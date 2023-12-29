7大日出觀賞勝地一次收！一生至少要看一次的新年日出，其中以阿里山日出雲海最為知名，每到新年都會有不少攝影高手前往打卡，但台灣其他地方也有不需要爬山，便能欣賞日出的觀賞勝地，這次窩客島便蒐羅了「7大日出觀賞勝地」，包括開車就能直接到達的觀景平台、可以輕鬆攻略的觀景步道，各個都有絕美的自然風光，即使錯過日出也能當成踏青景點。





新的一年熱血一波，衝去看新年曙光，除了阿里山、三仙台等知名地，也可以走訪新北日出雲海祕境「南山寺景觀平台」，以及位在東北角海岸線的「忘憂谷」，兩者都是可以輕鬆攻略的步道觀賞點；而南投更有清晨薄霧瀰漫的「朝霧碼頭」、有著琉璃光夜景的「金龍山曙光步道」，除了日出美景，也能順路拍出各具特色的打卡美照。





新年日出觀賞勝地推薦：忘憂谷

基隆打卡勝地忘憂谷也能看日出！小孩也能輕鬆攻略的忘憂谷步道，從一整排觀海平台望去，可以看到超幽靜的東北角海岸線與海蝕地形相映的絕景，也能在這裡一次集齊日出、夕陽，享受東北角海岸線之美。看完日出也能順遊附近超夯的潮境公園，有著許多打卡點供遊客拍下各種網美照。



#忘憂谷

地址：基隆市中正區

電話：02-2469-6000



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新年日出觀賞勝地推薦：坪林南山寺景觀平台

新北也能看的日出雲海！通往南山寺景觀平台的石階步道，大約只需要5分鐘便能攻略，是新北市少數可以觀賞日出雲海的勝地，並且有著360度無死角茶田山嵐之景，即使不小心錯過日出，也有群山、茶園梯田環繞的美景可以欣賞，是新北人踏青觀賞的秘境之一。



#坪林南山寺景觀平台

地址：新北市坪林區樟空子路5號

電話：02-2665-6697





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新年日出觀賞勝地推薦：宜蘭南方澳觀景臺

建在斷崖上的南方澳觀景台，不僅可以一覽漁港風光、太平洋，運氣好的話也能遙望龜山島，完全沒有遮蔽物的絕佳視野，也是欣賞日出、夕陽、夜景的好去處，在各種時段來都能收獲絕美的海景美照，開車就能到又不須爬山，是想要輕鬆攻略日出的必收名單。



#宜蘭南方澳觀景臺

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花公路

電話：03-995-3885



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新年日出觀賞勝地推薦：南投朝霧碼頭

日月潭就能看到的日出晨曦！作為日月潭四大碼頭之一的「朝霧碼頭」，因為清晨湖面時常瀰漫著朝霧，有著碼頭與遠處的山湖呈現朦朧的夢幻之景，再加上在日出耀眼的光輝照射下，獨特的迷霧晨曦、日出碼頭之景吸引許多旅客、網美們前往朝聖。



#南投朝霧碼頭

地址：南投縣魚池鄉

電話：04-9285-5668





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新年日出觀賞勝地推薦：南投金龍山曙光步道

以低海拔卻能欣賞雲海聞名的金龍山，也是欣賞曙光的勝地之一，金龍山曙光步道沿途有3處景觀亭可以休息觀賞，而晚上城鎮燈光光透過雲海所形成的「琉璃光夜景」，更是來到金龍山必拍的特殊景色，不論是想要朝聖日出絕景，還是看夜景約會，都是絕佳的觀賞勝地。



#南投金龍山曙光步道

地址：南投縣魚池鄉山楂腳巷9-5號

電話：04-9289-5371



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新年日出觀賞勝地推薦：嘉義阿里山碧湖景觀亭

可以輕鬆攻略的阿里山日出雲海！開車就能到達的碧湖景觀亭，只須走一小段木棧道，便能觀賞海拔1200公尺高的絕美景觀，另外1、2月也是雲海最常出沒的時期，可以一次蒐羅群山環繞的茶園風光，以及與日出雲海相映的壯闊景色。附近設有停車場與休憩涼亭，是老少咸宜的日出觀賞點之一。



#嘉義阿里山碧湖景觀亭

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：0910-835-936



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新年日出觀賞勝地推薦：台東三仙台

不想爬山就來三仙台看台灣第一道曙光！三仙台作為迎接台灣每天第一道曙光的平地，新年曙光更是朝聖者不可錯過的勝地，雖然目前跨海八拱橋處在封閉階段，依然可以在風景區中欣賞夢幻的日出景色，從紫粉轉至金黃色的晨曦光景，加上島上形成了著海蝕柱、壺穴等特殊地理景觀，四周也有珊瑚礁群島環繞，讓你看完日出，還能順遊島上的奇觀美景。



#台東三仙台（目前跨海八拱橋封閉中）

地址：台東縣成功鎮基翬路74號

電話：08-985-4097





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