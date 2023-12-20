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Kitty公仔盲盒在小七！7-ELEVEN限定Hello Kitty 50周年公仔盲盒開賣，Kitty水晶擴香、保溫瓶鐵粉一次Get。

2023-12-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：786
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編輯 張人尹

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Kitty控手刀先衝7-ELEVEN搶了！為了慶祝「Hello Kitty 50周年」，在限定特展開幕之前，搶先在7-ELEVEN推出3款限定周邊，包含超夢幻「Hello Kitty 50周年夢幻公仔吊飾」盲盒，以及超美水晶擴香燈 、立體公仔保溫瓶，Kitty控先衝小七買起來。

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7-ELEVEN Hello Kitty 50周年限定周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN限定「Hello Kitty 50周年夢幻公仔吊飾」一次推出3款造型，以隨機盲盒規格販售，每款都以透明Kitty外殼，在中間放入紫色、粉紅色、鑽珠，並且搭配星星造型登山扣環，可以當成公仔、吊飾、鑰匙圈收藏，於12/20起在7-ELEVEN限定門市、實體販售，鐵粉先衝樓下小七碰運氣買起來。
7-ELEVEN Hello Kitty 50周年限定周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN Hello Kitty 50周年限定周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，即日起在ibon也能預購超夢幻「Hello Kitty 50th 天然水晶擴香燈」，以山形透明杯搭配粉水晶/黃水晶/五彩晶共3款，同時可以作為夜燈、以及擴香功能，放在房間超夢幻。此外，同步推出「Hello Kitty 50th 保溫瓶」2款造型，粉嫩色系搭配杯蓋立體Kitty公仔，粉絲先買起來收藏。
7-ELEVEN Hello Kitty 50周年限定周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN Hello Kitty 50周年限定周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

7-ELEVEN Hello Kitty 50周年限定周邊
Hello Kitty 50周年夢幻公仔吊飾

上市日期：2023/12/20
販售通路：7-ELEVEN限定門市實體販售
售價：329元/盒（共3款隨機）
 

Hello Kitty 50th 天然水晶擴香燈

上市日期：2023/12/20
販售通路：7-ELEVEN ibon預購（寄貨/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>肖像商品）
售價：799元/款（共3款）
 

Hello Kitty 50th 保溫瓶

上市日期：2023/12/20
販售通路：7-ELEVEN ibon預購（寄貨/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>肖像商品）
售價：499元/款（共2款）

 

 

 

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