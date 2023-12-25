草莓控真的太幸福了！冷冷冬天一到，就是瘋狂吃草莓的季節，全家便利商店一口氣推出近40款草莓甜點，不僅有先前熱賣到翻的「草莓大福」，還加碼推出多款草莓甜點新品，主打真材實料、吃得到真的新鮮草莓為主打，讓全家變成草莓控的天堂。







於12/27陸續開賣的全家草莓季，結合線上線下推出近40款草莓甜點，首推一定要搶的就是全家實體店的草莓甜點，以最潮的黑粉配色推出「草莓雙餡起司塔」及「草莓泡芙」兩款，前者內餡混合草莓果醬和草莓起司，微甜、微酸和微鹹的滋味層次超豐富；後者則是霸氣的夾入整顆新鮮草莓，佐上草莓卡士達鮮奶油，挑戰超商打卡甜點新霸主。







同樣是包入整顆新鮮草莓的「草莓大福」也強勢回歸，綿密的紅豆餡、Q彈的大福就是最經典的美味。同時，跨界和西門町浮誇甜點「Meat Up覓晌」聯名推出「巧莓慕斯杯杯」，草莓乳酪慕斯、巧克力蛋糕、糖漬草莓與粉紅白玉，全新組合帶領草莓控進入到新世界。另有草莓優格乳酪內餡「草莓優格菠蘿」、草莓奶油內餡「莓好草莓鬆餅」、草莓果醬尬上鮮奶油乳酪餡「粉漾草莓乳酪丹麥」，入口感受酸甜好滋味。





全家草莓季甜點

草莓優格菠蘿 35元，搭配指定飲品享49元餐促優惠。

粉漾草莓乳酪丹麥（01/03上市）39元，搭配指定飲品享59元餐促優惠。

極鬆餅莓好草莓鬆餅 39元，搭配指定飲品享59元餐促優惠。

minimore草莓大福 38元，購買中杯以上咖啡，享指定甜點半價優惠。

Meat Up覓晌聯名 巧莓慕斯杯杯 59元，購買中杯以上咖啡，享指定甜點半價優惠。

minimore草莓雙餡起司塔 45元，購買中杯以上咖啡，享指定甜點半價優惠。

minimore草莓泡芙（01/03上市）48元，購買中杯以上咖啡，享指定甜點半價優惠。



全家FamiPort預購 草莓季

奧瑪烘焙 草莓爽 2盒940元

幸福翔綺 草莓麻糬 2盒560元

台灣鮮農 草莓鮮奶酪 1,044元／18入

法布甜 100%草莓塔 2盒1,098元



全家行動購 草莓季

鮮廚王 台灣香水草莓（12-15入/盒）

售價：1盒580元、2盒920元、4盒1,548元