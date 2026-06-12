愛知70年老舖6月限定：小青蛙練切與檸檬寒天繡球花，點綴雨季的優雅甜味。

傳統和菓子也是有季節性，愛知縣老字號和果子店舖「御龜堂」以梅雨季節為發想，6月推出期間限定的小青蛙和繡球花點心，除了精巧的職人手藝外，還有好字號對甜點注入的口味和巧思，梅雨季節雨紛紛品嚐一下這酸甜滋味真幸福。

在細雨綿綿的梅雨季節裡，為自己泡一杯熱茶，讓這抹來自老舖的精緻甜意，溫柔撫平初夏的浮躁。愛知縣豐橋市、擁有 70 年以上歷史的傳統和菓子老店「御龜堂」，於2026年6月限時推出以梅雨季為主題的全新季節限定上生菓子「小青蛙「Pyon Kero 太（ぴょんケロ太）」與「繡球花」。

近年來由於氣候變遷，猛暑與豪雨常讓人失去了細細品味季節轉換的從容。御龜堂的職人們特別秉持著「用和菓子感受季節、重整心靈」的初心，將轉瞬即逝的梅雨美景，化為舌尖上的精緻藝術，即日起於東三河區域直營門市與官方線上商城同步限量發售。



▲傳統和菓子老店「御龜堂」6月限時推出以梅雨季為主題的全新季節限定上生菓子。





Pyon Kero 太（ぴょんケロ太）萌系青蛙練切

這款精緻的青蛙上生菓子，職人選用質地細膩、色彩柔和的黃綠色「練切（ねりきり，日式傳統白豆沙皮）」裹入綿密細緻的紅豆沙（こし餡）。職人更以純熟的手藝點綴出白胖胖的肚子與微微泛紅的羞怯雙頰，打造出圓滾滾的療癒身形。



▲日式傳統白豆沙皮裹入綿密細緻的紅豆沙，職人點綴出白胖胖的肚子打造出超可愛身形。



這隻小青蛙不僅外觀討喜，背後更寄託了職人「希望大家都能像青蛙一樣，輕快地『啵』一聲跳過陰鬱梅雨季」的美好祝願，是一道能讓大人小孩都忍不住會心一笑的玩心之作。



▲能讓大人小孩都忍不住會心一笑的玩心之作。





繡球花酸甜清爽的檸檬餡寒天

不同於傳統和菓子的濃郁偏甜，這款「繡球花」完全是為了悶熱潮濕的梅雨季量身打造的消暑逸品。



▲完全是為了悶熱潮濕的梅雨季量身打造的消暑逸品。



主廚特別研發了帶有盛夏清香的「自家製檸檬餡」作為核心內餡，外層則包裹著呈現夢幻漸層色澤的半透明寒天。最後，再細緻地缀上以羊羹雕琢出的細小花瓣，完美模擬出繡球花在細雨浸潤下、閃爍著剔透雨露的動人姿態。入口瞬間，清爽的酸甜伴隨著剔透的涼感在口腔散開，成功將燠熱轉化為舌尖上的陣陣清涼。



▲帶有盛夏清香的檸檬餡作為內餡，外層包裹夢幻漸層色澤的半透明寒天。



對於御龜堂而言，和菓子從來不單純只是滿足口腹之慾的甜食，而是映照出日本四季遞嬗與情感波動的文化載體。



▲和菓子從來不單純的甜食，而是反應出日本文化的載體。



今年六月若剛好在名古屋或愛知縣一帶旅遊，不妨順道尋訪這間在地老舖；或者透過網路跨海訂購，在這個滴滴答答的雨季裡，用一碟精緻的職人手作，為自己調配出一場優雅又充滿療癒感的高級午後點心時光吧！





商品資訊

商品名稱：梅雨を愉しむ上生菓子セット

（ぴょんケロ太・紫陽花 各3個／計6個入り）

售價：3,000日圓（含稅）

販售期間：即日起〜6月30日

販售店舖：

・お亀堂工場直売店

・岩田店

・藤沢店

・カルミア店

・アピタ向山店

・セントファーレ田原店

官方網站





品嚐日本幸福和菓子

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