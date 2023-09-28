復古老宅下午茶！文青都在拍「7間大橋頭站咖啡廳」口袋清單，大稻埕老宅「小尾咖啡」、延三渡假風咖啡「Kobee」通通收藏。

復古老宅下午茶口袋名單！近年「大稻埕」一直是許多文青集散地，也是各地旅客一定要朝聖的熱點之一。接近大稻埕的捷運站「大橋頭站」，周遭也有許多文青們的「咖啡廳口袋名單」，這次窩客島搜集「7間大橋頭站咖啡廳」打卡清單，往北有延三夜市渡假風咖啡，往南有大稻埕老宅咖啡，文青美照通通都要拍。







大橋頭咖啡廳推薦：嘎哩咖啡GaliGabi

窩客 鍾愛銅板美食的貪吃鬼 說：

嘎哩咖啡位於重慶北路一個小巷弄的二樓，已經不是阿鬼第一次來，前身的位置也曾造訪過，前一陣子看到他們家跟無明合作的一些甜點，看起來都好想吃，又想到自己好久沒來這邊走走...<全文介紹>



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#嘎哩咖啡GaliGabi

地址：台北市大同區重慶北路三段23號2樓

電話：02 -2521-8765







大橋頭咖啡廳推薦：Kobee Coffee Lounge

窩客 ✡水晶安蹄✡ 說：

整體風格還挺美的，跟四周的夜市環境相較之下路過一定會多看幾眼，網美應該會愛，米白簡約色系，二樓還有好多植栽、藤製座椅，帶點自然系風格...<全文介紹>



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#Kobee Coffee Lounge

地址：台北市大同區延平北路三段11號

電話：02-2596-6011





大橋頭咖啡廳推薦：小尾咖啡 Tinytail_coffee

窩客 軟西，遊記 說：

大橋頭站附近聚集許多老宅復古咖啡廳，軟西今天來到的是隱身在機車行二樓，需要經過超陡峭樓梯才能抵達的知名大稻埕咖啡廳之一小尾咖啡，因在大稻埕尾端故取名小尾，木質簡約溫馨風格，斜屋頂透光灑落自然光環境採光超好...<全文介紹>



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#小尾咖啡 Tinytail_coffee

地址：台北市大同區民權西路302號2樓

電話：無







大橋頭咖啡廳推薦：初二Ao Tao Zu Cafe

窩客 陳小可的吃喝玩樂 說：

「初二咖啡 Ao Tao Zu Café」的地點在舊公寓的二樓，沒有明顯招牌卻有不少人知道，老宅改建的氛圍充滿懷舊感，網路說水餃是招牌必點，但咖啡館菜單提到這裡不是水餃店，而是一間凝聚情感的咖啡店...<全文介紹>



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#初二Ao Tao Zu Cafe

地址：台北市大同區涼州街106號2樓

電話：0930-918269







大橋頭咖啡廳推薦：旅心咖啡 Route Cafe

窩客 艾吃食間 說：

喝起來相當清爽，彷彿在喝檸檬氣泡咖啡飲那樣，也因為旅心咖啡是自家烘焙的咖啡豆。黑咖啡喝起來不會這麼的苦澀，相當回甘，且帶著淡淡的檸檬香氣，整體來說很是清爽...<全文介紹>



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#旅心咖啡 Route Cafe

地址：台北市大同區民生西路421號

電話：02-2990-2277







大橋頭咖啡廳推薦：鼠皮咖啡

窩客 軟西，遊記 說：

推開門落入文青滿溢藝術氣息咖啡廳，除了有多種手沖咖啡、甜食外，還有鹹食。最重要的是超級寵物友善，狗狗可上椅可落地，到了假日可是狗狗滿屋超級可愛溫馨...<全文介紹>



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#鼠皮咖啡

地址：台北市大同區延平北路二段61巷22號1樓

電話：0909679709







​​​​​​​大橋頭咖啡廳推薦：沙丘

窩客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 說：

來了好多次的沙丘，說不上來為什麼那麼喜歡，可能是幽靜的環境、可能是好吃的甜點、可能是好喝的咖啡也可能是處在我最喜歡的大稻埕裡...<全文介紹>



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#沙丘

地址：台北市大同區延平北路二段62號5樓

電話：02-2556-9932



