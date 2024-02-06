肯德基自2/1起宣布喊漲，從薯條、紙包雞、到花生熔岩咔啦雞腿堡都有微幅調漲，其中一顆蛋撻漲到47元，更是讓許多蛋撻控點餐時又多猶豫兩秒。不過，資深速食控也有一招，用最省吃法「肯德基熟客券、APP折價券」，每顆蛋撻約7折開吃，比漲價前更便宜，速食控手刀筆記。
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肯德基單點「原味蛋撻」最新價格一顆單點47元，不過近期推出「蛋撻熟客券」限定優惠，在PK APP上販售，每張「蛋撻熟客券」售價810元，一次獲得12張原味蛋撻券、每張券可兌換2顆原味蛋撻，平均下來一顆蛋撻不到34元，將近7折優惠，肯德基蛋撻鐵粉一定要先買起來。
此外還有加碼優惠，透過「PK雙饗卡APP」自即日起至2/14，只要消費滿$399即可獲得$30優惠券，限量送完為止，下次消費滿額即可使用。同時，在2/19前天天登入「PK雙饗卡APP」，還可以天天抽紅包，最大獎是點數888點，使用APP下單還有機會抽中「純金元寶」。春節除了原味蛋撻之外，肯德基也推出多款「金燦鹽之花可可蛋撻」限定套餐，讓人過年小放縱、耍奢華一下。
肯德基 蛋撻熟客券 販售資訊
販售期間：即日起至2024/02/29
販售通路：PK雙饗卡APP「PK隨饗券」
組合內容：一組蛋撻熟客券包含12張原味蛋撻券（總共可兌換24顆原味蛋撻）。
售價：810元
注意事項：兌換期限至2025/2/28。
PK雙饗卡APP 抽獎活動
活動期間：即日起至2/19
活動內容：
1、天天登入「PK雙饗卡APP」抽紅包大獎PK點數888點。
2、活動期間不限金額使用PK雙饗卡APP訂餐，享純金元寶抽獎資格。
PK雙饗卡APP 滿額贈活動
活動期間：即日起至2/14
活動內容：消費滿 $399即可獲得 $30 優惠券（下次消費滿額即可使用，數量有限送完為止）。
詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。