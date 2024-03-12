台中人逛起來，全新概念誠品城市美術館「誠品生活480」正式開幕！誠品對於文青而言，不僅僅是一間書店，更是為大家提供儀式感、美學培養的休閒去處。誠品近日在台中西屯開設全新開念城市美術館「誠品生活480」，將於3/23正式開幕，超過100間風格店和人氣美食進駐，開幕首週末更邀請人氣歌手坐鎮表演，揪台中人週末到誠品生活480逛逛。







誠品生活480特色店家

佔地7500坪、8層樓的「誠品生活480」，以「一座跨界創作的城市生活美學館」全新概念打造的新場域，將藝術與美學設計融入在其中，除了館內空間設計之外，獨家引進義大利當代藝術頂級香氛「FORNASETTI」；全台獨家跨界品牌「溫室。裏」呈現出綠意植栽景觀的女裝輕食複合式空間；以及花房沙龍「AVEDA」、瑞典百年工藝名床「Hästens海絲騰」等，亦有多間風格選品店滿足生活各個方面的需求。







誠品生活480美食推薦

台中誠品生活480不僅帶給大家滿滿的藝術美學體驗，更規劃10大主題美食餐廳進駐，有全台首間日本懷石無菜單料理「侍老井精品和牛燒肉會所」，嚴選頂級近江姬和牛、熊本A5等級藤彩牛、海鮮珠寶盒等頂級食材，透過侍肉師桌邊服務體驗一場美食饗宴，只有在誠品生活480才能吃到。





誠品生活480開幕活動

米其林餐盤推薦的台式手路菜名店「膳馨Shan-Shin」、歐亞蔬食料理「ENRICH Restaurant」、高雄老字號火鍋「汕頭泉成沙茶潮鍋」、浮誇系粵式火鍋「春囍打邊爐」，就連超難訂位的日料壽司「初魚鮨」和日式鐵板燒「初魚鐵板燒」也開到台中誠品生活480。甜點部分則是由美國千層蛋糕「LADY M」坐鎮，各類型的美食齊聚誠品生活480擄獲懂吃的台中吃貨。

為了歡慶誠品生活480正式開幕，邀請美國、英國、日本、台灣藝術家攜手聯展，在每個樓層策劃專屬的美學體驗，包括主題個展、大型剪紙意象藝術作品、莫蘭迪色系妝點等，在誠品生活480每個角落都有不同的美等著大家發現。同時，也規劃週末Live Concert免費音樂會，請到Crispy脆樂團、法蘭 Fran、Ray黃霆睿接力表演，更有世界冠軍小丑秀和魔幻泡泡秀等街頭藝人精彩演出，週末就到誠品生活480朝聖、Chill一下。



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台中誠品生活480 店家資訊

正式開幕：2024/3/23

地址：台中市西屯區市政路480號

電話：04-2251-6898

停車資訊：惠來路直行至市政路右轉，約100公尺處，即可抵達停車場。

