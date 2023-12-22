元老級超商集點小物，Hello Kitty年份磁鐵回來了！7-ELEVEN近期大玩「復古」路線，除了復刻思樂冰、霜淇淋回歸之外，這次再推出「Hello Kitty年份磁鐵集點」根本是回憶殺。配合Hello Kitty 50週年，7-ELEVEN在2024/01/01起推出全新集點送、會員快閃購活動，包含懷舊磁鐵、門簾，實用的夜燈、存錢筒、萬年曆等小物，通通開搶。



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▲上圖左側為2005年版集點小物，非本次集點商品。



本次7-ELEVEN「Hello Kitty 50週年百變風格」快閃購/集點送系列共推出超過40種周邊小物，其中最懷念就是復刻2005年推出的「Hello Kitty年份磁鐵」，當年搜集大量Kitty磁鐵貼在冰箱上，是許多鐵粉的共同回憶。這次7-ELEVEN推出1974年至2023年總共50款、加上字母符號50款，總共100款磁鐵，以隨機10入99元方式換購，圖案與2005年版本不同，鐵粉這次一定要通通收藏到。







除了必搶磁鐵之外，本次集點也推出懷念系Kitty門簾，以及實用系「絨毛造型面紙套、公仔時鐘小夜燈、積木萬年曆」，還有療癒小物「扭蛋機存錢筒」扭蛋可以抽籤測運勢，「水晶球音樂盒」也適合耶誕節交換禮物，此外還有外出必備「安全帽、電腦包、充電豆腐頭、後背包、側背包」以及美妝刷具、零錢包鑰匙圈等限定版周邊，集點換購衝起來。





7-ELEVEN Hello Kitty 50週年百變風格快閃購/集點送 活動資訊

為了滿足Kitty控的不同需求，這次7-ELEVEN同步攜手各大品牌，推出Kitty 50週年限定加購，與膳魔師推出全台首發的「不鏽鋼真空保溫杯」系列，與BONNY&READ推出「項鍊、耳環、手鍊」等夢幻飾品，並與DREAM CASTLE推出「床包、寢具」，與just gold鎮金店推出「純金串珠+手繩」，還有GARMMA充電器、折疊支架等3C小物，就連ibon也推出「Hello Kitty 50週年限定明信片、限定貼紙」，鐵粉走進小七都能買。

活動日期：2024/1/1 上午11:00起，至2024/02/18 24:00止。

贈品兌換時間：至2024年02月20日24:00止。

活動辦法：OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN Hello Kitty 50週年百變風格快閃購/集點送 推薦商品

3D光柵紀念磁鐵10入組(隨機)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+99元換購1組(每組10入)



磁鐵收集板(共2款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購1款

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+399元換購1款



3D經典年代50款珍藏套組(附磁鐵板)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+999元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+999元換購



立體造型籤紙扭蛋機存錢筒

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+699元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+699元換購



公仔時鐘小夜燈

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+799元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+799元換購



公仔積木萬年曆

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+349元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+349元換購



水晶球音樂盒

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+499元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+499元換購



絨毛造型面紙套

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+349元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+349元換購



知音文創可動音樂鈴

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+899元換購1款

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+899元換購1款



經典絨毛吊飾零錢包鑰匙圈

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+199元換購1款

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+199元換購1款



手提筆電包

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+399元換購



35W雙孔供應器

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+399元換購



EVO安全帽

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+699元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+699元換購



美妝刷具3件組

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+399元換購



門簾+伸縮桿

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+299元換購1款

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+299元換購1款



Hello Kitty 50周年LICORNE力抗錶

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+1,999元換購1款



HelloKitty50周年甜點派對拼圖1000片

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+499元換購1款

限量膳魔師系列：

350ML不鏽鋼真空保溫杯

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+699元換購1款



1L不鏽鋼真空保溫壺(2款選擇)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+999元換購1款



650ML不鏽鋼吸管真空保溫杯

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+499元換購1款



550ML手腕帶不鏽鋼真空保溫瓶(2款選擇)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+799元換購1款



限量BONNY&READ飾品系列：

限量聯名耳環(共3款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購1款



限量手鍊(共2款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+499元換購1款



限量項鍊(共2款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+499元換購1款



限量髮夾(共2款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+249元換購1款



限量包款系列：

限量後背包(共2款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+899元換購1款

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+899元換購1款



限量兩用後背包(共2款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+799元換購1款

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+799元換購1款



限量兩用手提包(共2款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+799元換購1款

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+799元換購1款



限量側背包(共2款)

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+599元換購1款

集點送: 2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+599元換購1款



限量DREAM CASTLE居家系列

限量床包三件組

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+599元換購1款



限量石墨烯被

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+999元換購1款



限量中枕

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+349元換購1款



just gold鎮金店 純金串珠贈手繩系列：

眨眼藍款

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+6,599元換購1款



微笑紫款

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+6,599元換購1款



杯子蛋糕款

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+7,899元換購1款



禮物粉款

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+7,899元換購1款



Twins姊妹款

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+14,999元換購1款



GARMMA系列：

折疊支架

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購1款



伸縮充電線

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購1款



充電器

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+499元換購1款



快充行動電源

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+1,199元換購1款



手機扣環背帶

快閃購: 2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購1款



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。