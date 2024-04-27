每年春末夏初4、5月份是螢火蟲季，也是許多人約會、遛小孩一起賞螢火蟲的最佳時機，可以下午走走步道、踏踏青、拍拍美照，晚上欣賞螢火蟲爆發的盛況，是每年必去的自然系行程之一。這次窩客島整理北部7大「螢火蟲美拍景點」推薦清單，不出台北也能看到螢火蟲。





台北賞螢秘境推薦：虎山步道、大安森林公園

提到台北賞螢熱門景點，許多人第一個就先衝「虎山步道」，搭捷運到板南線「後山埤站」步行約15分鐘，是平易近人、最方便朝聖的賞螢景點之一。除次之外，2024「大安森林公園螢火蟲季」也在4/15-5/5登場，在都市裡就能欣賞到夢幻螢火蟲美景，還有專人導覽，適合大小朋友一起朝聖。



▲圖片來源：部落客「閒晃紀錄」於窩客島分享之文章。



新北賞螢秘境推薦：和美山、新店文山農場

新北市最熱門的賞螢景點就非「新店」莫屬，包含「和美山螢火蟲季」由雙心坪、至星光草原復育區，沿途都能觀賞螢火蟲，還有「新店文山農場」復育螢火蟲、搭配導覽解說，更教育意義。





▲圖片來源：部落客「撰風」（上圖）、部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享之文章。



桃園、新竹賞螢秘境推薦

在桃園大溪、新竹內灣也有熱門賞螢步道推薦新手朝聖、拍美照，桃園大溪「湳仔溝步道、舊百吉隧道、百吉國小」周遭，都是推薦攝影新手拍美照的熱點，新竹則推薦內灣「東窩溪螢火蟲生態區」，白天賞油桐花、晚上則有可能遇見「螢火蟲爆發」的壯觀美景，一定要親眼看過。





▲圖片來源：部落客「Lily旅食趣」（上圖）、部落客「NANA媽四處趴趴走美食日記」於窩客島分享之文章。

虎山步道

地點：台北市信義區



大安森林公園

地點：台北市大安區新生南路二段1號



和美山

地點：新北市新店區



新店文山農場

地點：新北市新店區湖子內路100號



湳仔溝步道

地點：桃園市大溪區



百吉國小

地址：桃園市大溪區環湖路二段845號



東窩溪螢火蟲生態區

地點：新竹縣橫山鄉