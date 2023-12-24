草莓控真的要尖叫了！起士公爵為了讓草莓控有全新的草莓甜點體驗，推出浪漫限定版「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，小農產地直送的鮮嫩草莓搭配酸甜純淨乳酪，更特別加入來自花東縱谷稀有的水晶洛神，要讓草莓控、甜點控吃進美麗、吃蛋糕還能打造水噹噹陶瓷肌。
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起士公爵嚴選初冬第一批的新鮮草莓，有著馥郁香濃的果香，更與小農合作產地直送，品嚐季節最浪漫的好滋味。蛋糕設計雙層生乳酪，上層是酸甜的草莓生乳酪，下層以無糖優格製成的優格生乳酪，底層鋪上爽脆餅乾增加口感，咬一口就能吃進三種風味，酸甜交錯彷彿初戀般地青澀滋味，甜而不膩更清爽。
同時，「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」頂層鋪滿8大顆嬌嫩欲滴的新鮮草莓，內餡也有新鮮草莓果粒。搭配生乳酪蛋糕讓層次更顯分明，香甜中帶著些微酸，在甜與蜜之間，果香與乳酪完美結合，演繹草莓與乳酪的優雅樂章。這款蛋糕更獨家添加來自花東縱谷的稀有「水晶洛神」，讓你吃了嘴甜心暖，還能養顏美容，由裡到外美得透亮。
起士公爵粉紅派對草莓季
草莓玻尿酸生乳酪蛋糕 5吋 NT$1,080
草莓玻尿酸生乳酪杯子蛋糕 乙杯 NT$180
草莓玻尿酸生乳酪杯子蛋糕 3杯 NT$540
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