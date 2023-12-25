速食控超愛的「摩斯紅茶」5折開賣！為了迎接2024年，摩斯漢堡即日起推出2波優惠攻略，無論是漢堡早餐89元、摩斯咖啡2杯120元，還是經典必喝摩斯冰紅茶買20杯送20杯、套餐買5送1等，讓人從今天一路吃到跨完年都超划算。



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摩斯漢堡本次跨年優惠分為兩波進行，第一波自即日起至2024/01/01，期間只要買早餐「摩斯豬排堡+中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡+大杯冰紅茶」每組享優惠價89元，還有分享餐「低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅乙份、摩斯雞塊乙份、及大杯冰紅茶2杯」優惠價299元，以及咖啡系列「中杯拿鐵咖啡/卡布奇諾」2杯120元，優惠小確幸很可以。





接著在2024/01/01起，摩斯漢堡在MOS Order APP「安心取溫馨送」推出多款優惠組合，首先要搶的就是「大杯冰紅茶」買20杯送20杯，直接把摩斯當成手搖杯開喝。此外還有指定組合買5送1，包含「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」、「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」、「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」，無論正餐還是下午茶通通有優惠。







摩斯漢堡 跨年優惠

第一波

活動期間：即日起至2024/01/01

活動通路：摩斯漢堡門市

優惠內容：

1、買「摩斯豬排堡加中杯摩斯咖啡」，或「胡麻豚燒福堡加大杯冰紅茶」，享優惠價每組89元（早餐時段限定）。



2、多人分享餐優惠價每套299元，內含：低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅乙份、摩斯雞塊乙份、及大杯冰紅茶2杯。



3、點心盒優惠價299元，內含：摩斯雞塊三份及方塊薯餅兩份、及大杯冰紅茶2杯。



4、中杯拿鐵咖啡或卡布奇諾，2杯優惠120元（每杯可加10元升級中杯黃金地瓜拿鐵）。





第二波

活動期間：2024/01/01-02/15，限量售完為止。

活動通路：摩斯漢堡MOS Order APP「安心取溫馨送」功能

優惠內容：

1、大杯冰紅茶買20杯送20杯。

2、「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」組，買5送1。

3、「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」組，買5送1。

4、「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」組，買5送1。



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。