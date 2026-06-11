櫻花妹也在搶的開運神獸！日本窯元大師新垣優人限量盲盒九月上市，極致工藝風水公仔掀起代購潮。

日本潮流圈近來掀起傳統工藝微縮風潮，窯元大師新垣優人最新作品更引發網路預購熱。資深編輯李維唐表示，這類跨界盲盒成功將精湛匠人精神轉化為唾手可得的桌面藝術。

東京與沖繩的時尚設計圈近來掀起一波傳統工藝潮流，許多熱愛生活質感的日本都會男女，紛紛在社群平台上曬出極具文青風格的桌面擺設。這股風潮的核心，正是來自沖繩縣讀谷村的知名窯元「やちむん家」。其第三代傳人新垣優人身為日本備受矚目的年輕一代陶藝職人，在2025年於東京品川舉辦的個人藝術展中，創下了作品開展即全數完售的驚人紀錄，成為日本當代藝術界與潮流圈的熱議話題。新垣優人承襲了那霸市壺屋300年的陶藝歷史，將傳統神獸注入了現代靈魂，成功打破傳統工藝與年輕世代的隔閡。為了回應日本全國粉絲的熱切期盼，日本知名玩具大廠藍山株式會社正式宣布，與新垣優人展開跨界合作，將其特別創作的全新作品完美縮小，推出極具收藏價值的掌上藝術模型。

▲生於1994年的沖繩知名窯元三代傳人新垣優人專注地投入傳統神獸的泥塑創作，將古老的歷史歷史底蘊與大膽的現代美學線條融合，展現厚實的視覺張力。圖／ブルーマウンテン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理



日本網路掀起預購熱潮的現象級爆紅小物

這款引發日本收藏家高度關注的精緻作品，已經確定於2026年9月末在日本全國各地的轉蛋機與盲盒通路陸續上架。新垣優人在個人官方網路上才剛釋出商品化消息，短短時間內就湧入超過3000名日本網友熱烈點讚與洗版留言，紛紛表示一定要整套收藏。對於講究居家風水與空間美學的日本上班族而言，這系列作品分為6款常規款與2款神秘隱藏款，包含了象徵工作運與熱情的紅色，代表清淨與調和的白色，以及帶來心靈平靜與魔除效果的藍色。公仔採雄獅與雌獅成對設計，精緻的包裝與強大的開運氣場，讓這款商品還沒上市就成為日本各大生活雜貨雜誌爭相報導的焦點。

微縮模型展現日本極致職人精神與畫面感

藍山株式會社這次展現了日本玩具製造業最引以為傲的匠人精神。雖然是縮小至54至60毫米的微型尺寸，但無論是沖繩獅威風凜凜的肌肉線條，還是細緻的毛髮雕刻，都經過反覆修飾與調整。為了完美還原陶藝作品的溫潤色澤，製程中不僅運用了高難度的墨線渲染技術，連牙齒與瞳孔等細微之處，都必須經過多道精細的手工塗裝工序。這種在極小空間裡展現極大張力的視覺效果，讓日本玩具評論家也為之驚嘆，認為這已經超越了傳統玩具的範疇，是一件微縮版的當代藝術品。

▲微縮模型在掌心中呈現出極其剛勁有力的肌肉線條與繁複細緻的雕刻紋理，不論是整體墨線渲染還是瞳孔的多道手工塗裝工序都完美還原大師陶藝作品的溫潤靈魂。圖／ブルーマウンテン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

歷史文化與現代盲盒的完美跨界對話

出生於1994年的新垣優人，曾多次榮獲沖展うるま市長獎等多項日本藝術大獎。他擅長在古老的精神中加入獨特的現代線條，讓厚實的歷史敘事感透過視覺傳遞出來。這次跨界合作在日本市場推出500日圓的轉蛋版與550日圓的盒玩版，內含的模型品質完全一致。藍山株式會社藉由大眾化的盲盒文化，成功讓高不可攀的日本傳統工藝走入日常生活，讓每個人在繁忙的日常中，都能透過觸摸這尊充滿溫度的日本守護神，獲得心靈的療癒與平靜。

▲全新系列盲盒公仔採雄獅與雌獅成對設計，包含帶來工作運的紅色，象徵清淨的白色，以及趨吉避凶的藍色，精緻的色澤表現讓其還未上市便引發日本社群高度關注。圖／ブルーマウンテン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理







やちむん家新垣優人シーサーミニチュアフィギュア日本同步上市

活動時間：2026年9月末起順次販售

活動內容：沖繩傳統工藝窯元やちむん家第三代職人新垣優人推出新作微縮公仔，全套包含3種開運色系，共6款常規款與2款神秘隱藏款，盲盒內含雄獅或雌獅一隻。



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