這包是棉花糖、不是衛生紙！近年特殊造型、以假亂真的零嘴系列，總能在社群上掀起話題，這次7-ELEVEN再推出超逼真「面紙造型手撕棉花糖」讓看到笑出來，此外再針對開學季，推出「CoCo壱番屋」咖哩系列聯名新品，從咖哩飯糰、咖哩麵包、咖哩烏龍麵，通通要吃。



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鎖定「開學季」話題，7-ELEVEN推出全新話題零嘴，讓你帶去學校超有梗。其中包含超逼真「春風面紙造型細柔手撕棉花糖」，衛生紙包裝裡面是柔軟的太妃糖口味棉花糖，把棉花糖拉出的動作也像抽取衛生紙。此外還有「Pentel橡皮擦」造型魷魚絲，以及「火柴棒、火柴盒」造型巧克力餅乾，開學就跟同學一起開吃。







特別的是，本次7-ELEVEN同步聯手超夯咖哩飯「CoCo壱番屋」，推出4款全新咖哩鮮食，早餐與點心推薦「壹番屋炸雞起司咖哩飯糰」以及「壹番屋咖哩起司麵包」，同步推出「壹番屋炸雞排起司咖哩焗飯、壹番屋咖喱雞排烏龍燴麵」，主打吃得到CoCo壱番屋店內的20種香辛料咖哩，最低45元就能吃。





7-ELEVEN預購趣味零嘴推薦

活動期間：2024年2月21日至2024年3月10日

販售方式：7-ELEVEN門市預購

推薦品項：

Pentel炭烤魷魚絲：299元

春風面紙造型細柔手撕棉花糖：229元

窯烤山寨村火柴棒餅乾：199元



7-ELEVEN CoCo壱番屋新品推薦

壹番屋炸雞起司咖哩飯糰：45元

壹番屋炸雞排起司咖哩焗飯：99元

壹番屋咖喱雞排烏龍燴麵：99元

壹番屋咖哩起司麵包：45元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。



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