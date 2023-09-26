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卡娜赫拉的壽司扭蛋！藏壽司「卡娜赫拉的小動物」13款扭蛋搶先看，超萌「粉紅兔兔玉子燒、P助茶碗蒸」立體吊飾拼手氣。

2023-09-26 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：藏壽司 人氣：3,615
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編輯 張人尹

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藏壽司新扭蛋是「卡娜赫拉的小動物」！近期藏壽司不斷推出「聯名扭蛋」吸引話題，這次特別攜手超萌IP「卡娜赫拉的小動物」，把療癒的P助與粉紅兔兔變成立體扭蛋公仔、磁鐵書籤、紙膠帶，總共13款扭蛋萌翻粉絲，讓人又多一個理由衝藏壽司朝聖。

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藏壽司 卡娜赫拉的小動物聯名扭蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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這次藏壽司在10/6起攜手超萌「卡娜赫拉的小動物」推出13款限定扭蛋，其中包含4+1款「公仔吊飾」，把可愛的P助、粉紅兔兔變成壽司餐點，無論是「兔兔玉米軍艦、P助鯛魚燒、P助茶碗蒸」以及超療癒「兔兔鮮度君」通通萌翻，還有一款隱藏版「玉子燒」由粉紅兔兔把玉子燒壓在P助身上，粉絲拼手氣抽起來。
藏壽司 卡娜赫拉的小動物聯名扭蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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除次之外，本次扭蛋還有機會抽中「磁鐵書籤」系列，把可愛小土匪變身成4款超夯「藏壽司甜點」，而4款「紙膠帶」則分別結合日本元素，富士山、不倒翁、金魚、壽司等圖案，讓小土匪鐵粉們通通衝藏壽司吃起來、衝起來。
藏壽司 卡娜赫拉的小動物聯名扭蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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藏壽司 卡娜赫拉的小動物聯名扭蛋

活動期間：2023/10/06起
藏壽司 卡娜赫拉的小動物聯名扭蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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