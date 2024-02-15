過完年剛收假、又遇到週末要補班，真的很需要吃爽爽的來犒賞自己！看準開工收假話題，5間速食店分別推出開工優惠，麥當勞祭出年度「開春優惠券」連吃41天、肯德基則有「買一送一」、111元套餐優惠券，摩斯漢堡推出飲品買一送一，而披薩控也能吃到「必勝客、達美樂」Pizza套餐優惠，不管是開工日、還是補班日，速食通通吃起來。







麥當勞 開工優惠

速食控一定要吃的「麥當勞優惠券」在開工日回歸，2024限定「麥當勞龍年開春優惠券」總共集結多達45款優惠，包含點心加1元多1件、單人超爽餐、早餐升級、雙人套餐、雙人早餐，以及歡樂送加1元多1件等優惠，不管你是開工揪團吃、還是宵夜爽爽吃，從2/15可以一路吃到3/26，連續41天優惠吃一波。



活動期間：2024/02/15-03/26

活動內容：於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口，以手機出示優惠券、或直接報代碼購買優惠餐點。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/382314







肯德基 開工優惠

針對年假過後的開工日、開學日話題，肯德基特別推出「優惠大補帖」，自2/17-2/29推出13天優惠活動，使用優惠代碼可享「點心買一送一」優惠，包含4塊上校雞塊、雞汁風味飯、香酥脆薯(小)、玉米濃湯(大)，通通可享買一送一。除此之外，還有79元午茶組、79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組、111元獨享套餐等優惠，讓人吃爽爽還可以省一波。



活動期間：2/17-2/29

活動內容：使用優惠代碼，可享指定品項優惠。

優惠代碼：

1、買一送一：

香酥脆薯（40596）、雞汁風味飯（40567）、4塊上校雞塊（40457）、玉米濃湯（40593）



2、高人氣排行午茶組：

40525：雙色轉轉QQ球x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1

40526：香酥脆薯(中)x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1

40597：草苺起司冰淇淋大福x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1

40527：4塊上校雞塊 x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1

40528：4塊上校雞塊 x1 + 香酥脆薯(小) x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1



3、金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組：

40594：雙色轉轉QQ球x1 + 金燦鹽之花可可蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1

40595：4塊上校雞塊x1 + 金燦鹽之花可可蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1



4、荷包激省個人餐

40584：咔啦脆雞x2 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小) x1

40585：青花椒咔啦雞腿堡x1 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小) x1

40583：美式煙燻咔脆雞堡x1 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小) x1





摩斯漢堡 開工優惠

不管日要鼓起用氣上班、還是收心去上課，摩斯漢堡都有優惠！在2/15-2/29期間，推出套餐2套組合優惠，包含「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」2套158元，「中杯黃金地瓜拿鐵+方塊薯餅」2套190元。期間買MOS Café系列大杯飲品直接送「海王手機支架盲袋」一個。在補班日2/17當天還有「中杯摩斯咖啡買一送一」、APP同步推出「中杯摩斯咖啡買10送10」，上班喝兩杯很可以。



活動期間：2024/2/15-2/29

活動內容：

「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」2套優惠價158元。

「中杯黃金地瓜拿鐵及方塊薯餅」2套優惠價190元。

「蕃茄吉士蛋布里歐堡及大杯冰紅茶」買4送1優惠價320元。

「摩斯蒟蒻冰紅茶及抹茶紅豆米派」買4送1優惠價只要440元。

買MOS Café系列大杯飲品，送「海王手機支架盲袋」一個。

2/17當天，門市「中杯摩斯咖啡買一送一」、APP推出「中杯摩斯咖啡買10送10」。







必勝客 開工優惠

必勝客超狂小資優惠「大比薩199元、小比薩111元」組合，在2/15-3/1期間登場（2/28當天除外），口味選擇有經典款「日式照燒雞、四小福 」還有新增「哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇」等口味選擇。同時還有「個人比薩豪爽餐」平日限定179元、聚餐推薦「一公尺派對巨飽盒」限時優惠1688元、「麻糬QQ球」買一送一、「霸王功夫雞翅」加1元多1件，上班日再苦悶都能揪團吃。



活動期間：2024/2/15-3/1

活動內容：

1、平日限定「大比薩199元、小比薩111元」，2/28不適用，台北信陽店、左營車站店不適用。

2、單點霸王功夫雞翅任一口味，加1元多1件人氣副食。

3、於PK APP點購「一公尺派對巨飽盒」優惠價1,688元。

4、單點麻糬QQ球買一送一。

5、在2/29前，「個人比薩豪爽餐」平日限定179元，國定假日不適用。







達美樂 開工優惠

披薩控揪團開吃！達美樂開工優惠祭出「2個大披薩555元」限定優惠，總共有15種披薩口味可選，包含超人氣「美式經典四喜、超級夏威夷、皇家白醬彩蔬」等，加50元可以外送、加99元有超人氣口味「黑糖珍珠披薩」當甜點剛剛好。



活動期間：2024/02/15-03/03

活動內容：達美樂官網推出「2個大披薩555元」限定優惠，再加碼享「黑糖珍珠披薩」加購價99元。





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