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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 新北市新店區「2024和美山螢火蟲季」捷運出站10分鐘！復育10年螢況爆發（自製一個防漏光手機拍攝紙盒）

新北市新店區「2024和美山螢火蟲季」捷運出站10分鐘！復育10年螢況爆發（自製一個防漏光手機拍攝紙盒）

2024-04-23 17:02:18 撰風 人氣：106
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窩客好文

撰風

發表篇數：165篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 新店區

和美山螢火蟲是台灣自然科技學會與新店童軍團復育超過10年的結果，螢火蟲大致有三個季節，包括4月中旬的黑翅螢、5月下旬紋螢與擬紋螢，以及10月山窗螢與橙螢1，其中4月~5月全台螢火蟲季更是螢況空前，通常出現的時間會在晚間18:30~20:00最精彩，路線不長也很平坦，現場也會有志工人員現場解說與指揮，所以其實也不太需要攜帶燈具。

和美山螢火蟲大致上有二個賞螢區，第一個在入口處約5分鐘處的雙心坪小草地，螢況非常好，此處有較多的水泥地可以架設腳架拍照，但請注意要遮蔽螢幕，像撰風就有用紙盒自製一個小暗室避免漏光；而第二個賞螢區是在往後續走15分鐘的星光草坪，該處有一個水塘，該處為復育區，在螢火蟲出沒的時間，現場管制只能邊走邊看，裡面禁止拍照、禁止拿手機、禁止開任何燈源2

另外給新店區的議員與新北市府一個鼓勵，以往在碧潭螢火蟲季的時候都會有水舞秀，在2018年時和美山生態筆記有提出可能對螢火蟲有傷害3，那時我有發訊息給黃心華議員，希望能請他們與和美山生態復育的志工討論，請市府將水舞秀延後以避開3~5月的螢火蟲季，2023年碧潭水舞秀還是沒改善，但今年2024碧潭水舞秀目前都還沒進行，我相信應該是延後，建議有得到改善了。

和美山螢火蟲季

內容索引

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賞螢須知

  • 無垃圾！乾淨的水源才能有利於螢火蟲生存，和美山螢火蟲封山復育10年才有成果
  • 勿碰觸！觸碰螢火蟲會在蟲身留下氣味，而導致母蟲無法透過氣味將其認為同伴，生命短暫僅14天的螢火蟲將再難以有交配的機會
  • 勿踩草！螢火蟲一生96%在地被表層活動，卵、幼蟲、土繭、雌螢就在那裡，踩踏青草地、枯葉區、腐質土都有可能踩死牠們！步行請踩石板步道或水泥地處
  • 零光害！螢火蟲會因為光害導致難以識別重要的物體。人造光可能會影響異性吸引而破壞交配。縱使用使用紅色玻璃紙，還是會影響到螢火蟲。現場都會有志工協助引導路線，無須帶手電筒
  • 攝影地點：攝影請至雙心坪處拍攝、星光草坪為管制區不得拍照。請遮蔽螢幕，避免螢幕造成光害
  • 穿著長袖：避免蚊蟲叮咬，建議穿著長袖長褲，但不要噴防蚊液

2024和美山賞螢報名

活動場次 活動日期 活動時間 網路報名
假日活動 4/13、4/14、4/20、4/21 17:30~20:00 無；每十五分鐘或一定人數就帶隊出發
平日活動 4/11~5/1 (非假日) 18:00、18:30 線上報名4
新店童軍團在碧潭吊橋岸引導登山口

自製防漏光手機盒

撰風為了今年的賞螢活動，特定設計了一個手機的攝影盒，將手機放入後架上腳架，可以避免手機的螢幕漏光，我還在家裡做漏光測試。雖然現今的手機螢幕可以調到極低的亮度，不過之前有詢問過現場志工，他們認為還是有影響，因此我今年設計了這個小紙盒，志工說這個真的很不錯。

自製螢火蟲拍攝用防漏光手機紙盒

雙心坪賞螢處(可攝影)

我有詢問現場的解說志工，他們說要攝影的話，建議在雙心坪處拍照，因為這裡的草坪周邊都是水泥地，可架設的水泥地空間較大，也可以減少擋道的問題。再往上走的星光草原是復育區，那裡是禁止拍照，甚至不得拿出手機的。

我這裡拍攝的工具是採用手機Vivo X70 Pro拍攝，將手機放入自製的防漏光紙盒，將拍攝模式調整為B模式（可參考車軌或星軌的模式），拍攝時間設置在2~5分鐘。不過手機的感光元件限制就擺在那，感光像素小，所以雖然長曝，但背景的景色還是很難清楚顯示，雜訊也比較高。不過撰風採用手機拍攝有一個好處，他會把長曝的過程變成影片，就能看出螢火蟲飛舞的路線。

