HELLO KITTY 50週年特展要來了！無論大朋友小朋友、無論少男少女都愛的三麗鷗大明星「HELLO KITTY」即將在2024邁入50週年，為了和粉絲們一起慶祝、一起回顧HELLO KITTY半個世紀以來的可愛魅力，特別舉辦「HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧」，10/30起正式開賣早鳥預售票，粉絲們通通手刀筆記。





為了讓KITTY和粉絲們一起慶祝50週年，本次「HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧」在12/30於華山正式登場，展覽中將帶著粉絲們一起回顧HELLO KITTY在這50週年以來的改變、以及經典時刻，並且展覽主題「與未來做朋友吧」也要帶著粉絲們看到HELLO KITTY全新樣貌，無論新粉絲、舊粉絲通通都要衝。





本次「HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧」早鳥票於10/30-11/02期間限定開賣，每張270元，相當於直接打67折，鐵粉一定要準時先搶票。如果等不及逛展的鐵粉，即日起至11/28在Global Mall新北中和搶先推出「三麗鷗大明星快閃店」，除了有大型HELLO KITTY氣偶之外，還有美樂蒂、酷洛米氣偶，以及超過300款周邊小物，讓粉絲們搶先開買。



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▲圖片為Global Mall新北中和「三麗鷗大明星快閃店」，非本次特展實景。







HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧

活動日期：2023/12/30-2024/4/7

活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館

開放時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）、2024/2/9（五）除夕休館

早鳥票售票資訊：10/30-11/02期間限定，每張270元（原價420元）。



詳細活動規範及供應情形，依 HELLO KITTY 50週年特展 官方公告為準。