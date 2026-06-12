> 美食 > 愛知70年老舖6月限定：小青蛙練切與檸檬寒天繡球花，點綴雨季的優雅甜味。

愛知70年老舖6月限定：小青蛙練切與檸檬寒天繡球花，點綴雨季的優雅甜味。

和菓子甜點愛之美食日本
2026-06-12 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:お亀堂
特派員 Trish

特派員 Trish

傳統和菓子也是有季節性，愛知縣老字號和果子店舖「御龜堂」以梅雨季節為發想，6月推出期間限定的小青蛙和繡球花點心，除了精巧的職人手藝外，還有好字號對甜點注入的口味和巧思，梅雨季節雨紛紛品嚐一下這酸甜滋味真幸福。

在細雨綿綿的梅雨季節裡，為自己泡一杯熱茶，讓這抹來自老舖的精緻甜意，溫柔撫平初夏的浮躁。愛知縣豐橋市、擁有 70 年以上歷史的傳統和菓子老店「御龜堂」，於2026年6月限時推出以梅雨季為主題的全新季節限定上生菓子「小青蛙「Pyon Kero 太（ぴょんケロ太）」與「繡球花」。
近年來由於氣候變遷，猛暑與豪雨常讓人失去了細細品味季節轉換的從容。御龜堂的職人們特別秉持著「用和菓子感受季節、重整心靈」的初心，將轉瞬即逝的梅雨美景，化為舌尖上的精緻藝術，即日起於東三河區域直營門市與官方線上商城同步限量發售。

▲傳統和菓子老店「御龜堂」6月限時推出以梅雨季為主題的全新季節限定上生菓子。
▲傳統和菓子老店「御龜堂」6月限時推出以梅雨季為主題的全新季節限定上生菓子。

Pyon Kero 太（ぴょんケロ太）萌系青蛙練切

這款精緻的青蛙上生菓子，職人選用質地細膩、色彩柔和的黃綠色「練切（ねりきり，日式傳統白豆沙皮）」裹入綿密細緻的紅豆沙（こし餡）。職人更以純熟的手藝點綴出白胖胖的肚子與微微泛紅的羞怯雙頰，打造出圓滾滾的療癒身形。 

▲日式傳統白豆沙皮裹入綿密細緻的紅豆沙，職人點綴出白胖胖的肚子打造出超可愛身形。
▲日式傳統白豆沙皮裹入綿密細緻的紅豆沙，職人點綴出白胖胖的肚子打造出超可愛身形。

這隻小青蛙不僅外觀討喜，背後更寄託了職人「希望大家都能像青蛙一樣，輕快地『啵』一聲跳過陰鬱梅雨季」的美好祝願，是一道能讓大人小孩都忍不住會心一笑的玩心之作。
▲能讓大人小孩都忍不住會心一笑的玩心之作。
▲能讓大人小孩都忍不住會心一笑的玩心之作。

繡球花酸甜清爽的檸檬餡寒天

不同於傳統和菓子的濃郁偏甜，這款「繡球花」完全是為了悶熱潮濕的梅雨季量身打造的消暑逸品。 

▲完全是為了悶熱潮濕的梅雨季量身打造的消暑逸品。
▲完全是為了悶熱潮濕的梅雨季量身打造的消暑逸品。

主廚特別研發了帶有盛夏清香的「自家製檸檬餡」作為核心內餡，外層則包裹著呈現夢幻漸層色澤的半透明寒天。最後，再細緻地缀上以羊羹雕琢出的細小花瓣，完美模擬出繡球花在細雨浸潤下、閃爍著剔透雨露的動人姿態。入口瞬間，清爽的酸甜伴隨著剔透的涼感在口腔散開，成功將燠熱轉化為舌尖上的陣陣清涼。
▲帶有盛夏清香的檸檬餡作為內餡，外層包裹夢幻漸層色澤的半透明寒天。
▲帶有盛夏清香的檸檬餡作為內餡，外層包裹夢幻漸層色澤的半透明寒天。

對於御龜堂而言，和菓子從來不單純只是滿足口腹之慾的甜食，而是映照出日本四季遞嬗與情感波動的文化載體。
▲和菓子從來不單純的甜食，而是反應出日本文化的載體。
▲和菓子從來不單純的甜食，而是反應出日本文化的載體。

今年六月若剛好在名古屋或愛知縣一帶旅遊，不妨順道尋訪這間在地老舖；或者透過網路跨海訂購，在這個滴滴答答的雨季裡，用一碟精緻的職人手作，為自己調配出一場優雅又充滿療癒感的高級午後點心時光吧！

商品資訊

商品名稱：梅雨を愉しむ上生菓子セット
（ぴょんケロ太・紫陽花 各3個／計6個入り）
售價：3,000日圓（含稅）
販售期間：即日起〜6月30日
販售店舖：
・お亀堂工場直売店
・岩田店
・藤沢店
・カルミア店
・アピタ向山店
・セントファーレ田原店
官方網站

品嚐日本幸福和菓子

推薦閱讀：和菓子之日必搶！不二家聯名榮太樓總本鋪，推出期間限定ミルキー提拉米蘇蛋糕與雙餡泡芙。

推薦閱讀：GODIVA 夢幻聯名福井名店はや川，彈Ｑ羽二重餅遇上頂級巧克力，迸出和洋融合新滋味。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
新宿金普頓ＸSABON「沁涼綠意柚子」聯名下午茶登場，薄荷、柚子、芒果、青蘋果，通通都是夏季限定繽紛甜點。
新宿金普頓ＸSABON「沁涼綠意柚子」聯名下午茶登場，薄荷、柚子、芒果、青蘋果，通通都是夏季限定繽紛甜點。
特派員 Trish
日本7-11新茶季節限定抹茶甜點開賣，超人氣蛋白霜銅鑼燒、抹茶奶油Q彈蕨餅等多重抹茶重磅登場。
日本7-11新茶季節限定抹茶甜點開賣，超人氣蛋白霜銅鑼燒、抹茶奶油Q彈蕨餅等多重抹茶重磅登場。
特派員 Trish
富士山+繡球花太犯規！ 1.3萬株繡球花在靜岡三島Sky Walk吊橋繡球花祭，限定甜點、夜間點燈、繡球花傘都是拍照重點。
富士山+繡球花太犯規！ 1.3萬株繡球花在靜岡三島Sky Walk吊橋繡球花祭，限定甜點、夜間點燈、繡球花傘都是拍照重點。
特派員 Trish
東京自由行必吃！Tully&#039;s夏季限定療癒大人系聖代，吃的到日本國產白桃與哈密瓜冰沙。
東京自由行必吃！Tully&#039;s夏季限定療癒大人系聖代，吃的到日本國產白桃與哈密瓜冰沙。
編輯 李維唐
錯過再等13年！日本 beard papa 夢幻級薄荷巧克力泡芙限時1個月回歸。
錯過再等13年！日本 beard papa 夢幻級薄荷巧克力泡芙限時1個月回歸。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