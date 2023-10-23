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HELLO KITTY 50週年特展來了！粉絲敲碗HELLO KITTY 50週年特展12/30登場，早鳥票售票資訊、活動資訊，三麗鷗鐵粉先筆記。

2023-10-23 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 人氣：1,791
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編輯 張人尹

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HELLO KITTY 50週年特展要來了！無論大朋友小朋友、無論少男少女都愛的三麗鷗大明星「HELLO KITTY」即將在2024邁入50週年，為了和粉絲們一起慶祝、一起回顧HELLO KITTY半個世紀以來的可愛魅力，特別舉辦「HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧」，10/30起正式開賣早鳥預售票，粉絲們通通手刀筆記。
HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了讓KITTY和粉絲們一起慶祝50週年，本次「HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧」在12/30於華山正式登場，展覽中將帶著粉絲們一起回顧HELLO KITTY在這50週年以來的改變、以及經典時刻，並且展覽主題「與未來做朋友吧」也要帶著粉絲們看到HELLO KITTY全新樣貌，無論新粉絲、舊粉絲通通都要衝。
HELLO KITTY 50週年特展 活動資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧」早鳥票於10/30-11/02期間限定開賣，每張270元，相當於直接打67折，鐵粉一定要準時先搶票。如果等不及逛展的鐵粉，即日起至11/28在Global Mall新北中和搶先推出「三麗鷗大明星快閃店」，除了有大型HELLO KITTY氣偶之外，還有美樂蒂、酷洛米氣偶，以及超過300款周邊小物，讓粉絲們搶先開買。

推薦閱讀：Kitty、酷洛米新周邊！超萌「三麗鷗大明星快閃店」插旗中和，Global Mall會員限定「Kitty菜瓜布、Kitty絨毛提袋」13款周邊先筆記。
三麗鷗大明星快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Global Mall X Hello Kitty / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲圖片為Global Mall新北中和「三麗鷗大明星快閃店」，非本次特展實景。


 

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧

活動日期：2023/12/30-2024/4/7
活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館
開放時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）、2024/2/9（五）除夕休館
早鳥票售票資訊：10/30-11/02期間限定，每張270元（原價420元）。

詳細活動規範及供應情形，依 HELLO KITTY 50週年特展 官方公告為準。

 

 

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