再忙也要好好的寵自己！被譽為一生一定要住一次的「虹夕諾雅 谷關」，為星野集團在台灣首間頂級奢華溫泉度假村，整個度假村以「溫泉溪谷的樓閣」為概念，在森林和溪流的陪伴下，度過美好的假期。這次迎接夏日到來，特意推出「傾聽自然之森」沐暑度假村二泊限定專案，希望透過森林療癒體驗，讓人忘卻都市裡的紛擾與煩憂，慢下腳步、放鬆身心好好感受大自然的美好。
虹夕諾雅 谷關將於4/1~6/30推出「傾聽自然之森」沐暑度假村二泊限定專案，於活動期間的平日週二至週四限定，從辦理入住的草木蒸餾、走進八仙山森林步道等體驗，在今年春末初夏之際，為旅客獻上獨家療癒行程。揪都市人躲進群山圍繞、座落在溪谷旁的虹夕諾雅 谷關中，享受遠離塵囂的悠閒感。
因虹夕諾雅 谷關位於海拔800公尺緣故的，相較於平地溫度低五度左右，更適合春夏之際上山避暑。今年沐暑度假村專案直接帶領大家貼近森林，一般入住時間為下午三點，若參加此專案的旅客則是建議提前至兩點，將由專人帶領走進水之庭園，在61棵香衫森林和蜿蜒河道環繞的涼亭中DIY體驗「草木蒸餾」。
有木本、草本和乾燥花各三種香氛植物提供選擇，包括香杉、肖楠、薰衣草、檸檬香茅等任君搭配，選擇兩種植物放進蒸餾瓶中獲取香氛精油，製作專屬的香氛噴霧。在等待過程中，品嚐著日式和菓子、喝一口好茶，靜下心來準備迎接三天兩夜的療癒時刻。
第二天一早就由專車接送至八仙山國家森林遊樂園區，並請到林業及自然保育署官方認證的森林療癒師陪同，在森林療癒師的引領下，透過現有的植物或是小道具，讓人靜下心、放慢呼吸和步伐，打開五感享受森林中的任何一切，達到身心靈療癒。幸運的話，還能看見「在地居民」動物和鳥類擋道。最後提供瑜珈墊在森林中隨意躺著、坐著發呆15分鐘，享受從未有過的療癒時刻。
完成森林漫步體驗後，在八仙山森林園區中草皮上佈置日式午茶野餐，用八仙山泉水做成冰磚為旅客沏茶，走完步道後喝一杯冰萃手法浸泡的在地特色八仙山紅茶，淡雅的茶香搭上甜而不膩口、宛如寶石般的琥珀糖，坐在林野間補充體力和水分。
寵客無極限的虹夕諾雅 谷關，在此次專案中走完八仙山森林步道後，也貼心準備一個小時包場溫泉尊榮體驗，於下午兩點半至三點半期間，包下整個公共溫泉池舒緩運動過後的肌肉。谷關溫泉為無色無味、對肌膚的刺激較小的碳酸氫鹽泉，更被譽為「美肌之湯」美名。
泡完溫泉也別忘到浴後休息區享受季節限定「梨山水蜜桃帕菲」飲品，視覺感十足的粉紅氣泡飲讓人透沁涼。櫃檯邊還有免費供應大甲溪發電廠白冷冰棒，有在地特色五葉松冰、梅子冰和牛奶冰，只要是住宿客人皆可以免費品嚐。圖書閱覽室也有小點心、膠囊咖啡和小茶栽堂茶包無限供應，泡一杯茶坐在大片落地窗旁欣賞水之庭園綠意美景。
除了療癒體驗之外，這次虹夕諾雅 谷關「傾聽自然之森」沐暑度假村二泊限定專案中，也包含第一天的晚餐會席料理，以及最後一天特色午餐「在地鱒魚冰磚料理」。會席料理以在地食材、永續主題結合日式日式料理手法，為大家獻上一道道台日碰撞出新火花的料理。
以目前秋冬限定的會席料理為例，「殘響 鱈場蟹 貝柱」將鱈場蟹、干貝、韭黃和香菇做為餡料，包在春捲中呈現，一旁再搭上特製的抹茶干貝鹽提鮮。甜點「名殘 刺蔥薄餅 黒米冰淇淋」則是融入當地泰雅族進補食材「刺蔥」做成可麗餅，淡淡的草本香氣，中間包裹著營養價值高的黑米冰淇淋佐上無花果果醬，層層堆疊滋味是虹夕諾雅 谷關獨家甜點。
而專案限定的午餐「在地鱒魚冰磚料理」則是帶給大家沁涼感，將在地鱒魚以生魚片形式呈現，特製超大冰磚讓客人動手體驗日式「冰洗」（洗い），夾起尊魚生魚片在冰磚中涮一下，讓魚肉更加有彈性。沾上料理長特製梅肉醬油、梅肉味噌與南高梅胡麻醬，每一口都超開胃。套餐中還有同樣是涼爽系美食「流水麵線」，搭特製胡麻醬蕎麥汁讓人一口口吃不停。
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虹夕諾雅 谷關 訂房資訊
地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷 16 號
交通：從台北松山機場出發,在台北站轉乘高鐵到台中站後,駕車約 90 分鐘
客房數：49 間(所有房間均設有半露天溫泉)
入住時間：3:00pm 退房時間 :12:00pm
參考價格：每間每晚 NT$ 21,000 起
官網：https://walkr.tw/0zE3qcOP
虹夕諾雅 谷關「傾聽自然之森」沐暑度假村二泊限定專案
活動時間：2024年4月1日~2024年6月30日，限定每周二至周四
預約費用：39,690元/2位 (含稅。不包含服務費與住宿費)
預約費用包含內容：草木蒸餾 辦理入住(一次)、晚餐會席料理(一次)、八仙山五感森林療癒(一次) 、在地鱒魚冰磚料理(一次) 、包場溫泉時刻(一次)
預約：一日限定一組(2位)，官方網站訂房預約(於入住前14日的中午12:00 截止預約)
預約對象：僅限18歲以上的住宿貴賓。
注意事項：
1、參加日前三天內取消，將收取100%活動費用。
2、視實際進貨狀況，食材可能有所變更。
虹夕諾雅 谷關「沐暑度假村二泊限定專案」行程規劃
第一天
14:00 草木蒸餾 辦理入住
17:30 晚餐會席料理
第二天
07:30 早餐(預約制)
09:00八仙山五感森林療癒
12:30 午餐(預約制)
14:30 包場溫泉時刻
18:00晚餐客房服務(預約制)
第三天
07:30 氣循森呼吸
08:00 早餐(預約制)
12:00 專人辦理退房
12:30 在地鱒魚冰磚料理