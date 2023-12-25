星巴克草莓季登場！浪漫的耶誕月尾聲，星巴克強勢推出第二波冬季系列新品，以3款全新草莓甜點為主角，再加碼將韓國爆夯的維也納風奶香那堤引進台灣，微鹹的濃起司那堤配上酸甜的草莓甜點，意外的合拍組合，是今年冬天不容錯過的限定下午茶。
韓國每年秋季必喝的暢銷飲料「維也納風奶香那堤」，12/27起在台灣也能喝的到了！在經典那堤中加入摩卡淋醬之外，上層帶有鹹香的馬斯卡彭鮮奶油更是靈魂所在，上頭撒上些許可可粉提香，建議大家不要搶著攪拌，先喝一口香醇起司香的奶油，療癒感倍增。針對星巴克APP行動預點推出大杯77折優惠，只要在12/27~12/31輸入活動代碼【最愛維也納】即可享有。
有咖啡當然少不了甜點，星巴克第二波草莓季，除了有使用在地草莓費時熬煮的「草莓優格飲」之外，還有鮮奶油中藏有草莓果肉的「草莓雪白生乳捲」，正中間再擺上一顆新鮮草莓，讓人每一口都幸福感滿滿。嚴選日本頂級三溫糖製作的「三溫糖草莓戚風蛋糕」帶有獨特焦香味，以及特製的「長條草莓蜂蜜蛋糕」無論送禮還是自己吃都很可以。
除了草莓甜點之外，也針對過節所需推出聚餐適合的分享型蛋糕「焦糖蘋果年輪蛋糕」、「6吋松露生巧克力蛋糕」兩款。又或是一人獨享版「焦糖核桃栗子塔」、「蘋果肉桂瑪芬」等，好好慰勞自己。
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星巴克 維也納風奶香那堤 資訊
售價：Tall$155、Grande $170、Venti$185
開賣日：2023/12/27上市
星巴克 草莓甜點新品推薦
草莓優格飲 $105
草莓雪白生乳捲(新品) $160
三溫糖草莓戚風蛋糕(新品) $180
長條草莓蜂蜜蛋糕(新品) $350
星巴克 麵包、輕食冬季新品
開賣日：2023/12/27上市
品項：
起司培根蛋麥芬 $110
洛林鄉村風鹹派 $120
蔥炒牛肉三明治 $130
日式明太子軟麵包 $70
青醬雞肉丹麥麵包 $75
蜂蜜牛奶麵包 $50
焦糖核桃栗子塔 $135
義式番茄起司捲 $75
蘋果肉桂瑪芬 $95
6吋松露生巧克力蛋糕 $850
焦糖蘋果年輪蛋糕 $400