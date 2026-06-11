京都東福寺「ZEN NIGHT」登場，初夏京都沉浸式聲音藝術夜體驗，整頓身心靈的冥想之夜。

京都知名的東福寺透過聲音與燈光，變身讓大腦徹底沉澱、感官全面覺醒的空間。VIE株式會社與日本經濟新聞社合作打造「ZEN NIGHT 東福寺」，初夏夜晚通天橋、方丈庭園、法堂、禪堂都有不同的光影與沈浸式聲音藝術，

跨越七百年歷史時空、讓現代科技與東方禪意在暗夜中溫柔共鳴的感官盛宴即刻登場！致力於大腦科學與音樂研發的VIE株式會社與日本經濟新聞社聯手合作，在京都東福寺隆重推出全新升級的特別夜間拜觀企劃「ZEN NIGHT 東福寺」。

繼 2024 年京都建仁寺、2025 年鎌倉建長寺創下累計5萬人次造訪、高達 94.3% 滿意度的輝煌紀錄後，今年活動首度移師東福寺。透過科學實證的「神經音樂（Neuro Music）」、極致的非日常光影與空間調度，在初夏的京都夜空下，為全球旅人打造一處讓大腦徹底沉澱、感官全面覺醒的沉浸式聲音藝術之夜。



▲致力大腦科學與音樂研發的VIE株式會社與日本經濟新聞社合作，在京都東福寺推出全新升級的特別夜間拜觀企劃。





在最大最古老禪堂體驗神經音樂坐禪

【通天橋】爽風之道：與千株青楓、初夏薰風的感官共鳴

作為東福寺最負盛名的象徵，通天橋在夜間點燈下呈現出與白天截然不同的神祕姿態。旅人將佇立於橋上，俯瞰腳下由 1000 多株青楓編織而成的綠意深淵。隨著木葉的沙沙作響、夜風的輕柔吹拂，專為放鬆大腦設計的神經音樂將緩緩流淌，讓旅人在視覺、聽覺與觸覺的交互作用下，完美融化進初夏深夜的靜謐之中。



▲通天橋在夜間點燈下呈現出與白天截然不同的神祕姿態。





【方丈庭園「八海」】風龍之舞：枯山水與幻想光影的無邊際交響

被譽為名勝的方丈庭園，將在夜幕中化身為大型流體光影舞台。設計團隊利用細膩的燈光與環境音效，模擬出風的流動與大自然的「 1/f 搖擺」。潺潺水聲、蟲鳴與神經音樂在枯山水庭園中靜靜交疊，營造出一種空靈且具治癒感的超現實空間，帶領旅人的思緒進入深層的冥想狀態。



▲方丈庭園夜幕中化身為大型流體光影舞台。





【法堂】闇夜微光：蒼龍圖與釋迦如來立像的莊嚴凝視

這是僅限「頂級夜間拜觀」才能一睹的限定奇景。在低調且精準的局部照明下，法堂本尊「釋迦如來立像」的莊嚴身影，以及天花板上氣勢磅礡、栩栩如生的巨大「蒼龍圖」，將在闇夜中靜靜浮現。那份跨越數百年的歷史厚重感與視覺震撼，將讓每位駐足的旅人屏息，感受到心靈的強烈震撼。



▲頂級夜間拜觀才能一睹的限定奇景。





【禪堂】科技與靈魂的對話：日本最古老禪堂的「神經音樂坐禪」

本次活動最具革命性的焦點，無疑是設於現存最大、最古老坐禪道場——東福寺「禪堂」內的「神經音樂坐禪」。



▲在現存最大、最古老坐禪道場裡規劃「神經音樂坐禪」。



體驗者將戴上精密的腦波感測設備進行坐禪。將大腦的即時狀態將透過科技演算法，轉化為具象化的「數位幾何紋樣」與「腦波音聲」在空間中呈現。當大腦逐漸專注或放鬆，眼前的光影與耳邊的頻率便會隨之改變。在這個將虛無內心「視覺化」的奇幻瞑想空間裡，您將體驗到前所未有的深層放鬆，達成真正的身心重啟。





ZEN NIGHT 東福寺活動資訊

活動地點： 臨濟宗東福寺派大本山 東福寺（京都府京都市東山區本町15丁目778）

活動期間： 即日起～7月5日

活動時間：19：00～21：30（最終入場21：00）

門票：

預售票

・平日：大人 ¥2,800（含稅）／兒童 ¥1,400（含稅）

・假日：大人 ¥3,300（含稅）／兒童 ¥1,650（含稅）

當日票

・平日：大人 ¥3,300（含稅）／兒童 ¥1,650（含稅）

・假日：大人 ¥3,800（含稅）／兒童 ¥1,900（含稅）

活動網站



