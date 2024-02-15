速食控一定要吃的「麥當勞優惠券」在開工日回歸，2024限定「麥當勞龍年開春優惠券」總共集結多達45款優惠，包含點心加1元多1件、單人超爽餐、早餐升級、雙人套餐、雙人早餐，以及歡樂送加1元多1件等優惠，不管你是開工揪團吃、還是宵夜爽爽吃，從2/15可以一路吃到3/26，連續41天優惠吃一波。



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這次麥當勞「龍年開春優惠券」集結6大類別、45個優惠，連續41天不限量使用，只要到麥當勞內用、外帶、得來速向店員出示手機畫面，或是列印優惠券畫面，就可以使用，自助點餐機單也可以直接選擇優惠。優惠內容包含點心類「大薯加1元多1件」以及「6塊麥克鷄塊、黃金地瓜條、中杯可樂、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典美式、經典那提」總共8大品項都推出加1元多1件優惠。







如果有自己獨享狂吃，則有「超爽大餐101元起」經典漢堡搭配小薯飲料、4塊麥克鷄塊、加上勁辣香雞翅，就是讓人吃超飽。在「雙人共享209元起」則主打雙主餐加上4塊麥克雞塊、中薯、飲料，最低209元就能吃到，一人大約百元就能吃飽飽。





2024麥當勞龍年開春優惠券

早餐部分則有獨享版「早餐套餐免費升級咖啡」6種漢堡選擇，還可以揪同事一起吃「雙人早餐159元起」2個堡、1份薯餅、1份4塊麥克鷄塊吃起來。本次「龍年開春優惠券」只限門市現場消費才有優惠，所以也特別規劃外送限定的「歡樂送加1元多1件」，輸入優惠代碼「1FOR1」，即可享大薯、6塊麥克鷄塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡「加一元多一件」，就連宅在家也省到。

活動網址：https://walkr.tw/VT4SNrPc

活動期間：2024/02/15-03/26

活動方式：於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口，以手機出示優惠券、或直接報代碼購買優惠餐點，自助點餐機提供「龍年開春優惠」專區，可以直接選購優惠品項。

活動內容：「加一元多一件、超爽大餐101元起、雙人共享209元起、雙人早餐159元起、早餐套餐免費升級咖啡」等優惠。



麥當勞歡樂送專屬優惠

活動期間：2024/02/15-03/26

活動辦法：凡使用麥當勞歡樂送訂餐，並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享6塊麥克鷄塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典美式咖啡（冰/熱），加一元多一件之優惠（六選一）。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。