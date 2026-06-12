日本人都沒喝過的抹茶拿鐵！2026東京新開店築地NAGOMI MATCHA，逆輸入草莓抹茶拿鐵去日本玩一定要喝。

東京築地迎來全新綠色風潮，引進海外單日熱銷300杯的創意抹茶，資深編輯李維唐表示，這場逆輸入現象不僅打破傳統日本茶道框架，更將草莓等果香完美融入本格抹茶，成功定義了當代都會質感旅行的時髦生活風格。

去東京旅行快把這間全新開幕的店排進去行程裡，現在世界各地最時髦的街頭，抹茶早就不是老派的傳統茶道，而是變成質感生活必備的潮流飲品，從紐約到雪梨的咖啡廳，綠色拿鐵正悄悄取代咖啡，變成大家出國散步時人手一杯的時髦配件。



好笑的是，在大家印象中是抹茶大國的日本，市區竟然幾乎找不到可以坐下來手拿一杯，輕鬆享用這種風靡海外的創新風味抹茶飲的地方，這不是那種要正襟危坐的拘謹茶道體驗，也不是觀光景點賣的甜膩點心，而是最適合我們出國時隨手一杯的質感飲品，為了打破這個奇妙的現象，主打把世界級潮流帶回日本的本格抹茶咖啡廳NAGOMI MATCHA -Tokyo-，已經在東京築地正式開幕了，這絕對是今年去日本玩一定要排進去的朝聖新地標。

▲現刷的本格抹茶緩緩倒入鮮乳與草莓果醬中交織出風靡海外的視覺饗宴。圖／NAGOMI MATCHA -Tokyo-提供；窩客島編輯李維唐整理



澳洲布里斯本爆紅單日賣破300杯的夢幻神級口味

這場讓日本人都驚艷的味覺風暴，其實是從南半球澳洲開始紅回來的，背後的營運團隊株式会社conatus，先前在澳洲布里斯本的Fortitude Valley車站開了一間抹茶咖啡廳，結果在當地大受歡迎，店裡最吸引人的地方，就是只要你一用手機或櫃檯點單，店員就會在你的面前拿出茶筅，非常專注地現點現刷最頂級的本格抹茶，他們把這種充滿茶香與回甘的現刷抹茶，跟新鮮的水果還有各種嚴選食材配在一起，做成層次感豐富的拿鐵，這種把傳統工藝跟現代水果風味結合的喝法，在當地的社群網路上瞬間疯傳，甚至創下過一天賣超過300杯的驚人紀錄。在熱鬧的澳洲店裡，團隊最常聽到特地去旅行的日本遊客驚呼，說他們在日本生活這麼久，竟然從來沒有喝過這種層次這麼好喝的抹茶拿鐵，身在抹茶產地卻喝不到最棒的創新風味，這份遺憾的心情，變成了這一次團隊決定回到東京築地開新店的最強動力，也就是要讓世界各地的旅客在東京就能喝到最頂級的滋味。

草莓抹茶拿鐵的漸層美學點亮台灣人東京旅行日常

這一次築地新開店最大的亮點，就是把這套在海外大受歡迎的超級功能菜單，原封不動地帶回日本，其中在網路上拍照打卡率最高，我們台灣人去店裡絕對必點的就是草莓抹茶拿鐵，這一杯售價900日圓的夢幻飲品，把現刷本格抹茶特有的成熟微苦與回甘，跟底層香甜的新鮮草莓果實做出了非常完美的融合，當鮮乳的白，抹茶的綠還有草莓的紅，在透明的玻璃杯裡面慢慢融合成漂亮漸層的瞬間，真的會讓人忍不住一直拍照錄影發限時動態，整個日本旅行的心情都被點亮了，這不是那種高不可攀的日本傳統文化，也不是久久才能吃一次的奢侈品，而是可以變成你在築地散步途中，或者是逛累了想要休息時，隨手就能帶走的一杯生活調劑，這種很有現代感的抹茶喝法，完全打破了大家對傳統日本茶的古板印象。

東京築地散步新地標帶來最潮的旅遊風格提案

這間全新開幕的店鋪就位於充滿歷史感與美食的東京都中央區築地3丁目10-9，就在Purple Rose Tsukiji大樓的1樓，一開幕就已經吸引了超多日本在地質感生活朝聖者與外國遊客的目光，店內提供800日圓起跳的各種抹茶拿鐵選擇，每一款都在優雅地顛覆大家對傳統綠茶的想像，把這份讓外國人為之瘋狂的真實抹茶風味，變成我們去東京旅行時隨手可得的時髦享受，這間融合了國際視野與日本傳統底蘊的全新生活美學據點，現在正式在築地街頭等你來朝聖了，下次去東京真的不要只知道吃海鮮，記得一定要去喝這杯最新話題抹茶。

▲位於東京築地的全新店鋪外觀散發出簡約且現代的時髦咖啡廳風格。圖／NAGOMI MATCHA -Tokyo-提供；窩客島編輯李維唐整理

NAGOMI MATCHA -Tokyo-

地址：東京都中央區築地3丁目10-9 Purple Rose Tsukiji 1F

開幕日期：2026年6月5日

官方社群網站：https://www.instagram.com/nagomi_matcha.jp

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