開工優惠就是要吃買一送一！每年春節連假一過，開工日便是所有上班族哀嚎的苦日子，各家手搖飲、速食店和餐飲為了平復一下鬱悶的心靈，都會在開工日當天獻上專屬優惠，有從來不缺席的星巴克買一送一、極少出現的麥當勞薯餅買一送一，以及小七和全家都分別推出買一送一優惠。這次特別整理17間開工優惠，從飲料到韓式炸雞通通都有，讓大家開工照樣吃不停。







星巴克買一送一

開工優惠怎麼少的了星巴克，不定期但常常推出限時優惠的星巴克，這次開工日再度推出買一送一優惠，只要買特大杯同品項飲料兩杯，就由現場夥伴免費招待一杯，每人每次最多可一次帶走四杯，跟著同事一起微翹班喝星巴克。







7-ELEVEN買2送2

開工就到小七喝咖啡！春節連假過完就迎來第一個補班日，小七幫大家準備好超多咖啡優惠，陪大家一起撐過開工日和補班日。2/14~2/20 指定飲品大杯以上任選第2杯半價；2/14~2/17若是用icah2.0、icash Pay、OPEN錢包支付的話，還有CITY CAFE濃萃美式買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送2等優惠。



7-ELEVEN開工優惠

1、2/14~2/20 指定飲品大杯以上任選第2杯半價，CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等。



2、2/14~2/17 以icah2.0、icash Pay、OPEN錢包其一支付，即可享有CITY CAFE濃萃美式買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送2、SWEETORY可可球系列買1送1、西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1。



3、2/15~2/20 OPENPOINT行動隨時取，每日限量指定案型最高享買8送8及168一路發優惠。





全家加咖啡、霜淇淋買一送一

初五開工日恰逢西洋情人節，全家精選店內人氣現做飲品，於2/14~2/18期間，在全家會員APP優惠趣專區中，由人氣爆棚的「畬室醇香巧克力飲」領軍推出限量「加10元多1杯」優惠券，為另一半送上一杯暖心飲品。同時。每天也可以免費獲得2張霜淇淋買一送一券，最多每人可以領到10張，一定要先囤起來。而實體門市也有哈根達斯巧莓可可2杯217元、單品美式、單品拿鐵和厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項買1送1優惠。



全家開工優惠

1、2/14~2/18「全家」會員APP優惠趣專區開放領取指定飲品「加10元多1杯」優惠券，Let’s Café畬室醇香巧克力飲(原價85元，限量3萬張)、慢煮焦糖拿鐵(原價65元，限量10萬張)及私品茶草莓戀奶(原價65元，限量5萬張)。



2、2/14~2/18「全家」會員APP優惠趣專區天天領取2張Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券(原價49元，限量100萬張)。

3、2/14至2/18實體店舖Häagen-Dazs巧莓可可2杯特價只要217元。

4、2/14至2/18實體店舖Let’s Café大杯單品美式、大杯單品拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項買1送1優惠。







cama café、白蘭氏鷄精買一送一

用一杯咖啡、一瓶白蘭氏雞精收心！為了迎接開工日到來，保健飲品龍頭白蘭氏首度與cama café合作，只要在2/15~3/16期間，到cama café門市購買經典美式咖啡一杯，就送白蘭氏雙認證鷄精一瓶，早上喝咖啡提神、下午喝鷄精補氣。



cama café、白蘭氏鷄精開工優惠

活動時間：2月15日至3月16日止

活動內容：至全台cama café門市購買經典美式咖啡一杯，就送白蘭氏雙認證鷄精一瓶（41毫升）。







蔦日子第二杯5折

自由選搭的手搖飲品牌「蔦日子」，這次針對開工日和情人節連續兩天推出專屬優惠，2/14當天點購微酸微甜的「西柚芝士蜜朵朵」可享第二杯8折；2/15則是選購蔦口令#1111的「舊愛蔦紅北島白玉」第二杯5折，等於最便宜40元就多一杯特調飲料。



