麥當勞11個春節優惠，攻略先收下！在最新「麥當勞APP」中，每個星期都會發送會員專屬優惠券，讓粉絲不用拼手氣、拼運氣，直接登入就能免費拿優惠，堪稱速食控的省錢小確幸。針對農曆新年，麥當勞APP加碼推出「APP春節限定、補班日限定」優惠券，絕對先衝買一送一吃起來。



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麥當勞農曆春節優惠，包含2/5-2/11發送的常態版「APP優惠券」，可享「小杯玉米湯+6塊麥克鷄塊89元」、「OREO冰炫風+小薯79元」、「大麥克+大薯+中可150」共6中優惠券，加上一張「單筆滿$500現折$50」滿額折價券，總共7大基本款優惠，現在就可以打開APP領起來。







除此之外，麥當勞APP針對農曆春節，再加碼推出每日快閃優惠券，初一、初二（2/10-2/11）推出「單點蕈菇豬肉滿福堡加蛋、送薯餅」優惠券，2/13初四推出「金黃地瓜條買一送一」，2/15初五有「六塊麥克鷄塊加$10多1份」，並且在年假後的補班日2/17，特別祭出「薯餅買一送一、卡布奇諾買一送一」，要設好鬧種準時領券吃麥當當。





麥當勞APP優惠整理

一、當周優惠券

活動期間：2024/2/5-2/11

領取方式：登入「麥當勞APP」領取優惠券即可使用。

優惠內容：

1、小杯玉米湯+6塊麥克鷄塊特價$89

2、勁辣鷄腿堡+小玉米湯特價$99

3、豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價$60

4、OREO冰炫風+小薯特價$79

5、大麥克+大薯+中可特價$150

6、買帕瑪森主廚鷄腿堡套餐送4塊麥克鷄塊

7、單筆滿$500現折$50(限食物消費)



二、春節加碼優惠

初一(2/10)：單點「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」送薯餅

初二(2/11)：單點「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」送薯餅

初四(2/13)：單點「金黃地瓜條」買一送一

初五(2/14)：點「六塊麥克鷄塊」加$10多1份



三、補班日加碼優惠

活動期間：2024/2/17

領取方式：登入「麥當勞APP」領取優惠券即可使用。

優惠內容：

1、單點薯餅買一送一

2、單點卡布奇諾(冰/熱)買一送一



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。