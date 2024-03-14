住飯店追求的是什麼？有人追的是人氣品牌、有人追的是舒適體驗，更有的人只是想去打個卡代表我來過了。而在許多飯店控心中「威斯汀」體系一直是一生一定要去住一次的國際飯店。這一次宜蘭力麗威斯汀聯手大溪笠復威斯汀滿足飯店控的願望，一次住兩間威斯汀、體驗台灣輕奢小旅行。



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喜歡萬豪體系的旅人，就一定不會錯過這一次的聯合住房專案。人氣宜蘭力麗威斯汀與絕美的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店攜手合作推出「龍年遨遊 雙倍威風」住房專案，16,888入住兩間頂級度假酒店各一晚，含雙人早餐及晚餐，住一次、體驗兩間威斯汀最精緻旅宿體驗，平均每人每晚4,222元。





而威斯汀酒店隸屬於全球最大酒店集團萬豪國際，入住賓客加入會員即可享有Marriott Bonvoy萬豪旅享家提供多重會員專屬禮遇，本專案除可憑消費累積會員點數及房晚外，於2024年4月30日前入住任一家酒店，還可分別額外各獲得點數2500點， 6月30日前完成兩家入住再加贈3000點，最高可額外獲得共8,000點。







宜蘭力麗威斯汀聯手大溪笠復威斯汀「龍年遨遊 雙倍威風」住房專案

專案期間：2024年3月15日至5月31日

入住期間：2024年3月15日至8月31日

專案內容：

入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店 精選客房/豪華客房一晚，享當日晚餐及翌日雙人早餐二客。

入住大溪笠復威斯汀 豪華客房一晚，享當日晚餐及翌日雙人早餐二客，加贈房客專屬Happy Hour無限暢飲。

住宿不分順序、無須連續，於入住第一晚收取專案全額費用；兩家酒店須於2024年8月31日前入住完畢。

加碼優惠：

於2024年4月30日前入住任一家酒店，還可分別額外各獲得點數2500點。

6月底前完成兩家入住再送3000點，最高可額外獲得8,000點！可於全球萬豪國際集團旗下酒店兌換餐飲及住宿等優惠！（本專案消費可累積萬豪旅享家點數及房晚）

於3至6月的周一至周四入住，宜蘭力麗威斯汀再加贈吉姆老爹限量啤酒2瓶、大溪笠復威斯汀保證12:00提前入住。

房型均可依照需求進行加價升等，加人及加價依年齡收費，另房型收費標準依照各酒店公告平假日定義為準。

專案價格：優惠價16,888元，內含稅金及服務費。

專案訂房：

宜蘭力麗威斯汀度假酒店03-9232-111；大溪笠復威斯汀03-272-5777