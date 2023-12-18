飲料控2023一定有跟過的5大手搖杯話題！每天吃完飯喝手搖杯、下午茶辦公揪團訂飲料，是許多飲料控的日常小確幸，而且每次有新品一定要拉著姐妹閨蜜一起朝聖。這次窩客島帶著飲料控，整理出5個「2023年手搖杯話題」，無論是卡通聯名環保杯、還是超夯草仔粿手搖杯、無咖啡因手搖杯等超夯話題，飲料控快看看自己有沒有跟上。







2023飲料控必看：手搖聯名話題

在2023年延續往年許多手搖杯「聯名」話題，手搖杯以「聯名」結合可愛角色、跨品牌合作吸引話題，包含全新包裝設計，也有周邊小物加價購，讓粉絲們買到剁手。包含日出茶太X海綿寶寶，以及可不可X史努比、可不可X米奇系列，清心福全X三麗鷗，五桐號與「DINOTAENG」的聯名更是讓粉絲搶破頭，有買的的飲料控走在路上都有風。



不只有可愛卡通IP，手搖杯與「電影、電玩」跨界聯名也掀起話題，CoCo與電影「蜘蛛人」讓影迷嗨翻、COMEBUY與電玩「崩壞」聯名更是讓門市直接被粉絲擠爆。2023年底更有「一沐日、八曜和茶」2大手搖杯強強聯手，把聯名話題玩得更狂。





2023飲料控必買：手搖杯限定環保杯

在2023為了響應「環保」政策，飲料店停用塑膠杯、改用紙杯包裝，同時還推出新多「品牌環保杯」 周邊小物，並且搭配「聯名周邊」一起推出。其中，最多手搖杯與樂扣樂扣合作推出環保杯，包含50嵐、茶湯會、迷客夏等多間連鎖手搖杯都有專屬款式，讓飲料控習慣「用環保杯折5元」的愛地球喝法。





2023飲料控必嚼：台味新配料

對於「喝飲料一定要加料」這件事，飲料控也很有堅持，尤其偏好Q彈嚼勁的口感，其中，2023年最夯配料「草仔粿」讓一沐日的「逮丸奶茶」紅遍全台，而擅長凍類配料的「鶴茶樓、五桐號」今年也分別以全新配料芝麻糊凍、多多粉粿，讓飲料控挑戰不同喝法。







2023飲料控必喝：無咖啡因手搖杯

許多飲料控對於咖啡因很敏感，晚上就怕喝了奶茶會睡不著，同時也因為「健康、養生」話題，讓許多人更想嘗試。其中無論是主打無咖啡因的品牌大和職茶，或是超人氣一沐日蕎麥茶，經典品牌Coco蕎麥冬瓜露、50嵐8冰茶等無咖啡因飲品都是新歡。



詳細介紹：無咖啡因手搖杯推薦清單！5間穀物茶、無咖啡因手搖杯推薦，有飲麵茶奶蓋、大和職茶、一沐日蕎麥茶收口袋名單。







2023飲料控必衝：手搖新分店、新品牌

飲料控一定要知道的，還有手搖杯新開分店、話題新品牌，在2023飲料控一定要知道、一定要喝過的包含Toyz手搖杯「拾汣茶屋」3月起開幕至今已經有近50間分店，此外台中手搖杯「得正」進軍台北，在西門、公館、信義區都大排長龍。







地區限定手搖杯跨區擴點，也是讓在地飲料控期待的話題，包含Youtuber手搖杯「有飲」插旗台中掀起粉絲暴動朝聖，手搖杯南霸天「茶の魔手」插旗桃園中壢也掀起話題，還有台中網美系手搖「Blike」北上插旗新竹，也都讓飲料控興奮尖叫。







加碼推薦：2023手搖杯特色單品

除了手搖杯趨勢話題之外，2023年還有一定要喝過的「手搖杯特色單品」不跟上就遜掉，包含在地台味的「一沐日 逮丸奶茶」清新草仔粿加入奶茶基底意外合拍。快閃絕版的「可不可 蛇丸特調」配料、食材混搭超有誠意，而「七日孅」則以中藥手搖杯系列吸引目光。







在2023也出現不少獵奇手搖杯喝法，IG熱門品牌「麥吉」推出「玉米濃湯奶茶」搭配整支炙烤玉米串，而「日出茶太」也曾快閃推出「黃金玉米濃湯冰沙」搭配黃色粉條更還原。特別的是，手搖杯「Mr.Wish」也與「這一鍋」聯名推出麻辣鍋手搖杯，同樣吸引飲料控挑戰。







部分飲品採期間限定供應，目前已無販售，詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。