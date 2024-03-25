Kitty控真的錢包會破洞！2024年為了慶祝Hello Kitty 50週年，不只在台灣打造「Hello Kitty 50th」限定特展，許多品牌也與Kitty合作推出聯名週邊、聯名活動，搶攻老少咸宜的「Kitty」話題。這次窩客島整理7大最新「Hello Kitty 50th」限定聯名活動，鐵粉買周邊、衝打卡，還要住超萌Kitty房。







Hello Kitty 50週年必買：統一時代百貨卡友禮

每一年的週年慶對於卡友們來說，最期待的就是滿額卡友禮、卡友加價購，這一次統一時代百貨台北店為了讓卡友開心、粉絲滿意，特別針對2024「美人節」推出HELLO KITTY50週年限量卡友禮，要用可愛霸主HELLO KITTY來萌翻粉絲、卡友。此外，使用icash Pay綁定統一時代聯名卡滿6000再送500，合計最高消費滿6000就送1400。



活動期間：4/2起

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/385377







Hello Kitty 50週年必買：Hello Kitty 巨大悠遊卡

悠遊卡公司這次針對HELLO KITTY 50週年，推出限定版「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，尺寸13公分x15.5公分，直接比一個手掌還要大，首波預購3/22當天8分鐘賣完5000張，悠遊卡公司也宣補緊急追加預購，將在4/30起陸續發貨，沒買到的Kitty控先設好鬧鐘等開賣。



活動期間：第一波完售，追加預計4/30起發貨。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/385305





Hello Kitty 50週年必買：聖娜X三麗鷗復刻購物袋

將於3/27~5/31期間快閃登場的Semeur聖娜、三麗鷗聯名，門市不僅會有滿滿的Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米現身，更推出3款全新獨家周邊，滿足粉絲的收藏慾望。首推一定要收下的「聖娜X三麗鷗復刻購物袋」，春日粉嫩底色搭上Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米一起品嚐麵包模樣，只要單筆消費滿299元就能免費帶回家，還可以累計贈送。



活動期間：3/27~5/31

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/385360







Hello Kitty 50週年必買：ZEBRA X Kitty聯名鋼珠筆

這次為了慶祝「ZEBRA斑馬SARASA CLIP鋼珠筆」上市20週年，特別與「Hello Kitty 50週年」聯名，推出限量紀念款Kitty鋼珠筆，在筆身印刷整圈的HELLO KITTY、筆夾處還有KITTY標誌蝴蝶結，即日起在7-ELEVEN限定門市開賣，除了有精選5色可以選擇，也推出5支入組合、送收納夾鍊袋，讓粉絲一次包色。



活動期間：即日起，全台限定7-ELEVEN門市販售

販售門市：https://walkr.tw/wlFMRUqg







Hello Kitty 50週年必買：Hello Kitty 50週年聯名LINE貼圖

為了跟更多粉絲一起慶祝「Hello Kitty 50週年」，這次由超過18組台灣創作者，共同推出「Hello Kitty 50週年夢幻聯名」系列貼圖、表情貼，是台灣期間限定販售、下載期限至2024/03/31止，無論是貓派「辛卡米克」、獵奇系「伸縮自如的雞與鴨」、萌系「小水豚、爽爽貓」，與Kitty互動的模樣都超欠買。



活動期間：即日起至2024/03/31止

活動網址：https://walkr.tw/kj1ozoT6







Hello Kitty 50週年必住：高雄漢來大飯店 三麗鷗主題房

光是為了「漢來獨家Hello Kitty娃娃」就可以衝一波了！高雄漢來大飯店為了迎接Hello Kitty 50週年生日，高雄漢來大飯店全面升級三麗鷗主題房生日專案，並且還有全新登場的漢來獨家Hello Kitty娃娃。同時，更加碼推出「三麗鷗花漾食光下午茶」住房專案，搭配漢來海港的超人氣下午茶，要讓Kitty鐵粉住到不想回家。



活動期間：即日起至2024年12月30日

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/385066







Hello Kitty 50週年必逛：Hello Kitty 50週年特展

「HELLO KITTY 50週年特展」即日起至04/07限定登場，總共分為7大互動展區，包含聲光投影KITTY動畫、還能用KITTY畫筆在牆上進行知識問答、對著蝴蝶結麥克風叫醒沈睡的KITTY等互動裝置，入場還會獲得一張「展覽限定疊色手作收藏小卡」，粉絲們自己依序蓋上黑、紅、藍顏色印章，打造專屬KITTY小卡，每日前100名進場加贈「絢彩珍藏卡套」，讓粉絲們邊逛、邊玩。



活動期間：2023/12/30-2024/4/7

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/378926



