草莓季的草莓甜點強勢回歸！甜點控私藏口袋名單「深夜裡的法國手工甜點」也被簡稱為「深法」，以往總是在深夜出爐的療癒甜點，收服許多甜點控的心。這次草莓季，深法推出5款限定草莓甜點，同時也開放深夜內用區，宵夜來吃草莓甜點又邪惡、又療癒。
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深法首波草莓甜點，自即日起正式開賣，包含經典回歸「白色乳酪草莓塔佐法國栗子泥」，使用新鮮草莓搭配馬茲卡彭乳酪、栗子泥，每年都被草莓控掃貨，2023加碼推出日本熊本縣草莓版本，更大顆、甜味更細緻。此外還有「冬日莓果夏洛特」以布雪蛋糕為基底搭配新鮮草莓、荔枝酒果凍球，外圈圍上手指餅乾，顏值超高。
同時，深法「卡士達草莓千層盒」使用法國依思尼奶油打造杯狀的千層盒，除了新鮮草莓之外，夾層加入調溫巧克力、巧克力甘納許增添苦甜風味。同定場的還有「生乳酪草莓塔佐歐洲小藍莓、卡士達草莓塔」等人氣精選草莓甜點，讓草莓控通通要吃。
為了讓草莓控深夜也能吃甜點，深法在大安區金山南路的門市，全新開放原先的VIP內用包廂，打造成可容納12人、媲美咖啡館的內用空間，無論是靠窗的雙人座位、還是鬆軟的牛皮沙發區，都打造像家一樣放鬆的用餐空間，最後入場時間22:30，每人低消飲品一杯、或塔類甜點一份，甜點控深夜也能約吃甜點耍浪漫。
深夜裡的法國手工甜點
地址：台北市大安區金山南路二段141巷1號
電話：(02)2367-3067
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