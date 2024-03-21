每一年的週年慶對於卡友們來說，最期待的就是滿額卡友禮、卡友加價購，這一次統一時代百貨台北店為了讓卡友開心、粉絲滿意，特別針對2024「美人節」推出HELLO KITTY50週年限量卡友禮，要用可愛霸主HELLO KITTY來萌翻粉絲、卡友。此外，使用icash Pay綁定統一時代聯名卡滿6000再送500，合計最高消費滿6000就送1400。



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統一時代百貨台北店表示，為了帶動2024美人節整體業績，特別邀請超粉嫩HELLO KITTY擔任這一次卡友禮的主角，並以全新50週年DNA主題圖素貫穿整體設計，要把可愛的DNA放進每一個地方、每一個角落。同時，統一時代美人節一共推出二波卡友禮，其中第一波4/2-4/5「粉可愛洗衣袋2入組」，包含粉色KITTY頭像造型洗衣袋及附提把的手提拉鍊洗衣袋，吊掛晾曬更方便。





而第二波4/11-4/14「粉沁涼吸管冷飲杯」，大容量700ml冷水杯，粉嫩色系搭配吸管超吸睛，上桌一秒療癒，凡統一時代百貨會員當日單筆消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換，各限量3000份。堪稱是一定會被瞬見秒殺款。





不僅如此，整檔4/2-4/18加碼限定滿額禮HELLO KITTY「粉軟萌涼感被寢具組」內含床包、枕套兩個，以及高密度親膚材質的涼感被，KITTY可愛模樣讓人每天都期待躺床，凡全館指定櫃消費滿3萬元即可兌換乙組，或是持2000元發票即可用999元現金加購乙組，限量1000組。









統一時代百貨台北店2024「美人節」會員獨享卡友禮

活動內容：於指定活動期間內，當日持統一時代百貨台北店會員卡/聯名卡/APP過會員條碼，加上當日單筆消費滿800元(含)以上同卡號發票及扣除點數8點，即可兌換限定卡友禮乙份。同一贈品活動期間，每人每卡(同卡號)合計限領乙份。

活動時間：

第一波4/2-4/5「粉可愛洗衣袋2入組」，限量3000份。

第二波4/11-4/14「粉沁涼吸管冷飲杯」，限量3000份。

第三波4/19-4/21「粉實用玻璃餐盒(附提袋)」，限量3000份。

第四波4/25-4/28「粉能裝大容量空氣包」，限量3000份。

第五波5/2-5/5「粉方便收納四件組」，限量3000份。

第六波5/9-5/12「粉療癒造型碗盤組」，限量3000份。





統一卡友獨享HELLO KITTY「粉軟萌涼感被寢具組」限定滿額禮

活動時間：4/2-4/18

活動內容：

方法一：活動期間內，當日於全館指定櫃位會員累計消費滿30,000元(含)以上，即可兌換「粉軟萌涼感被寢具組」乙組。

方法二：活動期間內，持全館累計滿2,000元發票，即可以999元加購乙組。每張發票限加購乙次， 加價購發票不再參加館內各項行銷活動。總限量1000份。