閱讀：公館聖誕季11月29日開幕免費入園！自來水園區史努比打卡點與商圈優惠全攻略。

推薦閱讀：桃園人逛聖誕市集！華泰名品城聖誕村飄雪了，20米聖誕樹、37攤聖誕市集逛。