雙心坪小草坪螢火蟲螢況良好(2024年4月)
雙心坪小草坪螢火蟲螢況良好(2024年4月)
雙心坪小草坪螢火蟲螢況良好(2024年4月)

沿路也會有螢火蟲

從雙心坪往上至星光草原，沿途都會出現螢火蟲，不過在路邊拍攝會有問題，就是會有很多人開啟手電筒造成光害，失敗率非常高。

和美山沿路的螢火蟲(2024年4月)
和美山沿路的螢火蟲(2024年4月)
和美山沿路的螢火蟲(2024年4月)

星光草坪(復育區不可拍照)

星光草坪這裡是主要保育區，有幾個小水塘，在晚間螢火蟲出沒之時是有管制的，這裡不能架腳架、不能開手電筒，甚至連手機都不能拿出來的，螢幕的光害對螢火蟲還是有傷害的，在這裡就用眼睛盡情的享受美景就好，還有環繞的蛙鳴喔！因為這裡晚間不能拍照，所以撰風就分享白天前來時拍攝的情況。

和美山賞螢路線，晚上時用不太到手電筒或手機(就算有貼玻璃紙也不建議使用)
和美山賞螢的重要保育處，星光草原的復育區在晚上時並不開放逗留拍照
和美山賞螢的重要保育處，也是滿滿蛙鳴之地，這裡在晚上時並不開放逗留拍照，請注意不要踩踏到泥地

蝴蝶生態夜間藝展

在星光草原管制區外面的平台有進行蝴蝶生態夜間藝展，這裡沒有高大的樹木遮擋，所以月色較亮，不太有螢火蟲出沒，因此這裡有保育志工進行蝴蝶生態的展出，像是各種毛毛蟲。

蝴蝶生態夜間藝展
蝴蝶生態夜間藝展
蝴蝶生態夜間藝展
星光草原保育區外面的夜景

和美山登山步道

和美山登山步道

和美山登山步道是新北市新店區的登山步道，同時5月時也是賞油桐花與螢火蟲的重點景點。和美山登山步道在碧潭西岸，山壁臨水，地形多變，素有「小赤壁」的美名，而和美山因長得像畚箕而有舊名大笨山，又稱碧潭山，碧潭山色是日治時期的八景十二勝之一。

和美山登山步道最高不過152公尺，步道走來能稱得上是親子適宜的登山步道，山不在高，平坦的腹地讓人也能體驗「登和美山而小天下」的既視感，碧潭風景盡收眼底。和美山登山步道又能分為藍線親水步道與綠線親山步道，沿途能欣賞太白樓、真愛碼頭、雙心坪、箴言階梯、眺望平台、幸福碧潭樂園舊址、幸福廣場，以及和美山頂風光。

和美山登山步道解說牌
和美山登山步道
新店人力擺渡
斑蝶
和美山油桐花

景點資訊

項目 資訊
活動 和美山登山步道螢火蟲季
地點 和美山登山步道 (XG4M+FX 美城里 新北市新店區)
日期 4月中旬~5月底
時間 18:30~20:00

交通方式

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新北市旅遊
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板橋

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景點 林本源園邸．新北市市民廣場．板橋放送所
步道
商圈 板橋湳雅觀光夜市．板橋後站商圈(府中商圈)
食記

中和

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景點 烘爐地南山福德宮．白馬寺．八二三紀念公園
步道
商圈 華新街(緬甸街)．興南觀光夜市．枋寮市場
食記

永和

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步道
商圈 永和樂華夜市
食記 小吃：世界豆漿大王
伴手禮：王師父餅鋪金月娘．山東桃酥．瑪莉亞蛋黃酥

土城

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景點 斬龍山遺址文化公園．桐花公園
步道 承天禪寺步道
商圈
食記 伴手禮：五仁酥餅

