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工程師集體下單！有買有保庇「奶油椰子乖乖造型icash套組」販售資訊、販售通路一次看，工程師綠色乖乖icash一定要買。

2024-02-19 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：中臺灣卡訊 臉書粉絲專頁 人氣：1,057
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編輯 張人尹

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工程師集體團購！「綠色乖乖」是許多台灣工程師的集體信仰，電腦出問題第一時間就先檢查「綠色乖乖」有沒有放好、有沒有過期。這次乖乖特別推出全新「奶油椰子乖乖造型icash套組」，在3/1起線上開賣，全台工程師都準備好要下單了。

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奶油椰子乖乖造型icash套組 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲圖片來源：「中台灣卡訊」官方粉絲團，下同。

台灣人會把「綠色乖乖」放在電腦上、在機房、在重要機器擺上綠色乖乖，就能安全運作不當機，此外還有許多綠色乖乖周邊小物，讓粉絲們搶買、搶收藏。除了「乖乖保溫瓶、乖乖按摩敲敲槌、乖乖冷熱兩用敷袋、乖乖野餐墊、乖乖包包」等周邊小物之外，讓粉絲瘋狂敲碗的還有「乖乖」造型的悠遊卡、一卡通等交通票證。
奶油椰子乖乖造型icash套組 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

繼先前曾推出綠色乖乖悠遊卡之後，這次乖乖在粉專預告，即將再推出全新「奶油椰子乖乖造型icash套組」，預計包含乖乖造型icash、以及可以吃的奶油椰子乖乖，組合預計在3/1起於「PChome24h購物、momo購物網」線上開賣，詳細販售資訊、販售規格依乖乖官方公告為準。
奶油椰子乖乖造型icash套組 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
奶油椰子乖乖造型icash套組 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

奶油椰子乖乖造型icash套組

開賣日期：2024/03/01 0:00起
販售通路：PChome24h購物、momo購物網

詳細販售資訊、販售規格依乖乖官方公告為準

 

 

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