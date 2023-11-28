哈利波特粉絲聖誕節快衝！亞洲首座哈利波特影城「Harry Potter Studio Tour」今年6月於東京正式開幕，至今仍是人氣強強滾，園區內精彩的設施、餐廳與周邊商店，仔細逛下來一天幾乎不夠用；現在更是迎來了開園第一個聖誕節，自即日起至2024年的1月8日期間，東京哈利波特影城也準備了許多豐富的聖誕點燈、藝術裝置與限定餐點，歡迎影迷們來到霍格華茲的世界一同體驗帶有奇幻元素的聖誕節。



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▲圖片來源／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社



早在幾年前宣布將開設「東京哈利波特影城」的消息時，就引起全亞洲的魔法粉絲們引頸期盼，如今東京哈利波特影城終於在2023年夏天正式開園與各地粉絲見面，為了歡慶影城即將度過第一個聖誕節，園區內外也開始會設製聖誕樹與充滿奇幻氛圍的燈飾，首先領軍的就是入園後的大廳，會有一座掛滿金色裝飾球的6公尺哈利波特聖誕樹，迎接所有遊客的到來。

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最棒的是，這次的聖誕點燈其實有許多都布置在進入影城入口之前的場所，所以等於免費就能參觀拍照，分別是影城正門口處的「喜瑪拉雅雪松區」、「海格與小哈利波特雕像」、「守護靈藍色馴鹿」「哈利波特眼鏡雕像」、「石蛇」等，方便沒時間或不想入園的民眾也能來這裡體驗帶有哈利波特氣息的聖誕節。

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而園內相當有人氣的其中3間餐館「影城食堂（Food Hall）」、「外景咖啡廳（Backlot Cafe）」、「巧克力蛙咖啡廳（Chocolate Frog Cafe）」，也因應聖誕節預計於12月1日起開始推出季節限定的餐點。例如「外景咖啡廳」會推出印有「掠奪者的地圖」的「燉牛肉餡餅」、在「影城食堂」則是可以吃到特別是冰涼唰嘴的「霍格華茲泡芙」，不只哈利波特在電影中吃過，也是以歐洲人在聖誕節經常吃的甜點為發想。

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東京哈利波特影城 聖誕節點燈活動

日期：2023年11月15日～2024年的1月8日

時間：傍晚至影城結束營業的30分鐘後

地點：影城入園處、影城入口後的大廳（聖誕樹）