樹林

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步道
商圈
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景點 三峽老街．三峽祖師廟．藍染展示中心．三峽戲院遺址．三峽宰樞廟．行修宮．新北市客家文化園區．李梅樹紀念館．台灣農林熊空茶園．滿月圓國家森林遊樂區．三峽河濱公園．溪北河濱公園．
步道 鳶山登山步道．滿月圓步道．五寮尖登山步道．雲森瀑布步道．環台北天際線第九段：鶯歌至三峽．環台北天際線第十段：三峽至新店．三峽大板根森林遊樂區．三峽清水街河堤步道
商圈 三峽老街
食記 ▌麵飯：古伯手工米苔目．易味屋阿嬤的古早味．古早味懷舊便當．初原麵場．厚道飲食店．焱馬號．海爺四號乾麵．大三元餃子館
▌小吃：池家肉圓．橫溪Q肉圓．鄭記三角豬血糕．三峽奶奶滷味．．
▌甜食：山泉水手工豆花店．勇伯豆花．清泉居初鹿鮮奶冰淇淋．鄭記豆花專賣店．老街98雞蛋糕．初蛋糕豆漿蛋糕達人三峽店．福州師麥芽酥．阿宗芋冰城．郭金山花生糖三峽店．森木坊古早冰．禾乃川國產豆製所
▌伴手禮：福美軒餅舖．康喜軒金牛角霜淇淋．金三峽牛角．牛香軒黃金牛角．鑫三峽金牛角廟口老店

鶯歌

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景點 鶯歌老街．新北市立鶯歌陶瓷博物館．新北市美術館
步道 鶯歌石步道．鶯歌山水步道
商圈 鶯歌老街
食記 老牌鶯歌蚵仔麵線．穎村食光．富貴陶園．厚道飲食店．肉圓

新莊

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景點 新莊廟街夜市．新莊運動公園
步道
商圈 新莊廟街夜市．宏匯廣場
食記 ▌小吃：林記香菇赤肉羹．尤協豐豆干店
▌伴手禮：老順香餅店．阿瑞官粿店

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▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
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▌火鍋：
▌咖啡：
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▌火鍋：
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景點 小美術館．紅樹林自然保留區．紅樹林生態教育館．淡水氣候觀測所．淡水文化園區－殼牌倉庫．淡水老街．淡水金色水岸．淡水碼頭．淡水福佑宮．淡水清水巖．淡水龍山寺．淡水重建街．馬偕歷史建築屋．淡水古蹟微型博物館．齊柏林空間．得忌利士洋行．第一漁港．小白宮．淡水街角博物館．淡水海關碼頭．紅毛城．滬尾礮臺．淡水港燈塔．淡水漁人碼頭．積木共和國．沙崙海水浴場．滬尾櫻花大道．洲子灣海灘．淡水無極天元宮．淡水紫藤花園．三塊厝港灣
步道 金色水岸自行車道．紅樹林生態步道
商圈 淡水老街．滬尾藝文休閒園區
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
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景點 挖子尾自然生態保留區．八里十三行文化園區．新北市立十三行博物館．台北港特定區．八里渡船頭老街．卡滋爆米花觀光工廠．八里左岸公園．米倉公園．關渡大橋景觀樓．八里開臺天后宮．八里渡船頭公園．新北市永續環境教育中心
步道 硬漢嶺步道．南灣頭濱海步道．八里左岸自行車道
商圈 八里渡船頭老街
食記 ▌麵飯：是熊．佘家孔雀蛤餐廳．李媽媽第一家孔雀蛤．有蛋黃金蟹．Island小島泰式料理．芭達桑原住民主題餐廳
▌小吃：品記胡椒餅．宋記紅油心蛋
▌咖啡：美好時光八里．渡船人．安妮美式咖啡館．Ton Up Cafe 英倫復古餐廳．93寵物咖啡複合餐飲
▌甜食：雙胞胎

三芝

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活動
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食記 ▌甜食：石花菜

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景點 老梅綠石槽．風稜石風景區．富貴角燈塔．富基漁港
步道 麟山鼻地質景觀生態步道
商圈
食記 ▌小吃：十八王公劉家肉粽
▌甜食：石花菜

金山

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專題 金山旅遊資訊整理金山風景區
活動 萬金馬拉松．杜鵑花季．金山蹦火仔
景點 神秘海岸水尾漁港員潭溪景觀橋光武坑道．金山海濱浴場．金山老街(金包里老街)．金山清水濕地．中角灣．跳石海岸．朱銘美術館．筠園(鄧麗君紀念公園)．金山舊機場遺址．汪汪地瓜園
步道 獅頭山公園步道(神秘海岸)．金包里大路(魚路古道北段)．金山萬里自行車道
商圈 金山老街(金包里老街)
溫泉 豐漁社區溫泉浴室．舊金山總督溫泉．金泉浴池．磺港社區公共浴室．南屏公共溫泉浴室．社寮公共浴室．金包里公共浴室．鼎帥溫泉旅館．遠東金山海灣溫泉HOTEL
食記 ▌麵飯：金山廟口金包里鴨肉．兄弟食堂
▌小吃：金山王肉包
▌牛排：牛B牛排館
▌火鍋：金山大碗石頭火鍋
▌咖啡：金泰豐人文咖啡館．好客咖啡館
▌甜食：阿玉蔴粩．金山芋圓王．素食紅豆餅
▌伴手禮：獅子林餅鋪．金山藷童瑤

