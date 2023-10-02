SOU・SOU快閃店來了！文青「SOU・SOU聯名展示店」插旗Pinkoi瘋設祭，領軍「161間品牌市集」文青買到剁手手。

文青先剁手，SOU・SOU實體快閃店來了！日系品牌SOU・SOU繽粉可愛的印花系列受到許多文青歡迎，一直以來都只能求代購、在網路下單，這次特別攜手設計師平台Pinkoi，在一年一度的「Pinkoi瘋設祭」市集裡面，打造專屬文青的「SOU・SOU聯名展示店」，集結22間台港人氣原創設計、超過200款聯名新品，文青一次買爆。



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一年一度的Pinkoi Design Fest瘋設祭，本次將在11/17-11/19快閃三天，在華山1914文創產業園區登場。活動中總共集結台灣、日本、泰國、中國大陸、香港及韓國等6地、共161個精選設計品牌，其中，更首次規劃「Pinkoi X SOU・SOU聯名展示店」，由22個品牌、超過200款聯名新品，一次展出各式實用系SOU・SOU周邊小物。







本次Pinkoi X SOU・SOU聯名展示店中，包含經典人氣花式「SO-SU-U十數」、日本傳統特色的「微笑ほほえみ系列」，以及貓奴一定要收的「黑貓花色」通通找得到，特別的是，更有Pantone色「Pinkoi Salmon」融入SOU・SOU經典十數的限定版周邊，由設計師品牌WEMUG推出隨身水瓶、murmur推出手提網料衣物袋等周邊小物，讓文青超好買。





除了SOU・SOU限定快閃店之外，這次在「Pinkoi Design Fest瘋設祭」中，還有總共40間的「海內外插畫品牌」專區，可可愛愛的角色周邊，讓人腦波弱通通買爆。其中包含韓國躺肥虎MUZIK TIGER、日本獵奇牙齒角色「歯のマンガ」，還有台灣人氣插畫家「馬卡龍腳趾、山羊先生、小黃間、微醺斑比、黑白小姐」等，共同在Pinkoi 瘋設祭展出，本次活動早鳥票自即日起開賣，文青手刀先買起來。

2023 Pinkoi Design Fest 瘋設祭 活動資訊

活動日期：11/17-11/19

開放時間：每日上午11:00至晚上19:30（最後入場時間為每日19:00）

活動地點：華山1914文化創意產業園區 東2館





Pinkoi Design Fest 瘋設祭 售票資訊

早鳥票：

9/11-10/16，票價$150

早鳥票購票頁：https://www.pinkoi.com/product/qC6YsfkR



預售票

10/17-11/16，票價$180



現場票：

11/17-11/19，票價$220



詳細活動規範及供應情形，依 Pinkoi 官方公告為準。

