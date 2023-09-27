Kitty、酷洛米新周邊！超萌「三麗鷗大明星快閃店」插旗中和，Global Mall會員限定「Kitty菜瓜布、Kitty絨毛提袋」13款周邊先筆記。
三麗鷗鐵粉先尖叫！超萌「三麗鷗大明星快閃店」即日起插旗Global Mall環球購物中心新北中和，有超萌打卡設施、夢幻新品周邊小物，並且更攜手百貨週年慶活動，在環球購物中心全台分店推出限定打卡點，還有會員專屬Kitty週邊小物，讓全台的三麗鷗鐵粉通通買起來、萌起來。
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本次「三麗鷗大明星快閃店」10/5起插旗Global Mall新北中和，本次以人氣角色「Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米」三大明星作為主角，推出粉嫩系、粉紫色系的夢幻打卡點。10/1起在百貨戶外廣場搶先推出3公尺高的「美樂蒂、酷洛米」氣偶讓人拍照打卡，快閃店則在10/5起正式登場。此外，在新北中和、桃園A19店則有「三麗鷗大明星遊樂園」，現場設置「旋轉木馬、小火車、咖啡杯」等8大設施，讓粉絲邊拍邊打卡。
快閃店搶先預告，周邊新品將一次祭出超過300項實用小物，其中更有100項新品，包含「皮革零錢包、化妝包、AirPods保護套、證件套、壓克力吊飾」，小巧思的「手機夾片+長吊繩」，以及居家小物「馬卡龍造型愛心抱枕、地墊、毛毯」，還有餐具器皿系列「保溫瓶、馬克杯」等，粉絲一定要準時衝中和買爆。
除此之外，為了造福全台的三麗鷗粉絲，這次Global Mall也特別與Hello Kitty攜手，推出週年慶限定活動，在全台門市推出萌系Kitty打卡點、粉絲見面會，以及13款限定會員禮，第一波10/5起推出「Hello Kitty 折疊購物袋、蛋形杯、菜瓜布」滿額直接送，同時也能加價兌換「Hello Kitty萬用絨毛零錢包、不鏽鋼杯」，通通是轉屬會員的限定周邊。
在10/19起第二波週年慶，則推出「Hello Kitty超萌面紙套、隨身傘、隨身瓶」滿額贈品，以及新會員消費送「Hello Kitty保溫袋」，加價購則有「Hello Kitty絨毛提袋、餐具組、鑰匙包、12吋絨毛玩偶」等周邊，讓三麗鷗鐵粉通通顯筆記，準時衝起來。
Global Mall 三麗鷗大明星快閃店
活動期間：2023/10/5-11/28
活動地點：Global Mall新北中和2樓
Global Mall 三麗鷗大明星遊樂園
活動場次：
10/1~ 11/30：Global Mall新北中和R樓
10/5~ 11/30：Global Mall桃園A19戶外廣場
Global Mall X Hello Kitty聯名會員禮 兌換攻略
1、滿額贈
Hello Kitty 折疊購物袋：
10/5-10/10，會員單日累計消費滿2,000元可兌換。
Hello Kitty 友你真好蛋形杯：
10/12-10/15，刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿1,000元可兌換。
Hello Kitty超萌面紙套：
10/19-10/22，會員單日累計消費滿1,000元可兌換。
Hello Kitty隨身傘：
10/19-10/22，刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿1,000元可換。
Hello Kitty隨身瓶：
10/26-10/29，刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿1,000元可兌換。
2、點數加價換購
Hello Kitty萬用絨毛零錢包：
10/7-10/10，扣iMall點數150點免費換，或扣18點加價89元。
Hello Kitty不鏽鋼杯：
10/13-10/17，扣350點免費換，或扣18點加價189元。
Hello Kitty絨毛提袋：
10/20-10/24，扣iMall點數200點免費兌換，或扣18點加價119元。
Hello Kitty餐具組：
10/20-10/24，扣iMall點數200點免費兌換，或扣18點加價119元。
Hello Kitty鑰匙包：
10/27-10/31，扣iMall點數150點免費兌換，或扣18點加價79元可兌換。
Hello Kitty絨毛玩偶12吋：
10/27-10/31，扣iMall點數500點免費換，或扣18點加價199元。
3、新會員贈品
Hello Kitty&小熊朋友造型菜瓜布：
10/5-10/10，加入新會員加當日不限金額發票可兌換。
Hello Kitty保溫袋：
10/19-10/31，加入新會員加當日不限金額發票可兌換。
詳細活動規範及供應情形，依 Global Mall 官方公告為準。
看更多Global Mall X Hello Kitty 限定周邊：
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