萬里

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活動
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汐止

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食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
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瑞芳

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▌小吃：
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▌咖啡：
▌甜食：
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貢寮

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食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
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坪溪

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食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
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雙溪

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新店

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專題 新店旅遊資訊整理新店平價火鍋新店豆花新店剉冰
活動 碧潭水舞秀碧潭地景藝術節瑠公圳聖誕光橋和美山螢火蟲季
景點 碧潭風景區．新店文史館．白色恐怖景美紀念園區．牛伯伯蝴蝶生態園．二叭子植物園．陽光運動公園十四張歷史公園彎潭兒童遊戲場大豐公園瑠公公園/北新藝術公園
步道 和美山登山步道小獅山登山步道銀河洞越嶺步道．獅仔頭山．環台北天際線第一段：石碇至新店．環台北天際線第十段：三峽至新店．小粗坑步道．瑠公圳親水步道
商圈 YES!LIFE裕隆城．小碧潭京站&IKEA新店店．家樂福新店店．光明街商圈．大豐路
食記 ▌健康餐：楽坡BonBox．綠方室能量小姐肌肉海灘健見好健身餐盒
▌鐵板燒：拾捌創意鐵板料理金鑽鐵板燒芝林鐵板燒
▌麵飯：七張米粉湯．過把癮正宗重慶酸辣粉八哥重慶酸辣粉小同安麵食館小樂精緻麵食館賴岡山羊肉牛一麵高記燒臘一鼎鮮小樂天餃子館兄弟麵館可愛村便當坤記北港焿八哥重慶酸辣粉．珍宴館．他媽的麵
▌簡餐：牛丁次郎坊咖哩空間Omelette美式蛋捲秋葵犬食堂洪阿內的食在檸檬羅勒
▌餐酒：Oli．Tapas J
▌燒烤：燒肉 PUNCH．胡同裏燒肉
▌牛排：樂昀牛排館
▌火鍋：陶然日式小火鍋哈湯鍋鮮牧火鍋鍋爸涮涮鍋咘咕日式涮涮鍋御三鍋日式涮涮鍋春雨閤涮涮鍋驫鮮嚴選鍋物
▌速食：意享美式廚房．三野達人．BG韓式炸雞茱蒂漢堡
▌小吃：秘醬滷味．賈家哈爾濱千層蔥花大餅．京城滷味上富豐蘇杭湯包秀朗橋頭赤肉胡椒餅碧潭上海生煎包
▌素食：布佬廚房．蔬喜創意素食料理素家蓁
▌咖啡：貓谷．波波咖啡 Bo Coffee Roaster．DREAMERS COFFEE ROASTERS．老派的約會再來咖啡紅葉蛋糕小樂堂君飲咖啡鹿咖啡Soloist! Cafe
▌甜食：豆花朴．客家燒仙草九份芋圓寧好豆花大禾冰品豆花工坊賓果鋪草木皆冰鴉片粉圓黑丸嫩仙草甜在心糖水舖享冰廣安階老爺爺葡式蛋塔．甜餅兒紅豆餅．外婆的茶屋

深坑

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專題 深坑旅遊資訊整理
活動
景點
步道
商圈
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

石碇

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專題 石碇旅遊資訊整理
活動
景點 淡蘭吊橋．鱷魚島
步道 淡蘭古道外按古道烏塗溪步道．皇帝殿登山步道．山羊洞登山步道．筆架山連峰．千島湖步道
商圈 石碇老街
食記

坪林

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專題 坪林旅遊資訊整理
活動
景點
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食記 ▌麵飯：
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▌牛排：
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▌甜食：
▌伴手禮：

