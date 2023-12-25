小七超強優惠攻略，比買一送一更划算！剛過完耶誕節，7-ELEVEN就先準備好跨年優惠小確幸，將在2024/01/01-01/03快閃推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」，準備超過9項優惠活動，包含超狂特大杯美式27元、哈根達斯買2送1，還有滿額折扣、再送你懷舊Kitty50週年磁鐵，元旦優惠先筆記。



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為了迎接元旦連續假期，7-ELEVEN推出三天快閃「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，期間只要購買12大指定類別商品，滿222元現折22元，滿999立折110元、再送好禮四選一，選項包含「Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、舒潔VIVA速效廚房紙巾、babydream濕巾1串(3入)」，免費送你。







除此之外，7-ELEVEN在三天活動期間，加碼針對CITY飲品系列、雪糕冰品、泡麵等推出限定優惠，首推「特大杯美式優惠組合2組優惠價240元」，換算下來一杯27元就有，此外也有冰品「GODIVA雪糕任選4件優惠價222元」還可搭配滿額現折22元，相當於200元吃4支。超人氣「哈根達斯雪酥」享任選買2送1，「農心辛辣白菜風味拉麵」買2送2，幫小資族庫存補貨。





7-ELEVEN OPEN POINT會員專屬新年慶活動

確幸不只這些，7-ELEVEN再加碼推出隱藏版「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」活動，在2024年1月、2月在7-ELEVEN消費，在結帳時把發票存入OPEN POINT會員載具，在3月對獎時除了有原先財政部獎項之外，7-ELEVEN再加開會員專屬獎項，將送出400萬元現金價值的OPEN POINT點數，打造會員新年小確幸。

活動期間：2024/01/01-01/03

活動方式：

1、活動期間到7-ELEVEN購買12大指定類別商品：禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍品、精補品、寵物食品，可享滿額優惠。

單筆滿222元：立折22元。

單筆滿999元：立折110元。結帳金額滿999元加碼好禮四選一，包含舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串(3入)。



2、加碼推薦折上折商品優惠：

CITY CAFE特大杯美式優惠組合2組優惠價240元，搭配滿額立折優惠、一杯只要27元(原價60元/每杯)。



CITY CAFE特大杯拿鐵優惠組合2組優惠價280元，搭配滿額立折優惠、一杯只要43元(原價70元/每杯)。



CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾優惠組合2組優惠價300元，搭配滿額立折優惠、一杯只要35元(原價75元/每杯)。



CITY TEA香鑽水果茶優惠組合2組優惠價280元，搭配滿額立折優惠、一杯只要32元(原價70元/每杯)。



GODIVA雪糕任選4件優惠價222元，搭配滿額立折直接再折22元，單支GODIVA雪糕只要50元(原價99元/每支)。



哈根達斯雪酥任選買2送1，3件298元，搭配滿額立折優惠，單支哈根達斯雪酥只要92元(原價149元/每支)。



農心辛辣白菜風味拉麵買2送2，10件245元，搭配滿額立折優惠，每包只要22.3元(原價49元/每包)



UCC無糖咖啡185g買2送2，16件240元，搭配滿額立折優惠，每罐約13.7元(原價30元/每包)



2024年3月OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動

活動辦法：2024年1月至2024年2月到指定通路消費，結帳時將發票存入OPEN POINT會員載具，每存一張即可獲得一次抽獎機會。3月開獎日依7-ELEVEN官方公告為主，將抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數、3萬名會員各贈送100點OPEN POINT點數。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。