蔦日子開工優惠

1、2/14 選購西柚芝士蜜朵朵(95元1杯)，同品項第二杯8折。一人限購1組，當日限30組。

2、2/15 選購蔦口令#1111的舊愛蔦紅北島白玉(80元1杯)，同品項第二杯5折。一人限購1組，當日限30組。







85℃買二送一

開工不憂鬱，先揪同事喝杯85℃紅茶拿鐵、慢熟奶茶！作為平民甜點、飲料首選的85℃，每每推出優惠總是會讓一票人衝去喝。這次針對春節、開工日推出三天快閃優惠，於2/12-2/14期間大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶享有買2送1，等同66折優惠超佛。



85℃開工優惠

活動時間：2/12-2/14

活動內容：

1、大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶買2送1。

2、指定59-62元切片蛋糕一片，搭配50元指定飲品，優惠只要99元。







摩斯漢堡買一送一

為了在開工日和補班為大家補充滿滿能量，摩斯漢堡在APP「安心取溫馨送」推出多個優惠組合，於2月15日至2月29日期間，只要透過APP下單，「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」2套優惠價158元、「中杯黃金地瓜拿鐵及方塊薯餅」2套優惠價190元。若是在實體門市買兩杯大杯咖啡系列，再加碼送「海王手機支架盲袋」。補班日2/17當天則是有中杯摩斯咖啡買一送一。



摩斯漢堡開工優惠

MOS Order APP「安心取溫馨送」

活動時間：2月15日至2月29日止

優惠內容：「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」組2套，優惠價158元，「中杯黃金地瓜拿鐵及方塊薯餅」組2套，優惠價190元，「蕃茄吉士蛋布里歐堡及大杯冰紅茶」組，買4送1優惠價320元，「摩斯蒟蒻冰紅茶及抹茶紅豆米派」組，買4送1優惠價只要440元。



實體門市

活動時間：2月15日至2月29日

優惠內容：到門市消費2杯MOS Café系列大杯飲品，MOS加碼贈「海王手機支架盲袋」一個。



摩斯漢堡補班日優惠

1、2月17日MOS祭出咖啡優惠，全台門市「中杯摩斯咖啡買一送一」。

2、APP「安心取溫馨送」更加碼推出「中杯摩斯咖啡買10送10」。







康青龍買一送一

憂鬱開工就先喝買一送一慰勞一下！康青龍於2/15開工當天祭出「青龍茶王」買一送一優惠，只要用「龍來訂」下單就能喝到最經典不敗的茶王超值優惠，在開工日當天為大家提神。同時，2/16~2/29再加碼推出單筆消費滿299現折50，多揪幾位同事一起訂飲料。



康青龍開工優惠

1、2/15 龍來訂限定，享「青龍茶王」買一送一優惠。

2、2/16~2/29 龍來訂限定，單筆消費滿$299現折$50。







七盞茶買一送一

飲料控開工買一送一喝不完！人氣手搖飲「七盞茶」在2/15開工日當天推出一日快閃限定買一送一優惠，以人氣最旺的茗茶系列不限量供應優惠，碧玉幽蘭、日夏紅茶、芯月烏龍、四季春茶、高桂菁香、七盞紅萃和山萃烏龍七款純茶買一送一，用最純粹的茶香陪大家開工。



七盞茶開工優惠

2/15茗茶系列買一送一，包括碧玉幽蘭、日夏紅茶、芯月烏龍、四季春茶、高桂菁香、七盞紅萃和山萃烏龍。







西雅圖咖啡第二杯半價

人氣不減的西雅圖咖啡，在開工日推出兩天限定全飲料品項第二杯半價優惠，於早上七點到晚間八點，不限量提供優惠飲品。於門市現場還提供美式咖啡、拿鐵買二送一寄杯優惠，上班族一定要趁機寄個100杯、天天都有咖啡優惠喝。



西雅圖咖啡開工優惠

活動時間：2024/2/14(三)-2/15(四) 上午7:00至晚上20:00

活動內容：

1、全系列飲品(同品項)享第二杯半價優惠。

2、門市現場寄杯同享「美式咖啡、拿鐵」同品項買二送一優惠。







COMEBUY買一送一

開工懶得動，就上UberEats訂COMEBUY！重返工作崗位，COMEBUY看準懶人商機，特別和外送平台UberEats合作，推出玉荷冰綠、招牌奶茶買一送一優惠，每款飲料最多買三送三，單筆最多可以點到買六送六，揪同事一起訂剛剛好。



