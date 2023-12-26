跨年就先到全家搶優惠！為了迎接新年2024年到來，全家祭出11大跨年優惠，包括上班族最愛的全家咖啡、霜淇淋，熬夜跨年必備零食、泡麵等商品，全都有買一送一、第三件0元等優惠，最便宜能搶到31元咖啡、29元霜淇淋，在全家APP中還有隱藏版免費領咖啡買一送一券，小資族一定要趁機搶好康。







全家APP「隨買跨店取」以588元、2024元祭出8組寄杯、寄冰跨年優惠，588元組合價有40元私品茶25杯、55元私品茶18杯、65元私品茶15杯、全家霜淇淋20入；2024元組合則是有大杯特濃經典美式65杯、大杯特濃經典拿鐵55杯兩個選擇，約52折至61折優惠，平均下來一杯咖啡31元、霜淇淋只要29元，超狂優惠一定先囤貨。







若不想一次寄杯這麼大量的話，全家APP「優惠趣專區」還藏有限量50萬張大杯單品美式、單品拿鐵買1送1券，以及限量30萬張的霜淇淋2支59元優惠券，跨年連假可以揪另一半喝杯咖啡、吃聯名巧克力霜淇淋。耍廢在家零食、飲料少不了，全家聰明消費學也強勢回歸，飲料、巧克力、零食、泡麵、冰品等超過180款商品同品牌同價位第三件0元。滿額200元再送間諜家家酒年曆卡或吉伊卡哇年曆卡。





全家買一送一優惠券免費領

活動時間：2023/12/29～2024/1/1

活動通路：「全家」APP優惠趣專區

領取辦法：

1、至全家APP優惠趣中免費領取「Let’s Café大杯單品美式買1送1券」、「Let’s Café大杯單品拿鐵買1送1券」，各品項限量50萬張，每會員各限領1張，兌換期限皆至113/1/7。

2、「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，每會員限領1張，兌換期限至113/1/3。



全家康康五 買一送一優惠資訊

活動時間：2023/12/29～2024/1/1

買一送一品項：Let’s Café特大美式、FamiCollection天然水610ml、WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕、農心起司風味辛炒麵、長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包、加倍佳壁虎造型酸甜軟糖。



全家聰明消費學 第三件0元優惠資訊

活動時間：2023/12/27起至2024/1/1

優惠內容：

1、購買全店指定夯品，可享同品牌同價位第三件0元。

2、12/29至1/1購買指定商品單筆滿200元，還可獲得獨家肖像2024年曆卡一張。

12/29、12/30 送間諜家家酒年曆卡

12/31、1/1則贈送吉伊卡哇年曆卡

(不累贈，數量有限，送完為止)



全家隨買跨店取跨年優惠資訊

使用期限：114/1/31

優惠品項：

1、私品茶40元飲品25杯 原價1,000元、特價588元。

2、私品茶55元飲品18杯 原價990元、特價588元

3、私品茶65元飲品15杯 原價975元、特價588元

4、Fami!ce霜淇淋20入 原價980元、特價588元

5、Let’s Café大杯特濃經典美式65杯 原價3,575元、特價2,024元

6、Let’s Café大杯特濃經典拿鐵55杯 原價3,575元、特價2,024元

注意事項：每會員各限購1組，飲品類皆不限冰熱，兌換期限至114/1/31。