烏來

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專題 烏來旅遊資訊整理
活動
景點
步道
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食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：
台北新北基隆桃園新竹苗栗台中彰化南投雲林嘉義台南高雄屏東澎湖宜蘭花蓮台東金門馬祖
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新北步道列表
專題整理包
步道懶人包 淡蘭古道北路．淡蘭古道中路．淡蘭古道南路
台北步道
分類 餐廳
貢寮區 灣坑頭山步道．草嶺古道
雙溪區 燦光寮古道．嶺頭觀日登山步道．貂山古道．坪溪古道．北勢溪古道．大樟嶺古道
石門區 風稜石風景區．青山瀑布步道．尖山湖紀念碑步道
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金山區 獅頭山公園神秘海岸
三芝區 二坪頂登山步道．三生步道
淡水區 楓樹湖步道．三空泉登山步道
八里區 硬漢嶺步道．楓櫃斗湖步道．林梢步道．牛港稜步道．尖山步道．大磞壁步道．牛寮埔步道
泰山區 瓊仔湖登山步道．瓊仔湖步道
土城區 賞螢步道．承天禪寺步道．火焰山系步道．文筆山系步道．太極嶺五城山系步道．天上山系步道．大暖尖山系步道．大尖二尖山系步道
三峽區 滿月圓國家森林遊樂區．大板根森林遊樂區．鳶山登山步道．紫微聖母環山步道．五寮尖步道
鶯歌區 鶯歌石步道．福源山步道．長壽步道．牛灶山步道
林口區 林口森林步道．太平濱海步道
樹林區 青龍嶺步道．大同山步道
中和區 圓通寺登山步道．烘爐地登山步道
新店區 潤濟宮步道．銀河洞越嶺步道．獅仔頭山步道．柴埕路登山步道．獅頭山登山步道和美山登山步道小粗坑步道．屈尺古道
汐止區 秀峰瀑布步道．內溝山登山步道．內溝山登山步道(翠湖步道)．大尖山步道
深坑區 猴山岳步道．烏月登山步道．炮仔崙步道
烏來區 美鹿山步道．內洞國家森林遊樂區信賢步道．啦卡登山步道．山羊洞步道．溪瀧步道
坪林區 獅公髻尾山登山步道．源茂山步道(樟桔坑山步道)．胡桶古道．金瓜寮魚蕨類步道．水聳淒坑步道．水柳腳步道．九芎根登山步道．獵狸尖步道
石碇區 二格山登山步道．筆架連峰登山步道．皇帝殿步道．外按古道烏塗溪步道
平溪區 嶺腳寮山步道．慈母峰登山步道．東勢格越嶺步道．孝子山登山步道．平湖森林步道．五分山步道
瑞芳區 樹梅坪古道．無耳茶壺山步道．報時山步道．粗坑口步道．基隆山步道．琉榔路步道．苧仔潭古道．金字碑古道．四腳亭步道．山尖路步道．三貂嶺瀑布步道．五分山步道
[遊記 » 遊記 » 步道 » 新北
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松山線
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松山 饒河街觀光夜市．台北府城隍廟
南京三民
台北小巨蛋
南京復興 遼寧夜市．歪腰郵筒
松江南京
中山 中山地下街．中山站線型公園
北門 台北車站．北門．郵政博物館．撫臺街洋樓．大稻埕碼頭．迪化街．延平河濱公園
小南門線
站別 景點
西門 西門．西門紅樓．臺北天后宮．西本願寺．中山堂．臺北書院．國軍歷史文物館
小南門 小南門．國立歷史博物館．台北植物園．大同之家．國定古蹟嚴家淦故居．孫運璿科技人文紀念館．清臺北府文廟舊址．警備總部保安處原址．司法大廈
中正紀念堂 中正紀念堂(梅花|櫻花|杜鵑花|流蘇)．郵政博物館．南門市場．南門
新店線
站別 景點
活動  碧潭水舞秀碧潭地景藝術節和美山螢火蟲季
古亭
台電大樓
公館 台北自來水園區．公館水岸廣場．公館夜市．寶藏巖藝術村．國立臺灣大學
活動：寶藏巖光節古亭河濱公園花海
萬隆
景美 景美夜市．仙跡岩步道．世新大學．福和河濱公園
大坪林
七張 忠誠里聖誕
小碧潭 陽光運動公園
新店區公所 瑠公公園(北新藝術廣場)．馬公友誼運動公園(新店文史館)
新店 碧潭風景區獅頭山登山步道和美山登山步道灣潭遊戲場銀河洞越嶺步道小粗坑步道．屈尺古道
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中和新蘆線文山內湖線松山新店線板橋南港線淡水信義線環狀線｜ 淡海輕軌安坑輕軌
  1. 和美山螢火蟲特色，新店童軍團 ↩︎
  2. 和美山賞螢須知，新店童軍團 ↩︎
  3. 和美山生態筆記的貼文，Facebook ↩︎
  4. 臺灣自然科技學會的貼文，Facebook ↩︎
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