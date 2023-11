哈利波特聖誕樹美翻天!為了迎接聖誕節到來,日本各地都會紛紛掛上美麗的燈飾來增添聖誕氣氛,身為關東最浪漫約會聖地之一的橫濱,當然也不會錯過年底這場盛事,今年更是聯手創立100週年的華納兄弟,直接在「橫濱港未來21」地區打造出超美的「哈利波特聖誕樹」、「樂一通角色藝術裝置」、「湯姆貓與傑利鼠聖誕樹」等超好拍的打卡點,還有多款限定周邊與美食,讓2023年的橫濱聖誕節充滿奇幻童趣的氛圍。



▲圖片來源/三菱地所プロパティマネジメント株式会社



「橫濱港未來21」是關東非常著名的人氣夜景聖地,每年一到聖誕節更是會盛大佈置,吸引不少情侶、遊客前往打卡留念。為了慶祝華納兄弟創立100週年,「橫濱港未來21」與其聯手合作,在此區最大規模的商業設施「MARK IS港未來」、「橫濱地標大廈」與「橫濱天空大廈」3個區域,分別打造出3處以《哈利波特》、《湯姆貓與傑利鼠》、《樂一通》等主題的聖誕樹、造景、周邊與美食,讓粉絲不管到哪個地方,都能遇見不同的驚喜。

▲圖片來源/三菱地所プロパティマネジメント株式会社



MARK IS港未來:哈利波特聖誕樹

《哈利波特》鐵粉一定要先造訪設置在「MARK IS港未來」1樓廣場的10公尺高「哈利波特銀白聖誕樹」,每天的17:00~23:30這段期間,都會播放《哈利波特》電影當中令人耳熟能詳的經典配樂,搭配璀璨的燈光秀,讓路過旅客都忍不住駐足拍照留念。位於5樓的「魔法世界畫廊」除了展示東京哈利波特影城的創立過程,還設置了「分類帽打卡點」等奇幻場景,都彷彿讓人一秒置身在《哈利波特》的魔幻世界。

▲圖片來源/三菱地所プロパティマネジメント株式会社



橫濱天空大廈:湯姆貓與傑利鼠聖誕樹

《湯姆貓與傑利鼠》也有專屬聖誕樹了!這次在橫濱天空大廈的10樓區域,也擺放了一座高約4公尺的小型「湯姆貓與傑利鼠聖誕樹」,這裡也同步展示了《湯姆貓與傑利鼠》與《樂一通》的動畫手稿,來到11樓也能與戴著聖誕帽的湯姆貓與傑利鼠一起打卡拍照。

▲圖片來源/三菱地所プロパティマネジメント株式会社



橫濱地標大廈:樂一通聖誕裝置

來到橫濱地標大廈1樓則有高達11公尺的「華納兄弟電影聖誕樹」,將這100年來華納兄弟帶給觀眾歡樂、驚喜與逗趣的美式經典作品,透過精彩的燈飾與聖誕樹,作為最美的聖誕禮物送給來自各地的觀光客;2樓展示了華納兄弟成立以來100年的藝術家聯名作品;3樓的中庭則是佈滿了華納兄弟作品中的角色名言;喜愛拍照的話,更別錯過4樓和5樓的藝術打卡點,戴著聖誕帽的超萌崔弟、大壞貓和兔巴哥,將在這裡等著粉絲們一起來合照。

▲圖片來源/三菱地所プロパティマネジメント株式会社

▲圖片來源/三菱地所プロパティマネジメント株式会社

橫濱港未來聖誕節2023「華納兄弟100週年紀念~故事的力量~」

除了這些美美的拍照打卡背景之外,MARK IS港未來與橫濱地標廣場兩個地區也將提供《哈利波特》、《湯姆貓與傑利鼠》、《樂一通》與《DC超級英雄》相關的限量周邊商品與餐點,像是實用的零錢包、圍裙等質感傢飾雜貨,還有看起來美味又超好拍的「傑利鼠起司蛋糕」、「魔蘋果燉牛肉」等,從拍的、買的到吃喝玩樂,橫濱港未來21在今年都將打造出誠意滿滿的「華納兄弟聖誕祭」,就是要讓粉絲留下深刻印象。

舉辦時間:2023年11月7日~12月25日

地點:橫濱地標大廈(樂一通)、MARK IS港未來(哈利波特、69樓DC超級英雄)、橫濱天空大廈(湯姆貓與傑利鼠)



本文圖片版權/All characters and elements © & ™ WBEI and its affiliates. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)