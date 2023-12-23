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巧克力控要喝！山焙新品「烏麥可可」可可、黑金烏龍茶、草莓喝起來，限定優惠「單杯折40元、買飲料送保冷袋」先筆記。

2023-12-23 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：山焙 人氣：808
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編輯 張人尹

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巧克力控新歡！主打現萃茶飲手搖杯「山焙」，近期是許多飲料控的的口袋名單，尤其是焙火香氣濃郁的「烏龍」系列，更是秋冬人氣必喝。這次山焙推出季節新品「烏麥可可」，結合黑金烏龍茶、以及濃郁可可、草莓，巧克力控喝爆。

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山焙 烏麥可可 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
山焙 烏麥可可 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

山焙新品「烏麥可可」，以招牌重烘焙「山焙黑金茶」為基底，喝得到焦炭香、普洱香、鐵觀音香氣，同時加入濃厚系「可可粉」、搭配微甜茶香的「綠茶奶蓋」，打造多層次風味，此外更撒上「草莓粉」點綴，更增加微甜的幸福感。
山焙 烏麥可可 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合新品上市，山焙即日起推出聖誕限定優惠，12/22起只要到門市購買新品「烏麥可可系列」兩杯，不限冰熱，就直接送「山焙保冷袋」一個。如果是山焙會員，只要買新品「暖心可可系列」一杯，也能送「山焙保冷袋」一個。此外，12/31前在山焙IG reels動畫擷取「優惠券」，最高還能享有飲料折40元優惠，飲料控趁機喝新品。
山焙 烏麥可可 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

山焙 烏麥可可

售價：88元
（最低3分糖、3分冰）
 

山焙 優惠活動

活動日期：2023年12月22日-送完為止
活動優惠：來店消費新品烏麥可可，任兩杯(不限冷熱隨意組合)，贈送保冷袋*1(數量有限送完為止)。

活動日期：2023年11月06日-12月31日
活動辦法：來店消費至山焙SUNBAY IG/FB觀看主頁上的「週年慶」抽抽樂Reels動畫，點選暫停畫面領取專屬折扣，有機會獲得新品40元折價券。

詳細活動規範及供應情形，依 山焙 官方公告為準。

 

 

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山焙 可可 手搖杯 飲料
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