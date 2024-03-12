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HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

2024-03-12 22:45:00 齊媽 人氣：113
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窩客好文

齊媽

發表篇數：106篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中正區

113. 3. 4  (一)                       HELLO KITTY 50週年特展

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

今年是我最愛的HELLO KITTY 50週年慶，去年底看到展覽預告

立刻買好雙人早鳥票，趁平日跟好姐妹雪莉相約一起看展

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

展覽位於華山文創園區，售票亭造型也太可愛了吧！

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

這次的50週年展覽主題是與未來做朋友吧！

看板設計頗有未來科技感的FU

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

入口處有一個大大的立體KITTY，粉嫩色系瞬間點燃我的少女心

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

本次規劃七大互動展區，巨型藝術裝置貫穿一、二樓空間

剛進入展場就看到「前導概念影片區」

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

誕生故事區

1974年誕生於英國的KITTY，歷年來的設計風格略有變化

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

知識探索區

KITTY的個人檔案是粉絲都想了解的內容

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

看板圖示介紹KITTY的家人與好朋友

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

每個角落與牆面都是KITTY，快門停不了...

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

經典藍色吊帶褲是KITTY早期的造型，後期才有裙裝和禮服造型

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

利用點讀筆掃描螢幕，即可和KITTY一起玩互動遊戲

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

50週年紀念區

粉絲必拍的重點打卡裝置，也是本次展覽的核心主軸

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

這麼可愛的KITTY，一定要拍張特寫照片

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

牆上掛著四個泳圈，可供粉絲借用拍照

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

感謝貼心的工作人員幫我們拍了不少合照留念

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

KITTY表情包大集合，卡哇伊

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

百變互動區

KITTY頭套裝置讓大家搖身一變成為可愛教主，真逗趣

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

KITTY房間放滿各式商品，好想全部搬回家...捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

牆面彩繪生動活潑，紅色蝴蝶結造型沙發好美，太喜歡這個區域了

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

還有KITTY造型棒棒糖道具可借用拍照

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

KITTY主場才會讓我忍不住拍很多人物照留念，感謝雪莉幫我拍好拍滿

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

未來互動區

透過拍手以聲控方式喚醒打瞌睡的KITTY，創意十足

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

身為粉紅控，看到粉色KITTY好想尖叫，實在太太太...美了！HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

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生日祝福區

KITTY的好朋友與粉絲一起獻上誠摯的生日祝福

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

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三麗鷗角色排排站，我的眼裡依舊只有KITTY台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

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最後是商品販售區，也是粉絲拚經濟的地方

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

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平日看展人潮較少，可以慢慢逛展與拍照

個人覺得KITTY50週年展規劃得很好，工作人員也很親切，大推HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

這天我們沒約好，卻有默契都穿點點洋裝

牽手共創的美好回憶再添一筆，有妳真好HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！

 

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