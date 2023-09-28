復古老宅下午茶！文青都在拍「7間大橋頭站咖啡廳」口袋清單，大稻埕老宅「小尾咖啡」、延三渡假風咖啡「Kobee」通通收藏。
復古老宅下午茶口袋名單！近年「大稻埕」一直是許多文青集散地，也是各地旅客一定要朝聖的熱點之一。接近大稻埕的捷運站「大橋頭站」，周遭也有許多文青們的「咖啡廳口袋名單」，這次窩客島搜集「7間大橋頭站咖啡廳」打卡清單，往北有延三夜市渡假風咖啡，往南有大稻埕老宅咖啡，文青美照通通都要拍。
大橋頭咖啡廳推薦：嘎哩咖啡GaliGabi
窩客 鍾愛銅板美食的貪吃鬼 說：
嘎哩咖啡位於重慶北路一個小巷弄的二樓，已經不是阿鬼第一次來，前身的位置也曾造訪過，前一陣子看到他們家跟無明合作的一些甜點，看起來都好想吃，又想到自己好久沒來這邊走走...<全文介紹>
部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）
#嘎哩咖啡GaliGabi
地址：台北市大同區重慶北路三段23號2樓
電話：02 -2521-8765
大橋頭咖啡廳推薦：Kobee Coffee Lounge
窩客 ✡水晶安蹄✡ 說：
整體風格還挺美的，跟四周的夜市環境相較之下路過一定會多看幾眼，網美應該會愛，米白簡約色系，二樓還有好多植栽、藤製座椅，帶點自然系風格...<全文介紹>
部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）
#Kobee Coffee Lounge
地址：台北市大同區延平北路三段11號
電話：02-2596-6011
大橋頭咖啡廳推薦：小尾咖啡 Tinytail_coffee
窩客 軟西，遊記 說：
大橋頭站附近聚集許多老宅復古咖啡廳，軟西今天來到的是隱身在機車行二樓，需要經過超陡峭樓梯才能抵達的知名大稻埕咖啡廳之一小尾咖啡，因在大稻埕尾端故取名小尾，木質簡約溫馨風格，斜屋頂透光灑落自然光環境採光超好...<全文介紹>
部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）
#小尾咖啡 Tinytail_coffee
地址：台北市大同區民權西路302號2樓
電話：無
大橋頭咖啡廳推薦：初二Ao Tao Zu Cafe
窩客 陳小可的吃喝玩樂 說：
「初二咖啡 Ao Tao Zu Café」的地點在舊公寓的二樓，沒有明顯招牌卻有不少人知道，老宅改建的氛圍充滿懷舊感，網路說水餃是招牌必點，但咖啡館菜單提到這裡不是水餃店，而是一間凝聚情感的咖啡店...<全文介紹>
部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）
#初二Ao Tao Zu Cafe
地址：台北市大同區涼州街106號2樓
電話：0930-918269
大橋頭咖啡廳推薦：旅心咖啡 Route Cafe
窩客 艾吃食間 說：
喝起來相當清爽，彷彿在喝檸檬氣泡咖啡飲那樣，也因為旅心咖啡是自家烘焙的咖啡豆。黑咖啡喝起來不會這麼的苦澀，相當回甘，且帶著淡淡的檸檬香氣，整體來說很是清爽...<全文介紹>
部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）
#旅心咖啡 Route Cafe
地址：台北市大同區民生西路421號
電話：02-2990-2277
大橋頭咖啡廳推薦：鼠皮咖啡
窩客 軟西，遊記 說：
推開門落入文青滿溢藝術氣息咖啡廳，除了有多種手沖咖啡、甜食外，還有鹹食。最重要的是超級寵物友善，狗狗可上椅可落地，到了假日可是狗狗滿屋超級可愛溫馨...<全文介紹>
部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）
#鼠皮咖啡
地址：台北市大同區延平北路二段61巷22號1樓
電話：0909679709
大橋頭咖啡廳推薦：沙丘
窩客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 說：
來了好多次的沙丘，說不上來為什麼那麼喜歡，可能是幽靜的環境、可能是好吃的甜點、可能是好喝的咖啡也可能是處在我最喜歡的大稻埕裡...<全文介紹>
部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）
#沙丘
地址：台北市大同區延平北路二段62號5樓
電話：02-2556-9932
嘎哩咖啡GaliGabi
Kobee Coffee Lounge
小尾咖啡 Tinytail_coffee
初二Ao Tao Zu Cafe
旅心咖啡 Route Cafe
鼠皮咖啡soopi cafe
沙丘
文章目錄
編輯 張人尹最新文章
- 酸菜魚5折開吃！中壢新開店「咱們‘ 酸菜魚」開幕快閃半價，招牌狂推「川味老罈酸菜魚、炸魚皮」中壢人口袋名單再加一。
- Kitty、酷洛米新周邊！超萌「三麗鷗大明星快閃店」插旗中和，Global Mall會員限定「Kitty菜瓜布、Kitty絨毛提袋」13款周邊先筆記。
- 天母吃到飽控要衝！台北最大間「旭集天母店」限定料理、開幕優惠搶先看，天母buffet搶先吃「劍筍牛肉捲、粒味噌炒蟹」手刀訂位。
- 火鍋吃到飽配鰻魚！千葉火鍋「壽星5折吃到飽」10月升級蒲燒鰻魚料理，期間限定「鰻魚拌飯、壽司鰻魚」火鍋吃到飽再升級。