113. 3. 4 (一) HELLO KITTY 50週年特展

今年是我最愛的HELLO KITTY 50週年慶，去年底看到展覽預告

立刻買好雙人早鳥票，趁平日跟好姐妹雪莉相約一起看展

展覽位於華山文創園區，售票亭造型也太可愛了吧！

這次的50週年展覽主題是「與未來做朋友吧！」

看板設計頗有未來科技感的FU

入口處有一個大大的立體KITTY，粉嫩色系瞬間點燃我的少女心

本次規劃七大互動展區，巨型藝術裝置貫穿一、二樓空間

剛進入展場就看到「前導概念影片區」

「誕生故事區」

1974年誕生於英國的KITTY，歷年來的設計風格略有變化

「知識探索區」

KITTY的個人檔案是粉絲都想了解的內容

看板圖示介紹KITTY的家人與好朋友

每個角落與牆面都是KITTY，快門停不了...

經典藍色吊帶褲是KITTY早期的造型，後期才有裙裝和禮服造型

利用點讀筆掃描螢幕，即可和KITTY一起玩互動遊戲

「50週年紀念區」

粉絲必拍的重點打卡裝置，也是本次展覽的核心主軸

這麼可愛的KITTY，一定要拍張特寫照片

牆上掛著四個泳圈，可供粉絲借用拍照

感謝貼心的工作人員幫我們拍了不少合照留念

KITTY表情包大集合，卡哇伊

「百變互動區」

KITTY頭套裝置讓大家搖身一變成為可愛教主，真逗趣

KITTY房間放滿各式商品，好想全部搬回家...

牆面彩繪生動活潑，紅色蝴蝶結造型沙發好美，太喜歡這個區域了

還有KITTY造型棒棒糖道具可借用拍照

KITTY主場才會讓我忍不住拍很多人物照留念，感謝雪莉幫我拍好拍滿

「未來互動區」

透過拍手以聲控方式喚醒打瞌睡的KITTY，創意十足

身為粉紅控，看到粉色KITTY好想尖叫，實在太太太...美了！

「生日祝福區」

KITTY的好朋友與粉絲一起獻上誠摯的生日祝福

三麗鷗角色排排站，我的眼裡依舊只有KITTY

最後是商品販售區，也是粉絲拚經濟的地方

平日看展人潮較少，可以慢慢逛展與拍照

個人覺得KITTY50週年展規劃得很好，工作人員也很親切，大推

這天我們沒約好，卻有默契都穿點點洋裝

牽手共創的美好回憶再添一筆，有妳真好

FB粉絲頁：HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧

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