再忙也要好好的寵自己！被譽為一生一定要住一次的「虹夕諾雅 谷關」，為星野集團在台灣首間頂級奢華溫泉度假村，整個度假村以「溫泉溪谷的樓閣」為概念，在森林和溪流的陪伴下，度過美好的假期。這次迎接夏日到來，特意推出「傾聽自然之森」沐暑度假村二泊限定專案，希望透過森林療癒體驗，讓人忘卻都市裡的紛擾與煩憂，慢下腳步、放鬆身心好好感受大自然的美好。







虹夕諾雅 谷關將於4/1~6/30推出「傾聽自然之森」沐暑度假村二泊限定專案，於活動期間的平日週二至週四限定，從辦理入住的草木蒸餾、走進八仙山森林步道等體驗，在今年春末初夏之際，為旅客獻上獨家療癒行程。揪都市人躲進群山圍繞、座落在溪谷旁的虹夕諾雅 谷關中，享受遠離塵囂的悠閒感。







因虹夕諾雅 谷關位於海拔800公尺緣故的，相較於平地溫度低五度左右，更適合春夏之際上山避暑。今年沐暑度假村專案直接帶領大家貼近森林，一般入住時間為下午三點，若參加此專案的旅客則是建議提前至兩點，將由專人帶領走進水之庭園，在61棵香衫森林和蜿蜒河道環繞的涼亭中DIY體驗「草木蒸餾」。





虹夕諾雅 谷關 訂房資訊

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷 16 號

交通：從台北松山機場出發,在台北站轉乘高鐵到台中站後,駕車約 90 分鐘

客房數：49 間(所有房間均設有半露天溫泉)

入住時間：3:00pm 退房時間 :12:00pm

參考價格：每間每晚 NT$ 21,000 起

官網：https://walkr.tw/0zE3qcOP



虹夕諾雅 谷關「傾聽自然之森」沐暑度假村二泊限定專案

活動時間：2024年4月1日~2024年6月30日，限定每周二至周四

預約費用：39,690元/2位 (含稅。不包含服務費與住宿費)

預約費用包含內容：草木蒸餾 辦理入住(一次)、晚餐會席料理(一次)、八仙山五感森林療癒(一次) 、在地鱒魚冰磚料理(一次) 、包場溫泉時刻(一次)

預約：一日限定一組(2位)，官方網站訂房預約(於入住前14日的中午12:00 截止預約)

預約對象：僅限18歲以上的住宿貴賓。

注意事項：

1、參加日前三天內取消，將收取100%活動費用。

2、視實際進貨狀況，食材可能有所變更。



虹夕諾雅 谷關「沐暑度假村二泊限定專案」行程規劃

第一天

14:00 草木蒸餾 辦理入住

17:30 晚餐會席料理



第二天

07:30 早餐(預約制)

09:00八仙山五感森林療癒

12:30 午餐(預約制)

14:30 包場溫泉時刻

18:00晚餐客房服務(預約制)



第三天

07:30 氣循森呼吸

08:00 早餐(預約制)

12:00 專人辦理退房

12:30 在地鱒魚冰磚料理



