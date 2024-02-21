藏壽司新周邊，不用抽、不用拼運氣！藏壽司這次與三麗鷗聯名，推出夢幻、粉嫩的櫻花系主題，除了有13款扭蛋小物之外，這次在推出全新周邊「零錢包、手提袋」，不用湊盤數抽扭蛋，只要在活動期間內消費滿額，就直接帶回家，壽司控、三麗鷗鐵粉一起衝。



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藏壽司本次聯名三麗鷗，集結「Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷洛米」4大角色，扭蛋小物包含公仔、吊飾、磁鐵書籤等，吸引大批粉絲們朝聖。這次再推出兩款全新聯名周邊，第一波2/26起推出「造型零錢包」，包含藍色大耳狗、紫色美樂蒂與酷洛米共2款，只要消費滿1200元，藏壽司就免費送你。





第二波在3/11起推出「三麗鷗手提袋」有角色集合款、和服Kitty款共2種設計，同樣消費滿額1200元並依規定追蹤藏壽司社群，就免費帶回家。兩波周邊小物都採限量供應，送完為止，不管是壽司控、還是三立鷗鐵粉，都要早點衝、揪團湊滿額。





除此之外，藏壽司更宣布全新分店「羅東中山路店」2/27起對外試營運，除了是東台灣的第一間藏壽司「土藏店」好看、好拍之外，在2/27-3/11期間更推出試營運優惠「整單9折」限定活動，讓宜蘭人先約、先衝吃壽司。





藏壽司 三麗鷗滿額贈

第一波

活動期間：2024/02/26起，送完為止。

活動內容：至藏壽司消費滿額1200元，並依規定完成社群追蹤，就送「三麗鷗造型零錢包」乙個，全台限量16800個。



第二波

活動期間：2024/03/11起，送完為止。

活動內容：至藏壽司消費滿額1200元，並依規定完成社群追蹤，就送「三麗鷗手提袋」乙個，全台限量16800個。



藏壽司 羅東中山路店 試營運優惠

活動期間：2024/02/27-03/11

活動內容：於藏壽司 羅東中山路店用餐，結帳時依規定完成社群追蹤指定步驟，即享整單9折優惠。





詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。

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