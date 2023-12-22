華山「史努比頂尖藝術大師快閃店」免費入場！超萌史努比快閃店本次以「頂尖藝術大師」為主題，結合世界名畫元素，打造超萌史努比藝術館。在快閃店裡除了有畫廊展出，窩客島加碼推薦13款必買「史努比周邊小物」，全新系列達摩吊飾、名畫系列杯墊、手機殼、明信片，通通買爆。



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即日起登場的「史努比頂尖藝術大師快閃店」特別與ARTiSTORY合作，讓史努比走進日本浮世繪、世界名畫裡，翻玩藝術作品超有梗。在商售區可以買到限定畫框，以及不同尺寸的「杯墊、鍋墊」，以及同樣圖素的「明信片、馬克杯」以及「化妝包、側背包」等多種小物，同時也與犀牛盾合作推出多種型號的手機殼，把史努比名畫帶著走。







本次快閃店還有一大亮點，就是帶有日本味的「史努比達摩」系列，在快閃店出口前設置繪馬牆，鐵粉可以在店內購買史努比造型繪馬，寫上心願拍照打卡，同時還有超萌「史努比、奧勒夫」達摩造型吊飾，並且更呼應2024龍年，加上可愛的龍角造型，增添粉絲收藏價值。





史努比聯名頂尖藝術大師期間限定快閃店

除了一手掌握的達摩吊飾之外，快閃店裡還有巨大版「史努比55cm龍年限定達摩充氣玩偶」，是特別活動「史努比一番好運」一番賞抽獎的最後賞，此外還有達摩造型馬克杯、14cm龍年達摩造型玩偶，以及史努比穿上綠色恐龍裝的龍年玩偶，年底送禮超應景。不只有超萌周邊小物，在快閃店裡還有下午茶輕食專屬櫃檯，提供超萌「史努比飲品」每款可以加上奶蓋、史努比可可粉剪影造型，連超人氣哥哥奧拉夫也有，適合加購史努比世界名畫飲料提袋，一整組可可愛愛。此外，快閃店更與紅玉滿赤心雞蛋糕合作，同步推出3D立體造型史努比雞蛋糕，一組5入，包含史努比、查理布朗、胡士托、狗屋等造型，鐵份逛累了就開吃下午茶。

活動日期：2023 年 12 月 22 日(五)~2024 年 4 月 8 日(一)

活動地點：台北市中正區八德路一段 1 號(中 2 館 1 樓)

開放時間：週一至週日 10:30-19:00 (除夕休館)

入場費用：免費入場



詳細活動規範及供應情形，依 史努比聯名頂尖藝術大師期間限定快閃店 官方公告為準。