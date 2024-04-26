金色三麥變成小七思樂冰！7-ELEVEN思樂冰近期除了一邊復刻經典口味「可樂、芬達」系列之外，更同時大玩創意口味，這次特別攜手異國風「金色三麥」，推出全新清爽系、無酒精、無酒味「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，搭上勞動節「思樂冰買一送一」限定優惠，連續喝三天很可以。
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這次7-ELEVEN特別與「金色三麥」合作，推出沙拉、輕食小點、義大利麵等全新美食系列，同時更以金色三麥飲品蜂蜜啤酒作為靈感，只截取其中蜂蜜、氣泡元素，推出全新無酒精、無酒味的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，打造清爽、暢快的新喝法。
在餐點的部分，同樣延續夏季清爽的主題，推出「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」，以及雙重海鮮風味的「金色三麥-鮮蝦蔬果沙拉」。正餐主食則有「金色三麥-黑松露野菇燉飯」主打進口黑松露醬濃郁風味，以及「金色三麥-義式海鮮義大利麵」，通通都由金色三麥主廚指導監製，讓人吃到各有特色的異國料理。
7-ELEVEN Ｘ 金色三麥 新品系列資訊
開賣日期：2024/04/29
推薦品項：
金色三麥-墨西哥風味烤雞捲餅：69元
金色三麥-黑松露野菇燉飯：99元
金色三麥-義式海鮮義大利麵：109元
金色三麥-鮮蝦蔬果沙拉：89元
蜂蜜泡泡風味思樂冰：特大杯45元/大杯39元/中杯30元
7-ELEVEN 思樂冰優惠
活動期間：4/29~5/1
活動內容：「勞動節開心價」思樂冰大杯全口味買1送1。
活動期間：5/3~5/5
活動內容：思樂冰大杯全口味第2杯10元。
活動期間：5/8當天
活動內容：思樂冰可口可樂口味大杯買1送1。
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。