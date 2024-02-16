最新小七集點是童年懷舊卡通「湯姆貓與傑利鼠」！這次7-ELEVEN看準開學、開工話題，特別攜手「湯姆貓與傑利鼠」推出近50款全新集點小物。劇情裡湯姆貓與傑利鼠因為追逐，撞到整個變形、表情崩壞的樣子，不只被粉絲做成可愛梗圖，這次也在7-11集點中被實體化做成實用小物「原子筆、筆袋、收納袋」等周邊，最低99元就能入手，粉絲一定要準時衝。



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7-ELEVEN最新一波「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購/集點送」自2/26起集點開跑，如果是會員，2/21起消費不限金額就可以搶先換購。本次周邊特別集結「開學辦公、居家擺設、3C配件、玩具公仔」四大類別，無論是舒壓小物「公仔、迴力車、玩偶抱枕」等、還是實用小工具「計算機、手機架」，通通都能在小七買到。







本次主推「湯姆貓與傑利鼠變形系列」搞怪幽默造型小物，包含可愛的「絨毛造型筆、絨毛造型筆袋」上班上課看到就想笑，還有兩款「絨毛造型手拿包」設計透明票卡槽，讓人拿在路上超可愛。特別的是，本次更推出柔軟好抱的「湯姆貓與傑利鼠20吋絨毛娃娃」，大小適合抱著耍廢睡覺超舒服。





7-ELEVEN全店「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購/集點送」

如果想要實用小物，也推薦先入手「Blender Bottle不鏽鋼保溫保冰隨行杯」具有保冰、保溫功能，全白設計更增添質感，還有透明杯身「環保隨行杯 冰淇淋款」，通通都附不銹鋼球、吸管，健身喝高蛋白也超方便。3C周邊則推出手機殼、耳機殼、無線充電滑鼠墊等，在辦公室超實用。這次集點小物也像「湯姆貓與傑利鼠」劇情一樣，藏著許多可愛巧思，在「立體公仔筆電包」上面，正面是立體造型的傑利鼠大頭，翻到背面更有傑利鼠的背部與屁屁，就像是趴在電腦上賣萌。此外還特別設計「湯姆貓與傑利鼠造型收納椅凳」，除了造型一高一矮之外，還設計可掀開的上蓋，讓人收納小物。

活動日期：2024年2月21日(三)15:00起至2024年4月28日24：00止。贈品兌換至2024年4月30日24：00止。

活動辦法：OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



活動商品推薦：

絨毛造型筆：共4款，款式隨機。

快閃購：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額＋169元換購1款，款式隨機

集點送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點＋169元換購1款，款式隨機

免費送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿190點可免費兌換1款



限量絨毛造型筆袋：共2款。

快閃購：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額＋199元換購1款

集點送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點＋199元換購1款



絨毛造型手拿包：共2款。

快閃購：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額＋199元換購1款

集點送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點＋199元換購1款

免費送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿230點可免費兌換1款



限量太陽能計算機：共3款。

快閃購：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額＋299元換購1款

集點送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點＋299元換購1款



限量A4透明板夾：共2款。

快閃購：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額＋169元換購1款

集點送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點＋169元換購1款



限量Blender Bottle不鏽鋼保溫保冰隨行杯：共2款。

快閃購：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額＋699元換購1款

集點送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點＋699元換購1款



限量 Blender Bottle Tritan環保隨行杯 – 冰淇淋款

快閃購：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額＋499元換購

集點送：2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點＋499元換購



限量20吋絨毛娃娃：共2款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+399元換購1款

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款



限量造型收納椅凳：共2款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+899元換購1款

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+899元換購1款



限量存錢筒拼圖：一組2入。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+549元換購

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+549元換購



限量萬用翻蓋收納鐵盒：共2款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+599元換購1款

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+599元換購1款



限量立體公仔筆電包

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+599元換購

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+599元換購



限量無線充電滑鼠墊：共2款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+599元換購1款

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+599元換購1款



限量犀牛盾Clear透明手機殼：共2款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+999元換購1款

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+999元換購1款



限量犀牛盾固架MAX手機支架：共2款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+699元換購1款

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款



限量犀牛盾AirPods Pro2保護殼：共2款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+699元換購1款

集點送: 2024年2月26日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款



限量公仔造型迴力車：共6款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+99元換購1款，款式隨機



限量迴力車全6款收藏組：

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+599元換購一組



限量野獸國50公分大存錢筒：

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+2499元換購



限量經典俏皮公仔組合：

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+899元換購一組



限量角色扮演公仔組合：共4款。

快閃購: 2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+799元換購1款



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

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