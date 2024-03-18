光是為了「漢來獨家Hello Kitty娃娃」就可以衝一波了！高雄漢來大飯店為了迎接Hello Kitty 50週年生日，高雄漢來大飯店全面升級三麗鷗主題房生日專案，並且還有全新登場的漢來獨家Hello Kitty娃娃。同時，更加碼推出「三麗鷗花漾食光下午茶」住房專案，搭配漢來海港的超人氣下午茶，要讓Kitty鐵粉住到不想回家。



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漢來Hello Kitty娃娃是高雄漢來大飯店歷年與三麗鷗合作期間，陸續推出不同經典造型Hello Kitty絨毛玩偶，從第一代貴婦Hello Kitty及紳士Daniel、第二代比基尼、第三代管家、第四代門衛、第五代公主、第六代廚師Hello Kitty娃娃，每款均採限量發售。2024年新登場第七代名媛Hello Kitty娃娃，更是成為Hello Kitty鐵粉2024必收藏的超級逸品。





而本次「Hello Kitty歡慶生日專案」，入住即享有生日專屬的房間佈置之外，每房還包含1隻漢來獨家Hello Kitty娃娃，住宿期間可以免費享受飯店內設施，包含戶外溫水游泳池、健身房及三溫暖等設備，為壽星帶來多重驚喜及舒心的旅程。





此外，高雄漢來三麗鷗主題房本季同時推出「三麗鷗花漾食光下午茶」住房專案，即日起至六月底，平日預定雙人入住9,610元起，加贈位於飯店43樓的漢來海港自助餐廳下午茶雙人餐券，品嚐漢來海港自助餐廳堅持季節嚴選、在地生產的各種中、西、日式美味料理，一次滿足老饕們的所有期待。



高雄漢來Hello Kitty歡慶生日專案

訂房/住宿日期：即日起至2024年12月30日

專案價格：平日$ 6,929起，週六及國定假日$ 9,239起。

專案內容：

依房型人數提供自助式早餐。

每房含Hello Kitty 玩偶一隻

免費使用游泳池、健身房及三溫暖等設施。



高雄漢來三麗鷗主題房花漾食光下午茶住房專案

訂房/住宿日期：即日起至2024年06月30日

專案價格：平日週一~週四$9,610起，週六及國定假日$15,523起

專案內容：

依房型人數提供自助式早餐。

免費使用游泳池、健身房及三溫暖等設施。

依房型人數贈漢來海港平日下午茶券(住宿期間須使用完畢)。



高雄漢來三麗鷗主題房 訂房

訂房專線：07-213-5766或0800-732-266

官網：https://www.grand-hilai.com/