COMEBUY開工優惠

活動時間：2024年2月15日至16日

活動內容：

UberEats平台上點購玉荷冰綠、招牌奶茶買一送一，每款飲料最多買三送三。







麥當勞買一送一

麥當勞APP針對農曆春節，再加碼推出每日快閃優惠券，2/15初五有「六塊麥克鷄塊加$10多1份」，並且在年假後的補班日2/17，特別祭出「薯餅買一送一、卡布奇諾買一送一」，要設好鬧種準時領券吃麥當當。



全文報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/382163







肯德基蛋撻熟客券

近期推出「蛋撻熟客券」限定優惠，在PK APP上販售，每張「蛋撻熟客券」售價810元，一次獲得12張原味蛋撻券、每張券可兌換2顆原味蛋撻，平均下來一顆蛋撻不到34元，將近7折優惠，肯德基蛋撻鐵粉一定要先買起來。



全文報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/382012







吉豚屋買一送一

日本人氣豬排飯「吉豚屋」於02/15-02/18期間推出限定買一送一優惠，只要是會員來店點購主餐，就免費贈送酥脆軟嫩的腰內豬排，或最新上市的酸甜果粒飲。用酥脆炸豬排為厭世開工的上班族帶來一絲療癒。



吉豚屋開工優惠

活動時間：02/15-02/18

活動內容：會員點購任一主餐，就免費送腰內豬排/特調飲品（2選1）。

注意事項：桃園機場特殊店不參與此活動。







bb.q CHICKEN第二件半價

韓國第一連鎖韓式炸雞bb.q CHICKEN，這次針對台灣春節開工日，推出連續三天炸雞第二件半價優惠，無論是內用、外帶、享聚卡APP點餐，於2/15-2/17期間，皆可享有半雞第二件半價優惠。於即日起至2/29生肖屬龍或名字有「ㄌㄨㄥˊ」者，點龍來趣啃餐加購肯瓊醬不加價。



bb.q CHICKEN開工優惠

1、2/15-2/17內用、外帶、享聚卡APP點餐，點購半雞享第二件半價優惠(口味6選2，蜂蜜蒜味/韓式甘醬/起司/辣味燒肉風味/辣味/秘製)。

2、即日起~2/29點任一肯瓊醬炸雞系列，即可獲得價值300元「龍來趣啃」優惠券一張。

3、即日起~2/29生肖屬龍或名字有「ㄌㄨㄥˊ」者，點龍來趣啃餐加購肯瓊醬不加價。







大戶屋送優惠券

人氣日本定食「大戶屋」針對春節推出整個月限定優惠，只要點888超值雙人餐、999豪華雙人餐或188升級購就能獲得。憑著優惠券到店用餐，可免費兌換抹茶冰淇淋、法式豆奶凍聖代、特製蕨餅、炸雞塊等甜點配餐。

大戶屋開工優惠

1、即日起~2/29，點888超值雙人餐、999豪華雙人餐或188升級購，即贈送「好康龍厚禮」券一張。「好康龍厚禮」券，2/15-4/30於指定活動時間內，憑券點定食或蓋飯每月可兌換好康禮一份。







柒息地送生蠔

初五開工日恰逢214西洋情人節，連鎖串燒居酒屋柒息地特意準備連續七天情人優惠活動，讓人忘卻開工的鬱悶，揪另一半來吃串燒享受一下。只要在02/14~02/20期間，憑著情侶套裝或配戴情侶配件者，到店消費購買生蠔一份(三顆)，即可獲得加碼一顆生蠔。



柒息地優惠

活動時間：2024/02/14~2024/02/20

活動內容：活動期間，情侶憑著情侶套裝或配戴情侶配件者，到店消費購買生蠔一份(三顆)，即可獲得加碼一顆生蠔。





