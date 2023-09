Kitty、酷洛米新周邊！超萌「三麗鷗大明星快閃店」插旗中和，Global Mall會員限定「Kitty菜瓜布、Kitty絨毛提袋」13款周邊先筆記。

三麗鷗鐵粉先尖叫!超萌「三麗鷗大明星快閃店」即日起插旗Global Mall環球購物中心新北中和,有超萌打卡設施、夢幻新品周邊小物,並且更攜手百貨週年慶活動,在環球購物中心全台分店推出限定打卡點,還有會員專屬Kitty週邊小物,讓全台的三麗鷗鐵粉通通買起來、萌起來。



推薦閱讀:卡娜赫拉的壽司扭蛋!藏壽司「卡娜赫拉的小動物」13款扭蛋搶先看,超萌「粉紅兔兔玉子燒、P助茶碗蒸」立體吊飾拼手氣。







本次「三麗鷗大明星快閃店」10/5起插旗Global Mall新北中和,本次以人氣角色「Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米」三大明星作為主角,推出粉嫩系、粉紫色系的夢幻打卡點。10/1起在百貨戶外廣場搶先推出3公尺高的「美樂蒂、酷洛米」氣偶讓人拍照打卡,快閃店則在10/5起正式登場。此外,在新北中和、桃園A19店則有「三麗鷗大明星遊樂園」,現場設置「旋轉木馬、小火車、咖啡杯」等8大設施,讓粉絲邊拍邊打卡。







快閃店搶先預告,周邊新品將一次祭出超過300項實用小物,其中更有100項新品,包含「皮革零錢包、化妝包、AirPods保護套、證件套、壓克力吊飾」,小巧思的「手機夾片+長吊繩」,以及居家小物「馬卡龍造型愛心抱枕、地墊、毛毯」,還有餐具器皿系列「保溫瓶、馬克杯」等,粉絲一定要準時衝中和買爆。





Global Mall 三麗鷗大明星快閃店

除此之外,為了造福全台的三麗鷗粉絲,這次Global Mall也特別與Hello Kitty攜手,推出週年慶限定活動,在全台門市推出萌系Kitty打卡點、粉絲見面會,以及13款限定會員禮,第一波10/5起推出「Hello Kitty 折疊購物袋、蛋形杯、菜瓜布」滿額直接送,同時也能加價兌換「Hello Kitty萬用絨毛零錢包、不鏽鋼杯」,通通是轉屬會員的限定周邊。在10/19起第二波週年慶,則推出「Hello Kitty超萌面紙套、隨身傘、隨身瓶」滿額贈品,以及新會員消費送「Hello Kitty保溫袋」,加價購則有「Hello Kitty絨毛提袋、餐具組、鑰匙包、12吋絨毛玩偶」等周邊,讓三麗鷗鐵粉通通顯筆記,準時衝起來。

活動期間:2023/10/5-11/28

活動地點:Global Mall新北中和2樓



Global Mall 三麗鷗大明星遊樂園

活動場次:

10/1~ 11/30:Global Mall新北中和R樓

10/5~ 11/30:Global Mall桃園A19戶外廣場



Global Mall X Hello Kitty聯名會員禮 兌換攻略

1、滿額贈

Hello Kitty 折疊購物袋:

10/5-10/10,會員單日累計消費滿2,000元可兌換。



Hello Kitty 友你真好蛋形杯:

10/12-10/15,刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿1,000元可兌換。



Hello Kitty超萌面紙套:

10/19-10/22,會員單日累計消費滿1,000元可兌換。



Hello Kitty隨身傘:

10/19-10/22,刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿1,000元可換。



Hello Kitty隨身瓶:

10/26-10/29,刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿1,000元可兌換。





2、點數加價換購

Hello Kitty萬用絨毛零錢包:

10/7-10/10,扣iMall點數150點免費換,或扣18點加價89元。



Hello Kitty不鏽鋼杯:

10/13-10/17,扣350點免費換,或扣18點加價189元。



Hello Kitty絨毛提袋:

10/20-10/24,扣iMall點數200點免費兌換,或扣18點加價119元。



Hello Kitty餐具組:

10/20-10/24,扣iMall點數200點免費兌換,或扣18點加價119元。



Hello Kitty鑰匙包:

10/27-10/31,扣iMall點數150點免費兌換,或扣18點加價79元可兌換。



Hello Kitty絨毛玩偶12吋:

10/27-10/31,扣iMall點數500點免費換,或扣18點加價199元。





3、新會員贈品

Hello Kitty&小熊朋友造型菜瓜布:

10/5-10/10,加入新會員加當日不限金額發票可兌換。



Hello Kitty保溫袋:

10/19-10/31,加入新會員加當日不限金額發票可兌換。



詳細活動規範及供應情形,依 Global Mall 官方公告為準。