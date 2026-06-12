愛知70年老舖6月限定：小青蛙練切與檸檬寒天繡球花，點綴雨季的優雅甜味。

傳統和菓子也是有季節性，愛知縣老字號和果子店舖「御龜堂」以梅雨季節為發想，6月推出期間限定的小青蛙和繡球花點心，除了精巧的職人手藝外，還有好字號對甜點注入的口味和巧思，梅雨季節雨紛紛品嚐一下這酸甜滋味真幸福。
在細雨綿綿的梅雨季節裡，為自己泡一杯熱茶，讓這抹來自老舖的精緻甜意，溫柔撫平初夏的浮躁。愛知縣豐橋市、擁有 70 年以上歷史的傳統和菓子老店「御龜堂」，於2026年6月限時推出以梅雨季為主題的全新季節限定上生菓子「小青蛙「Pyon Kero 太（ぴょんケロ太）」與「繡球花」。
近年來由於氣候變遷，猛暑與豪雨常讓人失去了細細品味季節轉換的從容。御龜堂的職人們特別秉持著「用和菓子感受季節、重整心靈」的初心，將轉瞬即逝的梅雨美景，化為舌尖上的精緻藝術，即日起於東三河區域直營門市與官方線上商城同步限量發售。
Pyon Kero 太（ぴょんケロ太）萌系青蛙練切
這款精緻的青蛙上生菓子，職人選用質地細膩、色彩柔和的黃綠色「練切（ねりきり，日式傳統白豆沙皮）」裹入綿密細緻的紅豆沙（こし餡）。職人更以純熟的手藝點綴出白胖胖的肚子與微微泛紅的羞怯雙頰，打造出圓滾滾的療癒身形。
繡球花酸甜清爽的檸檬餡寒天
不同於傳統和菓子的濃郁偏甜，這款「繡球花」完全是為了悶熱潮濕的梅雨季量身打造的消暑逸品。
商品資訊
商品名稱：梅雨を愉しむ上生菓子セット
（ぴょんケロ太・紫陽花 各3個／計6個入り）
售價：3,000日圓（含稅）
販售期間：即日起〜6月30日
販售店舖：
・お亀堂工場直売店
・岩田店
・藤沢店
・カルミア店
・アピタ向山店
・セントファーレ田原店
官方網站
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