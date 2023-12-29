KITTY控的房間一定比他狂！華山登場的「HELLO KITTY 50週年特展」12/30起正式登場，在本次特展中主打多個以「互動科技」打造的展區，讓KITTY不只可愛，又增添未來感、夢幻感。在本次特展中還有一大亮點，以KITTY周邊小物打造專屬展間，讓KITTY控也爭相曬出自己的KITTY收藏。



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「HELLO KITTY 50週年特展」在12/30-04/07限定登場，總共分為7大互動展區，包含聲光投影KITTY動畫、還能用KITTY畫筆在牆上進行知識問答、對著蝴蝶結麥克風叫醒沈睡的KITTY等互動裝置，入場還會獲得一張「展覽限定疊色手作收藏小卡」，粉絲們自己依序蓋上黑、紅、藍顏色印章，打造專屬KITTY小卡，每日前100名進場加贈「絢彩珍藏卡套」，讓粉絲們邊逛、邊玩。







本次特展中還有多個必拍打卡點，包含入場門口的大型、毛絨絨KITTY大頭，場內還有可以走進去的KITTY大頭打卡點、三麗鷗家族的好朋友們也一起換上KITTY造型打卡賣萌。本次展場必拍還有展覽限定、50週年專屬大公仔，此外，在一二樓展場中也各自有巨大KITTY部位，包含頭部、耳朵、尾巴等部位，讓粉絲一一搜集組合，是隱藏版的巨大KITTY。





HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧

特別的是，在展場中還有50年以來的KITTY圖案展出，讓人想起當年搜集KITTY年度磁鐵的回憶，除此之外，展場還有KITTY周邊小物展示房，掀起粉絲們的回憶、也想曬出自己的收藏。為了滿足粉絲，在展覽最後商售區也推出多款50週年限定小物，首推KITTY透卡、造型帆布包、限定杯子、卡套等周邊小物，收藏再增加。除此之外，在特展中同步推出甜點系列「KITTY棉花糖、棉花糖夾心餅乾」等小物，當成伴手禮超適合，在商售區同步設計KITTY餐車，提供超萌爆米花桶、熱狗、熱壓吐司、霜淇淋等點心，逛累了直接開吃。本次「HELLO KITTY 50週年特展」全票420元、商售區免費入場，鐵粉趁跨年連假逛起來。

活動日期：2023/12/30-2024/4/7

活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館

開放時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）、2024/2/9（五）除夕休館