和美山螢火蟲是台灣自然科技學會與新店童軍團復育超過10年的結果，螢火蟲大致有三個季節，包括4月中旬的黑翅螢、5月下旬紋螢與擬紋螢，以及10月山窗螢與橙螢1，其中4月~5月全台螢火蟲季更是螢況空前，通常出現的時間會在晚間18:30~20:00最精彩，路線不長也很平坦，現場也會有志工人員現場解說與指揮，所以其實也不太需要攜帶燈具。
和美山螢火蟲大致上有二個賞螢區，第一個在入口處約5分鐘處的雙心坪小草地，螢況非常好，此處有較多的水泥地可以架設腳架拍照，但請注意要遮蔽螢幕，像撰風就有用紙盒自製一個小暗室避免漏光；而第二個賞螢區是在往後續走15分鐘的星光草坪，該處有一個水塘，該處為復育區，在螢火蟲出沒的時間，現場管制只能邊走邊看，裡面禁止拍照、禁止拿手機、禁止開任何燈源2。
另外給新店區的議員與新北市府一個鼓勵，以往在碧潭螢火蟲季的時候都會有水舞秀，在2018年時和美山生態筆記有提出可能對螢火蟲有傷害3，那時我有發訊息給黃心華議員，希望能請他們與和美山生態復育的志工討論，請市府將水舞秀延後以避開3~5月的螢火蟲季，2023年碧潭水舞秀還是沒改善，但今年2024碧潭水舞秀目前都還沒進行，我相信應該是延後，建議有得到改善了。
賞螢須知
- 無垃圾！乾淨的水源才能有利於螢火蟲生存，和美山螢火蟲封山復育10年才有成果
- 勿碰觸！觸碰螢火蟲會在蟲身留下氣味，而導致母蟲無法透過氣味將其認為同伴，生命短暫僅14天的螢火蟲將再難以有交配的機會
- 勿踩草！螢火蟲一生96%在地被表層活動，卵、幼蟲、土繭、雌螢就在那裡，踩踏青草地、枯葉區、腐質土都有可能踩死牠們！步行請踩石板步道或水泥地處
- 零光害！螢火蟲會因為光害導致難以識別重要的物體。人造光可能會影響異性吸引而破壞交配。縱使用使用紅色玻璃紙，還是會影響到螢火蟲。現場都會有志工協助引導路線，無須帶手電筒
- 攝影地點：攝影請至雙心坪處拍攝、星光草坪為管制區不得拍照。請遮蔽螢幕，避免螢幕造成光害
- 穿著長袖：避免蚊蟲叮咬，建議穿著長袖長褲，但不要噴防蚊液
2024和美山賞螢報名
|活動場次
|活動日期
|活動時間
|網路報名
|假日活動
|4/13、4/14、4/20、4/21
|17:30~20:00
|無；每十五分鐘或一定人數就帶隊出發
|平日活動
|4/11~5/1 (非假日)
|18:00、18:30
|線上報名4
自製防漏光手機盒
撰風為了今年的賞螢活動，特定設計了一個手機的攝影盒，將手機放入後架上腳架，可以避免手機的螢幕漏光，我還在家裡做漏光測試。雖然現今的手機螢幕可以調到極低的亮度，不過之前有詢問過現場志工，他們認為還是有影響，因此我今年設計了這個小紙盒，志工說這個真的很不錯。
雙心坪賞螢處(可攝影)
我有詢問現場的解說志工，他們說要攝影的話，建議在雙心坪處拍照，因為這裡的草坪周邊都是水泥地，可架設的水泥地空間較大，也可以減少擋道的問題。再往上走的星光草原是復育區，那裡是禁止拍照，甚至不得拿出手機的。
我這裡拍攝的工具是採用手機Vivo X70 Pro拍攝，將手機放入自製的防漏光紙盒，將拍攝模式調整為B模式（可參考車軌或星軌的模式），拍攝時間設置在2~5分鐘。不過手機的感光元件限制就擺在那，感光像素小，所以雖然長曝，但背景的景色還是很難清楚顯示，雜訊也比較高。不過撰風採用手機拍攝有一個好處，他會把長曝的過程變成影片，就能看出螢火蟲飛舞的路線。
沿路也會有螢火蟲
從雙心坪往上至星光草原，沿途都會出現螢火蟲，不過在路邊拍攝會有問題，就是會有很多人開啟手電筒造成光害，失敗率非常高。
星光草坪(復育區不可拍照)
星光草坪這裡是主要保育區，有幾個小水塘，在晚間螢火蟲出沒之時是有管制的，這裡不能架腳架、不能開手電筒，甚至連手機都不能拿出來的，螢幕的光害對螢火蟲還是有傷害的，在這裡就用眼睛盡情的享受美景就好，還有環繞的蛙鳴喔！因為這裡晚間不能拍照，所以撰風就分享白天前來時拍攝的情況。
蝴蝶生態夜間藝展
在星光草原管制區外面的平台有進行蝴蝶生態夜間藝展，這裡沒有高大的樹木遮擋，所以月色較亮，不太有螢火蟲出沒，因此這裡有保育志工進行蝴蝶生態的展出，像是各種毛毛蟲。
和美山登山步道
和美山登山步道是新北市新店區的登山步道，同時5月時也是賞油桐花與螢火蟲的重點景點。和美山登山步道在碧潭西岸，山壁臨水，地形多變，素有「小赤壁」的美名，而和美山因長得像畚箕而有舊名大笨山，又稱碧潭山，碧潭山色是日治時期的八景十二勝之一。
和美山登山步道最高不過152公尺，步道走來能稱得上是親子適宜的登山步道，山不在高，平坦的腹地讓人也能體驗「登和美山而小天下」的既視感，碧潭風景盡收眼底。和美山登山步道又能分為藍線親水步道與綠線親山步道，沿途能欣賞太白樓、真愛碼頭、雙心坪、箴言階梯、眺望平台、幸福碧潭樂園舊址、幸福廣場，以及和美山頂風光。
景點資訊
|項目
|資訊
|活動
|和美山登山步道螢火蟲季
|地點
|和美山登山步道 (XG4M+FX 美城里 新北市新店區)
|日期
|4月中旬~5月底
|時間
|18:30~20:00
交通方式
- 捷運新店站→步行至和美山步道登山口
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